Phú Thọ hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh con

Phú Thọ triển khai chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con và sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh theo lộ trình của Chính phủ.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con và hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Dân số và Nghị định 168/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con áp dụng với ba nhóm đối tượng, gồm phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Theo quy định tại Nghị định 168/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng/phụ nữ thuộc diện được hưởng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng nêu trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Về thời gian áp dụng, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người sinh con được hỗ trợ từ ngày 1/7/2026. Đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, chính sách được thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Việc xét duyệt, chi trả hỗ trợ được thực hiện cùng thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ. UBND cấp xã căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông đăng ký khai sinh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu liên quan để xác định đối tượng thụ hưởng.

Trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có sai lệch, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan công an, y tế và các đơn vị liên quan xác minh, hoàn thiện dữ liệu. Người dân không phải nộp lại giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu theo quy định.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính khi sinh con, kế hoạch còn triển khai hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh. Gói sàng lọc trước sinh gồm bốn bệnh cơ bản: hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Đối với trẻ sơ sinh, gói sàng lọc gồm năm bệnh cơ bản: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và bất thường tim bẩm sinh nặng.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc nhóm đối tượng, địa bàn ưu tiên theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP được sử dụng miễn phí gói dịch vụ theo quy định. Từ ngày 1/1/2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh.

Theo kế hoạch, kinh phí hỗ trợ tài chính khi sinh con do ngân sách địa phương bảo đảm. Sở Y tế được giao chủ trì rà soát đối tượng, đề xuất kinh phí, xây dựng mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc và kiểm tra chất lượng chuyên môn. UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót người đủ điều kiện hoặc để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

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