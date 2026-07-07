Phú Thọ khống chế dập tắt vụ cháy ở công ty Đông Á

Tối ngày 6/7/2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Đông Á (Tổ dân phố 15, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), không để cháy lan, bảo đảm an toàn cho người và khu vực xung quanh.

Theo đó, vào hồi 21h39 ngày 6/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty Cổ phần Đông Á.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 02 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đền Hùng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, xác định đám cháy xảy ra tại khu vực kho đá vôi nguyên liệu của Công ty, chất cháy chủ yếu là CaOCl₂. Trước diễn biến của vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Phù Ninh, đồng thời huy động xe chữa cháy của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tham gia hỗ trợ, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Đến khoảng 22h15 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy và khu vực xung quanh. Sau khi khống chế vụ cháy, Phòng PC07 đã bàn giao hiện trường cho Công an xã Phù Ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định hơn 100 m² nhà xưởng bị ảnh hưởng; giá trị thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.