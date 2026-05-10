Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Phường Đô Vinh: Chỉ định gói thầu tiền tỷ, ngân sách tiết kiệm 0 đồng

BQL dự án phường Đô Vinh vừa chỉ định thầu dự án hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Khánh Hà KHG với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Đông Anh

Theo dữ liệu ghi nhận từ hệ thống thông tin quản lý đầu tư công, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh vừa hoàn tất các bước quy trình trong công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, làm mới đường bê tông xi măng tổ dân phố Lương Cang 1 và Lương Cang 2, phường Đô Vinh. Đây là một trong những dự án phát triển hạ tầng giao thông cấp cơ sở được triển khai thực hiện từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường, căn cứ theo Quyết định giao vốn số 1088/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh ban hành.

Về trình tự thủ tục và các quyết định phê duyệt trong công tác đấu thầu, hồ sơ cho thấy vào ngày 23/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã ký Quyết định số 96/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng nêu trên. Cụ thể, đối với gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình), mức giá gói thầu được phê duyệt tại quyết định này là 1.026.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư xác định áp dụng là chỉ định thầu rút gọn. Phương thức áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được ấn định vào quý II năm 2026, với thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 90 ngày kể cả ngày nghỉ theo quy định.

Chỉ sáu ngày sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đến ngày 29/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh tiếp tục ký Quyết định số 106/QĐ-BQLDA để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức cho gói thầu số 05. Theo nội dung chi tiết của quyết định này, đơn vị được lựa chọn để thực hiện thi công dự án là Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG.

Điểm đáng chú ý được ghi nhận trong hồ sơ phê duyệt kết quả là giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG được ấn định ở mức 1.026.000.000 đồng. Đối chiếu với giá dự toán ban đầu tại Quyết định số 96/QĐ-BQLDA, giá trúng thầu bằng đúng với giá gói thầu. Như vậy, thông qua quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu thi công hạ tầng này ghi nhận ở mức 0 đồng. Loại hợp đồng được áp dụng cho đơn vị thi công là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự án duy trì ở mức 90 ngày kể từ ngày hợp đồng chính thức có hiệu lực.

z7803036653101-a6ca97a3c7e4701781312157155c1072.jpg
Quyết định số 106/QĐ-BQLDA để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức cho gói thầu số 05. (Nguồn MSC)

Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG được cấp mã số doanh nghiệp là 4201984939. Thông tin đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại Thôn Chà Liên, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dữ liệu tổng hợp về lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp một bức tranh toàn cảnh về kinh nghiệm của nhà thầu này. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu. Kết quả hệ thống ghi nhận đơn vị này đã trúng thầu thành công cả 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG đã trúng (bao gồm cả tư cách nhà thầu độc lập và thành viên liên danh) đạt mức 9.107.962.976 đồng. Phân tích sâu hơn vào cơ cấu các gói thầu trúng thầu, dữ liệu cho thấy có đến 5.287.125.976 đồng trong tổng doanh thu đấu thầu nêu trên đến từ các dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

516552890-1586758939421981-5881873339938419344-n.jpg
Phường Đô Vinh mới được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đô Vinh và xã Nhơn Sơn cũ.

Việc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh triển khai thực hiện gói thầu số 05 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung bao gồm Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã quy định cụ thể về các hạn mức và trường hợp dự án được phép áp dụng chỉ định thầu. Cơ chế này được thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng đối với các công trình có tính chất cấp bách, quy mô nhỏ hoặc mang tính đặc thù cao tại địa phương.

Đồng thời, quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn cũng được quy định chi tiết tại Điều 78 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/08/2025. Theo hướng dẫn của Nghị định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đánh giá và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. Trong quá trình hoàn thiện các điều khoản hợp đồng xây lắp, pháp luật yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành thương thảo về giá nhằm bảo đảm giá đề nghị trúng thầu mang lại tính tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cho ngân sách đầu tư công. Sau khi có quyết định phê duyệt, toàn bộ thông tin về giá gói thầu và giá trúng thầu phải được đăng tải công khai theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý nhà nước và người dân có thể tiếp cận, giám sát.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ YÊU CẦU BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ

Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức về công tác quản lý vốn đầu tư công, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hình thức chỉ định thầu và trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế:

1. Về trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế khi chỉ định thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Căn cứ các quy định tại Chương V, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu:

  • Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với hình thức chỉ định thầu, pháp luật bắt buộc: "Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế".
  • Đặc biệt, đối với một số gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu đặc thù được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, quy định nêu rõ: "Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu".

2. Về các trường hợp áp dụng chỉ định thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Hình thức chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định nhằm bảo đảm tính cấp bách hoặc đặc thù của dự án. Theo Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), các trường hợp điển hình bao gồm:

  • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia.
  • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất khả kháng.
  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của cộng đồng dân cư.
  • Gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật (đối với dự án đầu tư công, hạn mức chỉ định thầu xây lắp thường áp dụng cho gói thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định riêng).

3. Về tính công khai, minh bạch (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, mọi kết quả lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả chỉ định thầu rút gọn) đều phải được công khai minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải đầy đủ, chính xác thông tin về giá gói thầu, giá trúng thầu, quyết định phê duyệt và thông tin nhà thầu để phục vụ công tác giám sát của xã hội và cơ quan quản lý nhà nước.

#Chỉ định thầu công trình hạ tầng #Quy trình lựa chọn nhà thầu #Pháp luật đấu thầu Việt Nam #Hiệu quả kinh tế trong đầu tư công #Vai trò và năng lực nhà thầu #Quản lý ngân sách và tiết kiệm

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Khánh Hòa: Công ty Vân Oanh trúng thầu sát giá 0 đồng tại xã Vĩnh Hải

Dự án giao thông tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa vừa được phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Vân Oanh thực hiện với giá trúng thầu bằng mức giá gói thầu.

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ phê duyệt dự án, UBND xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện Dự án Bê tông hóa các tuyến đường Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2 và Mỹ Tân 2. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1400.9/QĐ-UBND do ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải ký, với tổng mức đầu tư 10.000.000.000 đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Nằm trong kế hoạch phân bổ nguồn vốn và triển khai dự án này, ngày 24/4/2026, bà Đỗ Thị Minh Linh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (QLĐTXD&PTQĐ) xã Vĩnh Hải đã ký Quyết định số 277/QĐ-BQL về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 04 (Thi công xây dựng công trình). Văn bản này ghi nhận giá trị gói thầu được phê duyệt là 1.331.679.282 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt áp dụng là "Chỉ định thầu rút gọn", phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Diên Điền: Công ty Khánh Ninh được chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng

UBND xã Diên Điền vừa phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty TNHH Khánh Ninh thực hiện gói thầu sửa chữa trường Trần Quang Khải với giá trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 06/05/2026, bà Hồ Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Diên Điền đã ký Quyết định số 17/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa trường Trần Quang Khải. Theo đó, Công ty TNHH Khánh Ninh là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.747.749.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan). Giá trúng thầu của Công ty TNHH Khánh Ninh trùng khít 1.747.749.000 đồng. Như vậy, tại gói thầu này, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách cho địa phương thông qua công tác đấu thầu ghi nhận ở mức 0 đồng. Xét trên tổng mức đầu tư dự án là 2.000.000.000 đồng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh, việc lựa chọn nhà thầu đã đảm bảo đúng lộ trình triển khai kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất giáo dục tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu thần tốc tại Bác Ái Đông: Hơn 1,7 tỷ, tiết kiệm 7 triệu đồng?

Công ty TNHH Ninh Phát trúng chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng tại phòng Kinh tế xã Bác Ái Đông, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách đạt 0,41%.

Chỉ định thầu “thần tốc”, tiết kiệm ngân sách ở mức nhỏ giọt

Thời gian qua, hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại các địa phương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây không chỉ là khâu then chốt quyết định chất lượng các công trình, dự án đầu tư công mà còn là thước đo về năng lực quản lý, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng hệ thống các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã đi vào thực tiễn, việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế càng được đề cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới