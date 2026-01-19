Phát hiện thiếu niên tự chế, tàng trữ hơn 18kg pháo nổ trái phép ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một thiếu niên tự chế tạo, tàng trữ hơn 18kg pháo nổ trái phép trong thời điểm giáp Tết.

Ngày 19/1, Công an phường Trường Vinh (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một trường hợp thiếu niên tự chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Xử lý nam thiếu niên chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 15/1/2026, tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng, lực lượng Công an phường Trường Vinh phát hiện em T.H.T. (SN 2011, trú tại khối Trung Mỹ, phường Vinh Hưng, hiện là học sinh một trường THCS) đang có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 18,15kg pháo tự cuốn cùng một số vật dụng liên quan.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tang vật thu giữ.

Vụ việc cho thấy tình trạng mua bán, chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây thương tích nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tuyệt đối không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Đồng thời, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ và các vật liệu nguy hiểm. Khi phát hiện vi phạm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu: