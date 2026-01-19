Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng tàng trữ pháo nổ và ma túy ở Ninh Bình

Tổ công tác Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Lương Trung Thành có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ và ma túy.

Gia Đạt

Ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, vừa qua, tại khu vực Tổ dân phố 4, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác Công an phường Tây Hoa Lư phát hiện, bắt quả tang Lương Trung Thành, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình tàng trữ trái phép pháo nổ và ma túy.

capture-5454.png
Đối tượng Lương Trung Thành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bao bì xác rắn màu trắng, bên trong chứa 4 hộp pháo nổ kích thước khác nhau, vỏ hộp nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài với tổng trọng lượng 6,6 kg.

Tiếp tục đấu tranh, Lương Trung Thành còn tự nguyện giao nộp 2 ống nhựa chứa ma túy tổng hợp (hồng phiến) gồm các viên nén và chất tinh thể màu hồng, với tổng trọng lượng 0,498 g. Số pháo nổ và ma túy trên, Thành khai nhận mua về để sử dụng cá nhân.

Hiện, Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
