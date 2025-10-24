Hà Nội

Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 15 thửa đất, cao nhất là 117 triệu đồng/m2

TP Hà Nội vừa tổ chức đấu giá thành công 15 thửa đất tại khu Cổng Nội Tam Hiệp (xã Hát Môn), dự kiến thu về ngân sách Nhà nước khoảng 146 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Hát Môn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại khu Cổng Nội Tam Hiệp (xã Hát Môn, Hà Nội).

Tham dự phiên đấu giá có các thành viên trong Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xã Hát Môn; đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và khách hàng tham gia đấu giá.

photo-1760954985550.jpg
Toàn cảnh phiên đấu giá.

Theo đó, 15 thửa đất đấu giá khu Cổng nội Tam Hiệp đợt này có ký hiệu từ LK01-01 đến LK01-15 với diện tích từ 90m2 đến 115,01m2; tổng diện tích 1.471,44m2. Giá khởi điểm 6.452.000 đồng/m2. Bước giá vòng 1 là 63.548.000 đồng/m2; đối với vòng 2, vòng 3 đồng bước giá tối thiểu 200.000 đồng/m2.

Phiên đấu giá được thực hiện theo hình thức đấu giá theo từng thửa đất, bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá tối đa 3 vòng. Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ và có mức giá trả cao nhất. Đối với trường hợp có nhiều khách hàng trả giá bằng nhau, nếu có 1 khách hàng không đồng ý đấu giá nữa thì đấu giá viên sẽ tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.

Kết thúc phiên, 15 thửa đất khu Cổng Nội đã được đấu thành công với mức giá trả cao nhất là 117.000.000đồng/m2; mức giá trả thấp nhất là 92.800.000 đồng/m2.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
