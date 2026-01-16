Nhiều phương tiện thủy gặp sự cố trên sông Lô do nước cạn

Sáng 16/1, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một tàu chở vật liệu giống đá trắng gặp sự cố trên sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ. Theo hình ảnh ghi lại, một góc tàu gặp sự cố bị chìm, chủ phương tiện phải tổ chức sang tải để xử lý tình huống.

Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mực nước sông xuống thấp, tàu va vào ghềnh cạn dẫn đến sự cố kỹ thuật.

Cũng theo lãnh đạo xã Sông Lô, sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Sau khi tiến hành san tải, phương tiện đã hoạt động trở lại bình thường. Trước đó, khoảng 3-4 ngày, trên tuyến sông này cũng xảy ra sự cố tương tự với nguyên nhân ban đầu xác định là do nước sông cạn.

Sông Lô là tuyến đường thủy quan trọng chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, kết nối vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng giữa các địa phương ven sông. Vào mùa khô, mực nước sông xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện thủy có tải trọng lớn nếu không nắm chắc luồng lạch.

Video ghi lại sự việc: