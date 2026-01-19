Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo trái phép ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn pháo hoa nổ đi tiêu thụ, Phạm Đức Vũ và Phan Văn Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Vũ (SN 1989, trú tại xã Đông Kinh) và Phan Văn Hoà (SN 1987, trú tại xã Kỳ Xuân) về tội “Tàng trữ hàng cấm”, theo khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 3h, ngày 12/01, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, Công an xã Thạch Hà đã phát hiện ô tô BKS 38A-808.xx dừng bên đường ở khu vực thôn 15 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Đối tượng Phạm Đức Vũ và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Đình Khánh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 16 khối hộp hình vuông, vỏ in chữ nước ngoài, là pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 27kg.

Tiếp đến, vào khoảng 10h25, ngày 13/01, trong quá trình tuần tra tại khu vực thôn 5, Tổ công tác Công an xã Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Hoà đang điều khiển xe ô tô vận chuyển có 4 hộp pháo hoa nổ, với tổng khối lượng 8,6kg.

Hiện, 2 vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.