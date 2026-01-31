Tài xế lúng túng vì điểm quay đầu trên đường 6 làn ở Phú Thọ bị thu hẹp

Nhiều ngày gần đây, tài xế lưu thông qua tuyến đường nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với đường Hùng Vương (phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ vì điểm quay đầu xe duy nhất bị rào chắn, thu hẹp, khiến nhiều phương tiện không thể quay đầu, nhất là xe ô tô, xe khách, xe tải, gây lúng túng cho các tài xế không quen đường.

Vị trí quay đầu trên tuyến đường rộng 6 làn bất ngờ bị chặn lại.

Anh Huy, một người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết, việc này diễn cách đây khoảng hơn một tháng nay, thời gian đầu anh bất ngờ và không hiểu vì sao lại không được quay đầu. Nhiều tài xế khác cũng không hiểu lý do, đành phải di chuyển thêm một đoạn đường nữa để quay đầu.

Một tài xế khác cũng cho biết, muốn đổi hướng, phương tiện phải đi lên ngã ba cách đó khoảng 500m. Trong khi đó, ngã ba này thường xuyên đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm khi công nhân Khu công nghiệp Phú Hà tan ca, nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng.

Theo ghi nhận, tuyến đường này dài khoảng 1km, được đầu tư với quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, tại vị trí quay đầu, dải phân cách bị thu hẹp tạm thời bằng các khối bê tông và khung sắt, gần như chặn hẳn quay đầu với các phương tiện xe ô tô.

Đáng chú ý, đây là nút giao giữa trục đường chính và đường dân sinh, không có biển báo hạn chế phương tiện cỡ lớn rẽ trái hoặc quay đầu. Việc lối quay đầu bị thu hẹp khiến các phương tiện từ đường nhánh nhập làn, chuyển hướng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tuyến đường nêu trên thuộc thẩm quyền chính quyền địa phương - UBND phường Phú Thọ. Với tuyến đường 6 làn xe, việc chặn, thu hẹp nút giao chắc chắn ảnh hưởng đến lưu thông và theo quy định phải có thông báo phân luồng, bố trí biển cảnh báo.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Huân, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cho biết, tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Trước mắt, phường mượn các tấm bê tông từ công trình trên địa bàn để hàn rào sắt, thu hẹp nút giao nhằm hạn chế xe tải, xe khách đường dài thường xuyên quay đầu, gây xung đột giao thông. Thời gian tới địa phương dự kiến sẽ xây kín điểm giao cắt này.