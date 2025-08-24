Hà Nội

Phương Mỹ Chi và 4 em xinh thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng nổi tiếng ra sao?

Giải trí

Phương Mỹ Chi và 4 em xinh thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng nổi tiếng ra sao?

Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Mỹ Chi đoạt giải quán quân Em xinh say hi. Cô cũng thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở chương trình này. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Trước đó, Phương Mỹ Chi nổi lên từ Giọng hát Việt nhí 2013, liên tục biểu diễn tại các sự kiện, chương trình ca nhạc cả trong nước và ngoài nước. Vào tháng 7 vừa qua, cô giành vị trí thứ 3 trong chung kết cuộc thi Sing! Asia 2025. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.
Lyhan thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5), đoạt giải á quân ở Em xinh say hi. Ảnh: FB Lyhan.
Lyhan hát hay, nhảy đẹp, biết sáng tác. Theo An Ninh Thủ Đô, “cỗ máy nhảy” có các ca khúc được yêu thích như Tình yêu ngủ quên, Nhân danh tình yêu. Ảnh: FB Lyhan.
Bích Phương cũng thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi. Ảnh: FB Bích Phương.
Nữ ca sĩ từng vào top 7 Vietnam Idol 2010. Tên tuổi của Bích Phương gắn liền với các ca khúc: Bùa yêu, Bao giờ lấy chồng.Ảnh: FB Bích Phương.
Giống Bích Phương, Lamoon cũng có tên trong danh sách nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi. Ảnh: FB Lamoon.
Cô từng vào top 6 Vietnam Idol 2023, gây chú ý khi vào vai Út Khờ yêu ca hát trong đội du kích của phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Ảnh: FB Lamoon.
Orange cũng thuộc nhóm nhạc nữ toàn năng (Best 5) ở Em xinh say hi. Ảnh: Fanpage Em xinh say hi.
Orange từng vào top 12 chương trình Nhân tố bí ẩn 2014, gây chú ý nhờ các ca khúc: Người lạ ơi, Khi em lớn, Chân ái. Ảnh: FB Orange.
