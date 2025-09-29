Phương Anh Đào từ quá khứ bán xôi phụ mẹ đến ngọc nữ màn ảnh

Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.