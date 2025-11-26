Hà Nội

Phát hiện sốc, Pharaoh Ai Cập 'đánh cắp' lăng mộ của vị vua khác

Kho tri thức

Phát hiện sốc, Pharaoh Ai Cập 'đánh cắp' lăng mộ của vị vua khác

Các nhà khảo cổ phát hiện một pharaoh Ai Cập đã di chuyển thi hài và "đánh cắp" lăng mộ của một vị vua khác.

Tâm Anh (theo LS)
Mới đây, các nhà khảo cổ học ở Ai Cập thông báo đã phát hiện 225 shabti - những bức tượng nhỏ dùng để phục vụ người đã khuất ở thế giới bên kia - thuộc về pharaoh Shoshenq III bên trong lăng mộ của một pharaoh khác. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites.
Mới đây, các nhà khảo cổ học ở Ai Cập thông báo đã phát hiện 225 shabti - những bức tượng nhỏ dùng để phục vụ người đã khuất ở thế giới bên kia - thuộc về pharaoh Shoshenq III bên trong lăng mộ của một pharaoh khác. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites.
Hơn 200 bức tượng shabtis được tìm thấy tại địa điểm Tanis, miền bắc Ai Cập, trong phòng phía bắc của lăng mộ Osorkon II, gần một chiếc quan tài không được đánh dấu. Tuy nhiên, những chữ tượng hình trên các bức tượng shabti giúp nhóm nghiên cứu xác định chúng thuộc về ai. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites.
Hơn 200 bức tượng shabtis được tìm thấy tại địa điểm Tanis, miền bắc Ai Cập, trong phòng phía bắc của lăng mộ Osorkon II, gần một chiếc quan tài không được đánh dấu. Tuy nhiên, những chữ tượng hình trên các bức tượng shabti giúp nhóm nghiên cứu xác định chúng thuộc về ai. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquites.
Mặc dù ngôi mộ và quan tài được phát hiện vào năm 1939 nhưng các shabti mới được một nhóm nghiên cứu Ai Cập - Pháp tiến hành công tác bảo tồn phát hiện gần đây. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra những dòng chữ khắc mới nên đang tiến hành giải mã và phân tích. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Mặc dù ngôi mộ và quan tài được phát hiện vào năm 1939 nhưng các shabti mới được một nhóm nghiên cứu Ai Cập - Pháp tiến hành công tác bảo tồn phát hiện gần đây. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra những dòng chữ khắc mới nên đang tiến hành giải mã và phân tích. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Người Ai Cập cổ đại tin rằng, tượng shabti (hay còn gọi ushabti) ​​sẽ giúp ích cho người đã khuất ở thế giới bên kia, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như làm công việc đồng áng hay mang đồ vật của người quá cố sang cõi âm. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Người Ai Cập cổ đại tin rằng, tượng shabti (hay còn gọi ushabti) ​​sẽ giúp ích cho người đã khuất ở thế giới bên kia, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như làm công việc đồng áng hay mang đồ vật của người quá cố sang cõi âm. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.
Do đó, những bức tượng shabti thường được tìm thấy trong các ngôi mộ Ai Cập. Những người giàu có và quyền lực thường được chôn cất cùng hàng trăm tượng shabti. Điển hình là trong lăng mộ của pharaoh Tutankhamun các chuyên gia đã tìm thấy hơn 400 tượng shabti. Ảnh: koopmanrob (CC BY-SA).
Do đó, những bức tượng shabti thường được tìm thấy trong các ngôi mộ Ai Cập. Những người giàu có và quyền lực thường được chôn cất cùng hàng trăm tượng shabti. Điển hình là trong lăng mộ của pharaoh Tutankhamun các chuyên gia đã tìm thấy hơn 400 tượng shabti. Ảnh: koopmanrob (CC BY-SA).
Shoshenq III (còn được viết là Sheshonq III) trị vì từ khoảng năm 825 trước Công nguyên đến năm 773 trước Công nguyên, khi Ai Cập chưa được thống nhất. Ảnh: Margaret Patterson.
Shoshenq III (còn được viết là Sheshonq III) trị vì từ khoảng năm 825 trước Công nguyên đến năm 773 trước Công nguyên, khi Ai Cập chưa được thống nhất. Ảnh: Margaret Patterson.
"Triều đại của pharaoh Shoshenq III dài nhưng đầy khó khăn, với cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các vị vua phương Bắc (chính ông) với 2 vị vua phương Nam (là anh em họ của ông) tại Ai Cập", Frédéric Payraudeau , giám đốc phái đoàn khảo cổ học Pháp tại Tanis, cho hay. Ảnh: Heidi Kontkanen and Margaret Patterson.
"Triều đại của pharaoh Shoshenq III dài nhưng đầy khó khăn, với cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các vị vua phương Bắc (chính ông) với 2 vị vua phương Nam (là anh em họ của ông) tại Ai Cập", Frédéric Payraudeau , giám đốc phái đoàn khảo cổ học Pháp tại Tanis, cho hay. Ảnh: Heidi Kontkanen and Margaret Patterson.
Dù cai trị trong giai đoạn đầy biến động nhưng pharaoh Shoshenq III vẫn cho xây dựng "nhiều công trình kỷ niệm ở Tanis. Vị pharaoh này cũng xây dựng một lăng mộ cho mình tại Tanis, nơi pharaoh Osorkon II (trị vì từ khoảng năm 874 trước Công nguyên đến năm 850 trước Công nguyên) đã được chôn cất. Pharaoh Osorkon II và Shoshenq III đều thuộc triều đại mà các nhà Ai Cập học hiện đại gọi là Vương triều thứ 22. Ảnh: Rob Koopman/CC BY-SA 2.0.
Dù cai trị trong giai đoạn đầy biến động nhưng pharaoh Shoshenq III vẫn cho xây dựng "nhiều công trình kỷ niệm ở Tanis. Vị pharaoh này cũng xây dựng một lăng mộ cho mình tại Tanis, nơi pharaoh Osorkon II (trị vì từ khoảng năm 874 trước Công nguyên đến năm 850 trước Công nguyên) đã được chôn cất. Pharaoh Osorkon II và Shoshenq III đều thuộc triều đại mà các nhà Ai Cập học hiện đại gọi là Vương triều thứ 22. Ảnh: Rob Koopman/CC BY-SA 2.0.
Việc phát hiện hơn 200 tượng shabtis bên trong lăng mộ của pharaoh Osorkon II cho thấy pharaoh Shoshenq III không được chôn cất trong lăng mộ của ông mà nằm trong một chiếc quách không có dấu hiệu nào trong lăng mộ của nhà vua Osorkon II. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết về ngôi mộ này nhưng họ không biết pharaoh Shoshenq III được chôn cất tại đó. Họ cũng không hiểu vì sao ông hoàng này lại được chôn cất trong lăng mộ của pharaoh tiền nhiệm thay vì của chính ông. Ảnh: Metropolitan Museum of Art, New York.
Việc phát hiện hơn 200 tượng shabtis bên trong lăng mộ của pharaoh Osorkon II cho thấy pharaoh Shoshenq III không được chôn cất trong lăng mộ của ông mà nằm trong một chiếc quách không có dấu hiệu nào trong lăng mộ của nhà vua Osorkon II. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã biết về ngôi mộ này nhưng họ không biết pharaoh Shoshenq III được chôn cất tại đó. Họ cũng không hiểu vì sao ông hoàng này lại được chôn cất trong lăng mộ của pharaoh tiền nhiệm thay vì của chính ông. Ảnh: Metropolitan Museum of Art, New York.
Ở Ai Cập cổ đại, việc tái sử dụng lăng mộ không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, lý do tại sao pharaoh Shoshenq IV lại tái sử dụng lăng mộ của pharaoh Shoshenq III và chuyển thi hài vị vua này đến lăng mộ của Osorkon II hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: Museum reference A.1934.565.
Ở Ai Cập cổ đại, việc tái sử dụng lăng mộ không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, lý do tại sao pharaoh Shoshenq IV lại tái sử dụng lăng mộ của pharaoh Shoshenq III và chuyển thi hài vị vua này đến lăng mộ của Osorkon II hiện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ảnh: Museum reference A.1934.565.
Tâm Anh (theo LS)
#Phát hiện lăng mộ cổ Ai Cập #Tái sử dụng lăng mộ cổ #Pharaoh Ai Cập

