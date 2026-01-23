Hà Nội

Cuộc đời vĩ đại của pharaoh cai trị Ai Cập gần 70 năm

Kho tri thức

Ramesses Đại đế hay còn gọi pharaoh Ramesses II đã trị vì Ai Cập trong 66 năm. Ông nổi tiếng với những chiến dịch quân sự và các thành tựu vĩ đại.

Tâm Anh (TH)
Ramesses II (trị vì từ năm 1279 trước Công nguyên đến năm 1213 trước Công nguyên) được biết đến nhiều hơn với tên gọi Ramesses Đại đế. Ông là một trong những pharaoh có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất của Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: thecollector.com.
Là pharaoh thứ ba của triều đại thứ 19 trong thời kỳ Tân Vương quốc, Ramesses Đại đế được vua cha là pharaoh Seti I bổ nhiệm làm nhiếp chính khi mới 14 tuổi. Sau khi cha băng hà, Ramesses II kế vị, trở thành tân vương của Ai Cập. Ảnh: thecollector.com.
Trong suốt 66 năm trị vì Ai Cập, Ramesses Đại đế đã tiến hành không dưới 15 chiến dịch quân sự, chinh phục các kẻ thù như người Hittite, người Syria, người Libya và người Nubia. Ảnh: thecollector.com.
Đồng thời, ông hoàng này tiến hành xây dựng một số công trình tham vọng nhất bao gồm quần thể đền Abu Simbel và đền Ramesseum. Ảnh: British Museum.
Pharaoh Ai Cập thường được coi là hiện thân phàm trần của một vị thần quyền lực. Đối với Ramesses Đại đế, vị thần đó là Amun. Ông thậm chí còn tự nhận là con trai của thần Amun. Ảnh: thecollector.com.
Vì vậy, Ramesses Đại đế đã cho xây nhiều đền thờ để thần dân thờ phụng vị thần này cũng như tạc các bức tượng thần Amun rồi đặt trong tất cả các công trình cho xây dựng suốt thời gian cai trị. Ảnh: Epigraphic Society.
Ramesses Đại đế qua đời vào năm 1213 trước Công nguyên. Khi đó, vị pharaoh Ai Cập này đã ngoài 90 tuổi. Với 66 năm cai trị đất nước, ông trở thành vị pharaoh có thời gian tại vị dài thứ hai trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sau khi băng hà, Ramesses Đại đế được chôn cất trong lăng mộ ở Thung lũng các Vua. Các chuyên gia đã tìm thấy lăng mộ chứa xác ướp của ông cùng nhiều đồ tùy táng vào cuối những năm 1800. Ảnh: thecollector.com.
Ramesses Đại đế được cho là có khoảng 100 người con. Trong đó, con trai thứ 13 của ông là Merneptah đã kế vị cha, trở thành pharaoh tiếp theo của Ai Cập. Ảnh: thecollector.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
