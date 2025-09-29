Hà Nội

Phương Anh Đào từ quá khứ bán xôi phụ mẹ đến ngọc nữ màn ảnh

Phương Anh Đào từ quá khứ bán xôi phụ mẹ đến ngọc nữ màn ảnh

Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.

Trầm Phương
Sau nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, Phương Anh Đào ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng khán giả. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt là sau vai nữ chính của một trong những phim điện ảnh hot nhất lịch sử phòng vé - Mai, ngôi sao sinh năm 1992 vừa được khen ngợi về diễn xuất lẫn vẻ đẹp quyến rũ, nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Là nữ diễn viên nổi tiếng đi lên bằng thực lực, tuy nhiên Phương Anh Đào khá kín tiếng về đời tư. Chính vậy ít khán giả biết Phương Anh Đào có quá khứ vất vả. (Ảnh: FBNV)
Phương Anh Đào sinh ra và lớn lên tại Bạc Liêu, trong một gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả. Cha mẹ cô bán xôi ở một khu chợ thuộc thị trấn Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu để trang trải cuộc sống, nuôi các con khôn lớn. (Ảnh: FBNV)
Từng chia sẻ với Báo Dân Trí, Phương Anh Đào bày tỏ cô chưa bao giờ thấy ngại hay xấu hổ về công việc mưu sinh này của cha mẹ, bởi cô lớn lên nhờ gánh xôi ấy. (Ảnh: FBNV)
Mỗi khi về quê, cô vẫn dậy sớm phụ mẹ ra chợ bán hàng, đỡ đần công việc. Chính những tháng ngày lam lũ, gần gũi với cuộc sống lao động ấy đã hun đúc nên một Phương Anh Đào kiên cường, trân trọng giá trị của sự nỗ lực. (Ảnh: FBNV)
Kể cả lúc đã nổi tiếng thì mỗi lần về quê, cô đều ra bán xôi, đỡ đần cho cha mẹ. Mẹ cô bán xôi, còn nữ diễn viên phụ trách việc thu tiền. (Ảnh: FBNV)
Về chuyện tình cảm, trong 10 năm làm nghề, Phương Anh Đào khá kín tiếng về điều này. Năm 2022, cô hé lộ chia tay bạn trai sau một thời gian đồng hành. (Ảnh: FBNV)
Khi đóng cặp cùng Tuấn Trần trong phim Mai, 2 diễn viên vướng tin đồn “phim giả tình thật” nhưng không lên tiếng. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 33, Phương Anh Đào vẫn là quý cô độc thân xinh đẹp, tự chủ. Người đẹp luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực, trẻ trung, gợi cảm, xứng danh mỹ nhân của làng điện ảnh Việt. (Ảnh: FBNV)
