Phường Đô Vinh: Chỉ định gói thầu tiền tỷ, ngân sách tiết kiệm 0 đồng

Theo dữ liệu ghi nhận từ hệ thống thông tin quản lý đầu tư công, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh vừa hoàn tất các bước quy trình trong công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, làm mới đường bê tông xi măng tổ dân phố Lương Cang 1 và Lương Cang 2, phường Đô Vinh. Đây là một trong những dự án phát triển hạ tầng giao thông cấp cơ sở được triển khai thực hiện từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường, căn cứ theo Quyết định giao vốn số 1088/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh ban hành.

Về trình tự thủ tục và các quyết định phê duyệt trong công tác đấu thầu, hồ sơ cho thấy vào ngày 23/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã ký Quyết định số 96/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc công trình nâng cấp hạ tầng nêu trên. Cụ thể, đối với gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình), mức giá gói thầu được phê duyệt tại quyết định này là 1.026.000.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư xác định áp dụng là chỉ định thầu rút gọn. Phương thức áp dụng là một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được ấn định vào quý II năm 2026, với thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 90 ngày kể cả ngày nghỉ theo quy định.

Chỉ sáu ngày sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đến ngày 29/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh tiếp tục ký Quyết định số 106/QĐ-BQLDA để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức cho gói thầu số 05. Theo nội dung chi tiết của quyết định này, đơn vị được lựa chọn để thực hiện thi công dự án là Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG.

Điểm đáng chú ý được ghi nhận trong hồ sơ phê duyệt kết quả là giá trúng thầu của Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG được ấn định ở mức 1.026.000.000 đồng. Đối chiếu với giá dự toán ban đầu tại Quyết định số 96/QĐ-BQLDA, giá trúng thầu bằng đúng với giá gói thầu. Như vậy, thông qua quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu thi công hạ tầng này ghi nhận ở mức 0 đồng. Loại hợp đồng được áp dụng cho đơn vị thi công là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện dự án duy trì ở mức 90 ngày kể từ ngày hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Quyết định số 106/QĐ-BQLDA để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức cho gói thầu số 05. (Nguồn MSC)

Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG được cấp mã số doanh nghiệp là 4201984939. Thông tin đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp này có trụ sở chính đặt tại Thôn Chà Liên, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dữ liệu tổng hợp về lịch sử tham gia hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp một bức tranh toàn cảnh về kinh nghiệm của nhà thầu này. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu. Kết quả hệ thống ghi nhận đơn vị này đã trúng thầu thành công cả 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Cổ phần Khánh Hà KHG đã trúng (bao gồm cả tư cách nhà thầu độc lập và thành viên liên danh) đạt mức 9.107.962.976 đồng. Phân tích sâu hơn vào cơ cấu các gói thầu trúng thầu, dữ liệu cho thấy có đến 5.287.125.976 đồng trong tổng doanh thu đấu thầu nêu trên đến từ các dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Phường Đô Vinh mới được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đô Vinh và xã Nhơn Sơn cũ.

Việc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh triển khai thực hiện gói thầu số 05 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung bao gồm Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đã quy định cụ thể về các hạn mức và trường hợp dự án được phép áp dụng chỉ định thầu. Cơ chế này được thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng đối với các công trình có tính chất cấp bách, quy mô nhỏ hoặc mang tính đặc thù cao tại địa phương.

Đồng thời, quy trình thực hiện chỉ định thầu rút gọn cũng được quy định chi tiết tại Điều 78 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/08/2025. Theo hướng dẫn của Nghị định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm đánh giá và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. Trong quá trình hoàn thiện các điều khoản hợp đồng xây lắp, pháp luật yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành thương thảo về giá nhằm bảo đảm giá đề nghị trúng thầu mang lại tính tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cho ngân sách đầu tư công. Sau khi có quyết định phê duyệt, toàn bộ thông tin về giá gói thầu và giá trúng thầu phải được đăng tải công khai theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính để các cơ quan quản lý nhà nước và người dân có thể tiếp cận, giám sát.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ YÊU CẦU BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ KINH TẾ Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức về công tác quản lý vốn đầu tư công, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hình thức chỉ định thầu và trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế: 1. Về trách nhiệm bảo đảm hiệu quả kinh tế khi chỉ định thầu (Nghị định 214/2025/NĐ-CP): Căn cứ các quy định tại Chương V, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với hình thức chỉ định thầu, pháp luật bắt buộc: "Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế".

Đặc biệt, đối với một số gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu đặc thù được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, quy định nêu rõ: "Chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu". 2. Về các trường hợp áp dụng chỉ định thầu (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15): Hình thức chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định nhằm bảo đảm tính cấp bách hoặc đặc thù của dự án. Theo Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), các trường hợp điển hình bao gồm: Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia.

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất khả kháng.

Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của cộng đồng dân cư.

Gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật (đối với dự án đầu tư công, hạn mức chỉ định thầu xây lắp thường áp dụng cho gói thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định riêng). 3. Về tính công khai, minh bạch (Thông tư 79/2025/TT-BTC): Theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, mọi kết quả lựa chọn nhà thầu (bao gồm cả chỉ định thầu rút gọn) đều phải được công khai minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải đầy đủ, chính xác thông tin về giá gói thầu, giá trúng thầu, quyết định phê duyệt và thông tin nhà thầu để phục vụ công tác giám sát của xã hội và cơ quan quản lý nhà nước.

​