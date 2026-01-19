Hà Nội

Xã hội

Phát hiện thiếu niên tự chế, tàng trữ hơn 18kg pháo nổ trái phép ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một thiếu niên tự chế tạo, tàng trữ hơn 18kg pháo nổ trái phép trong thời điểm giáp Tết.

Thanh Hà

Ngày 19/1, Công an phường Trường Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một trường hợp thiếu niên tự chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn.

images2078691-dsc04786.jpg
Xử lý nam thiếu niên chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 15/1/2026, tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng, lực lượng Công an phường Trường Vinh phát hiện em T.H.T. (SN 2011, trú tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng, hiện là học sinh một trường THCS) đang có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 18,15kg pháo tự cuốn cùng một số vật dụng liên quan.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

images2078692-dsc04796.jpg
Tang vật thu giữ.

Vụ việc cho thấy tình trạng mua bán, chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thương tích nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Đồng thời, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ và các vật liệu nguy hiểm. Khi phát hiện vi phạm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#phát hiện #tự chế #tàng trữ #pháo nổ #Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ ở Phú Thọ trước Tết

Liên tiếp phát hiện học sinh mang theo, tự chế pháo nổ cho thấy nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi gia đình và nhà trường siết chặt quản lý, phòng ngừa từ sớm.

Liên tiếp phát hiện học sinh tự chế pháo nổ

Thời gian gần đây, lực lượng Công an tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp học sinh liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ pháo nổ tự chế.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng mua bán pháo nổ, tàng trữ ma túy ở Hà Nội

Công an Hà Nội vừa bắt giữ Lò Văn Hải với kết quả giám định sơ bộ 0,4 gam Heroine, số pháo thu được là 17,1 kg pháo nổ.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Ngọc Hồi vừa bắt giữ một đối tượng mua bán pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

download-1.jpg
Đối tượng Lò Văn Hải và tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ tài xế vận chuyển trái phép pháo hoa nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 30 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Trần Văn Bình (Đà Nẵng) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/01, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ 30 hộp pháo hoa nổ.

1-20260115080630.jpg
Đối tượng Trần Văn Bình cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

