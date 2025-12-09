Hà Nội

Phương Mỹ Chi gây chú ý với ảnh mặt mộc không son phấn

Giải trí

Phương Mỹ Chi gây chú ý với ảnh mặt mộc không son phấn

Phương Mỹ Chi khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, ghi lại một ngày bận rộn nhưng tràn đầy năng lượng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi chia sẻ những khoảnh khắc chân thật về lịch trình làm việc dày đặc của mình. Từ lúc làm tóc, chuẩn bị trang phục trước giờ biểu diễn, di chuyển giữa các địa điểm cho đến khi xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ đều toát lên phong thái chuyên nghiệp và chỉn chu.
Trong số đó, bức hình để mặt mộc của Phương Mỹ Chi trở thành tâm điểm chú ý.
Không trang điểm cầu kỳ, giọng ca trẻ vẫn tự tin chụp cận mặt, khoe làn da căng bóng, mịn màng và vô cùng khỏe khoắn.
Nét tươi tắn và thần thái tự nhiên của Phương Mỹ Chi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Khán giả dành nhiều lời khen ngợi dành cho vẻ đẹp mộc mạc của “chị Bảy”.
Một số bình luận nổi bật như: “Càng lớn càng xinh”, “Không ngờ mặt mộc của Phương Mỹ Chi lại xinh thế này”, “Vừa đi học, vừa chạy show mà da đẹp ghê”.
Trên thực tế, nữ ca sĩ cũng nhiều lần tự tin đăng tải hình ảnh mặt mộc cho thấy sự thoải mái với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.
Giữa những khoảnh khắc chỉn chu với lớp trang điểm sân khấu, bức ảnh mặt mộc của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm.
Ở thời điểm hiện tại, Phương Mỹ Chi là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Song song với lịch trình biểu diễn và các dự án âm nhạc, cô vẫn duy trì việc học đại học, khiến quỹ thời gian gần như luôn kín.
Trong những năm đầu đi hát, Phương Mỹ Chi từng không ít lần thừa nhận bản thân tự ti về ngoại hình.
Nhưng sau hơn 10 năm hoạt động, khán giả dần thấy một Phương Mỹ Chi khác: tự tin, cởi mở và năng động hơn.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
