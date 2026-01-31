Hà Nội

Xã hội

Tài xế lúng túng vì điểm quay đầu trên đường 6 làn ở Phú Thọ bị thu hẹp

Điểm quay đầu xe trên tuyến đường 6 làn nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào phường Phú Thọ bất ngờ bị thu hẹp khiến nhiều tài xế bất ngờ.

Nguyễn Hinh

Nhiều ngày gần đây, tài xế lưu thông qua tuyến đường nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với đường Hùng Vương (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ vì điểm quay đầu xe duy nhất bị rào chắn, thu hẹp, khiến nhiều phương tiện không thể quay đầu, nhất là xe ô tô, xe khách, xe tải, gây lúng túng cho các tài xế không quen đường.

31984020588468367232.jpg
Vị trí quay đầu trên tuyến đường rộng 6 làn bất ngờ bị chặn lại.

Anh Huy, một người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết, việc này diễn cách đây khoảng hơn một tháng nay, thời gian đầu anh bất ngờ và không hiểu vì sao lại không được quay đầu. Nhiều tài xế khác cũng không hiểu lý do, đành phải di chuyển thêm một đoạn đường nữa để quay đầu.

Một tài xế khác cũng cho biết, muốn đổi hướng, phương tiện phải đi lên ngã ba cách đó khoảng 500m. Trong khi đó, ngã ba này thường xuyên đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm khi công nhân Khu công nghiệp Phú Hà tan ca, nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng.

Theo ghi nhận, tuyến đường này dài khoảng 1km, được đầu tư với quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, tại vị trí quay đầu, dải phân cách bị thu hẹp tạm thời bằng các khối bê tông và khung sắt, gần như chặn hẳn quay đầu với các phương tiện xe ô tô.

411309267079664406335-6153.jpg

Đáng chú ý, đây là nút giao giữa trục đường chính và đường dân sinh, không có biển báo hạn chế phương tiện cỡ lớn rẽ trái hoặc quay đầu. Việc lối quay đầu bị thu hẹp khiến các phương tiện từ đường nhánh nhập làn, chuyển hướng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tuyến đường nêu trên thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương - UBND phường Phú Thọ. Với tuyến đường 6 làn xe, việc chặn, thu hẹp nút giao chắc chắn ảnh hưởng đến lưu thông và theo quy định phải có thông báo phân luồng, bố trí biển cảnh báo.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Huân, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cho biết, tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Trước mắt, phường mượn các tấm bê tông từ công trình trên địa bàn để hàn rào sắt, thu hẹp nút giao nhằm hạn chế xe tải, xe khách đường dài thường xuyên quay đầu, gây xung đột giao thông. Thời gian tới địa phương dự kiến sẽ xây kín điểm giao cắt này.

Bài liên quan

Xã hội

Khám phá làng đào Nhà Nít Phú Thọ mùa Tết sôi động

Làng nghề hoa đào Nhà Nít, Phú Thọ, bán hàng nghìn gốc đào các loại, thu hút khách mua sắm dịp Tết, giữ gìn nghề trồng đào truyền thống.

102512266782456492617.jpg
Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ - một trong những thủ phủ cung cấp hoa đào cho người dân trong địa bàn cũng như nhiều tỉnh trong khu vực. Làng nghề hiện có 128 thành viên, diện tích canh tác khoảng 7,5ha. Năm nay, làng nghề Nhà Nít tung ra thị trường khoảng 40.000 gốc đào các loại.
dsc01594-copy.jpg
Theo chia sẻ của các chủ vườn, nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây từ lâu và dần trở thành làng nghề trồng đào. Cây hoa đào không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần làm nên thương hiệu hoa đào đặc trưng của vùng đất trung du Phú Thọ.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý trường hợp lập nhóm TikTok chia sẻ nội dung kích động bạo lực

Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời xử lý một trường hợp lập nhóm TikTok để đăng tải, chia sẻ nội dung kích động bạo lực, tệ nạn xã hội.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ), C.N.N (sinh năm 2008, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) là người tạo lập group chat có tên “9h văn lang” trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nhóm chat này có 32 thành viên, trong đó C.N.N là chủ nhóm.

Từ đầu tháng 1/2026, C.N.N đã chủ động tìm kiếm trên mạng xã hội các hình ảnh, video clip phản ánh hành vi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 1/2026

Trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2026 các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 1.679 học sinh vi phạm TTATGT.

download-4.jpg
CSGT xử lý trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.
Xem chi tiết

