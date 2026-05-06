Đồng Nai: Vì sao nhà thầu Xây dựng Hoàng Sang trượt gói làm đường láng nhựa?

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT, Công ty Xây dựng Hoàng Sang trượt gói thầu làm đường tại xã Lộc Hưng do yêu cầu kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT

Ngày 28/04/2026 UBND xã Lộc Hưng đã ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường láng nhựa Trại heo 10 đi Tân Hưng. Theo quyết định đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân, giá trúng thầu 7.600.486.343 đồng so với giá dự toán 7.716.226.871 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 115.740.528 đồng tương đương 1,49%

Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích quá trình cạnh tranh và lý do trượt thầu

Theo Biên bản mở thầu gói thầu đã thu hút ba nhà thầu tham dự: Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Dương Thịnh và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang

Tuy nhiên, đối chiếu với Báo cáo đánh giá E-HSDT, đối thủ của Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân đã phải dừng bước sớm.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang trượt thầu do yêu cầu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT cụ thể:

Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu do nội dung đề xuất thiếu tính khả thi, không phù hợp với điều kiện thực tế của dự án.

Bảng biểu tiến độ thi công và tiến độ huy động nhân sự: Nhà thầu không lập chi tiết hoặc lập tiến độ không đồng bộ với năng lực thực tế, không chứng minh được tính khả thi khi thực hiện.

Giải pháp tổ chức quản lý: Các biện pháp, quy trình tổ chức quản lý trên công trường chưa tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Biện pháp bảo đảm chất lượng: Nhà thầu không nêu rõ quy trình kiểm soát chất lượng vật liệu, nghiệm thu và các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Đối với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Dương Thịnh tuy vượt qua được vòng đánh giá về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật bước vào vòng xét giá nhưng do có giá dự thầu cao hơn nên cũng phải dừng bước. Việc hai đối thủ dừng bước sớm tạo điều kiện cho Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân giành quyền thực hiện gói thầu.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hoàng Quân: (MSDN: vn3801102986), có địa chỉ tại Ấp Quyết Thành, Xã Lộc Hưng, Đồng Nai, được thành lập năm 2015 do ông Lê Văn Sơn là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu đã tham gia khoảng 40 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 2 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 178.401.846.034 đồng (trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 88.752.132.967 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 89.649.713.067 đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026 nhà thầu cũng đã từng trúng các gói thầu có giá trị lớn như:

Gói thầu: Thi công xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường từ nghĩa trang Lộc Ninh đi chùa Linh Sơn đến thôn Lộc Thuận 1 xã Lộc Ninh tại UBND xã Lộc Ninh, trị giá 13.100.736.639 đồng (tháng 03/2026)

Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh, trị giá 9.865.484.366 đồng (tháng 12/2025)

Tại Ban Quản Lý dự án khu vực Lộc Ninh trong giữa quý III và quý IV nhà thầu này đã trúng 3 gói xây lắp và thiết bị với tổng giá trị trúng thầu lên tới 45.870.964.428 đồng.

Góc nhìn chuyên gia pháp lý và đấu thầu

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM), hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư công tại cấp xã đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Theo ông Vũ, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc đánh giá E-HSDT phải khách quan, công bằng và không phân biệt đối xử.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn và dịch vụ nhỏ cần tuân thủ đúng hạn mức và quy trình rút gọn theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC. Mọi hành vi chia nhỏ gói thầu để né tránh đấu thầu rộng rãi hoặc ưu ái cho một đơn vị cụ thể đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý và có thể bị các cơ quan thanh tra, kiểm tra xem xét lại.

Việc công khai minh bạch thông tin về giá gói thầu, tiêu chí đánh giá và lý do trúng/trượt thầu là biện pháp quan trọng nhất để tạo niềm tin cho người dân và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong đầu tư công