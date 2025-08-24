Phương Mỹ Chi và 4 em xinh thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng nổi tiếng ra sao?

Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi.
Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi.
Sau 17 năm ì ạch và đội vốn hơn 100 tỷ USD, dự án đường sắt cao tốc California bất ngờ tìm thấy lối thoát từ trung tâm dữ liệu AI và năng lượng sạch.
Stanford công bố chip não có thể dịch ý nghĩ thành văn bản với độ chính xác tới 74%, mở ra hy vọng giao tiếp cho người khuyết tật nhưng gây lo ngạiquyềnriêngtư.
Subaru vừa chính thức ra mắt Outback thế hệ mới. Ở lần lên đời này, Subaru Outback 2026 đã được “lột xác” thành một mẫu SUV thực thụ với trang bị "xịn sò" hơn.
Nhiều khán giả nhận xét Hoa hậu Tiểu Vy sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng. Mới đây, cô thực hiện bộ ảnh đón tuổi 25.
Bụng bầu vượt mặt, Ly Phạm vẫn khiến netizen trầm trồ khi liên tục khoe loạt set đồ bầu "cực slay", chứng minh thời trang không giới hạn ở bất kỳ giai đoạn nào.
Diễn viên Thùy Anh khoe vòng eo săn chắc, phẳng lỳ, vòng một căng đầy với áo croptop kết hợp cùng chân váy bó sát.
Với vẻ ngoài cuốn hút và thần thái sắc sảo, Phương Thảo nổi bật giữa đội hình nghiêm trang của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trong buổi tổng hợp luyện A80.
Trong loạt ảnh mới đăng tải, Trúc Anh diện trang phục vừa năng động nhưng cũng vô cùng nữ tính, khoe vóc dáng tròn trịa một cách tự tin và đầy sức sống.
Các nhà khảo cổ học Anh khai quật được một kho báu gồm 321 đồng bạc nguyên vẹn bọc trong gói chì, cho thấy chủ nhân đã cố gắng bảo vệ chúng khi chôn cất.
Con cá mập nurse dài khoảng 1,98 m với sắc vàng hiếm (xanthism) và bạch tạng vừa được bắt ở Costa Rica, gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học.
Các tỷ phú đã biến những hòn đảo riêng thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ, là chốn trú ẩn không ai chạm tới.
Bước sang tháng 7 âm, có 4 con giáp vận đỏ nở rộ, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, cuộc sống viên mãn, giàu có.
Ca sĩ TiTi nhóm HKT thường xuyên dành lời ngọt ngào cho DJ Nhung Babie. Hiện tại, cặp đôi có một cậu con trai chung.
Vẫn với dòng trạng thái quen thuộc nhắc đến cụm từ "mất ngủ", hot girl Lê Phương Anh chỉ tốn vài chục giây nhưng có đủ sức mạnh để "khuynh đảo" mạng xã hội.
Apple được cho là sẽ lần đầu tiên sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái gây chú ý vì có thể thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mẫu maxi scooter Honda NWT150 2025 mới ra mắt với radar điểm mù bằng radar, đây là chiếc xe máy tay ga đầu tiên trong phân khúc sở hữu trang bị này.
Mới đây, Linh Ngọc Đàm khẳng định hình ảnh và cá tính của mình bằng clip nghệ thuật với tạo hình táo bạo, đầy tính biểu tượng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có phản ứng linh hoạt, đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và tài vận có thay đổi lớn.
Dinh thự Vua Mèo là sự giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa, Pháp và phong tục Mông, trở thành điểm tham quan ấn tượng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
Đăng ảnh mặt mộc chụp bằng camera thường, diễn viên Kim Oanh nhận được lời khen của nhiều đồng nghiệp: Việt Anh, Anh Đào, Thùy Anh...