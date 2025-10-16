Phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi giao mùa

Thời tiết giao mùa khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp. Cha mẹ cần chú ý chăm sóc, giữ ấm và tăng sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho con.

Giao mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi dị ứng hay viêm phổi. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và không khí ô nhiễm là những yếu tố thuận lợi để vi rút và vi khuẩn phát triển.

Việc chủ động phòng bệnh cho trẻ trong giai đoạn này rất cần thiết, giúp trẻ khỏe mạnh, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Giữ ấm cơ thể cho trẻ

Khi trời chuyển lạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, cơ thể trẻ dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến giảm sức đề kháng. Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo ấm, nhiều lớp để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ; Tránh để trẻ tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, đặc biệt vào buổi sáng và tối. Che chắn đầu, cổ và bàn chân trẻ, bởi đây là những vị trí dễ bị lạnh nhất.

Dinh dưỡng và nước uống hợp lý

Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp hệ miễn dịch của trẻ mạnh mẽ hơn. Bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, vitamin A và kẽm; Thức ăn giàu protein như trứng, thịt, cá giúp tăng sức đề kháng; Khuyến khích trẻ uống đủ nước, nước ấm sẽ tốt hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Vi rút gây bệnh hô hấp dễ lây qua đường hô hấp hoặc tay. Cha mẹ cần dạy trẻ rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh đồ chơi, nôi, giường và các bề mặt mà trẻ thường tiếp xúc. Thường xuyên mở cửa sổ, thông gió và giữ nhà sạch sẽ, tránh khói bụi, ô nhiễm không khí.

Tránh đưa trẻ đến nơi đông người

Vào thời điểm giao mùa, các bệnh hô hấp thường bùng phát ở trường học, nhà trẻ hoặc nơi công cộng. Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người nếu không cần thiết. Nếu trẻ phải đi học, nên nhắc trẻ đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với bạn bè đang ho, sổ mũi.

Theo dõi sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ

Một số bệnh hô hấp có thể phòng ngừa bằng vắc-xin như cúm, phế cầu hoặc ho gà. Đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin theo lịch. Theo dõi các dấu hiệu bất thường như sốt, ho nhiều, khó thở, chảy mũi kéo dài. Nếu trẻ có triệu chứng nặng hoặc kéo dài, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Giữ tinh thần trẻ thoải mái

Stress, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ có thể làm suy giảm miễn dịch. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, thường là 10–12 giờ mỗi ngày đối với trẻ nhỏ. Khuyến khích trẻ chơi ngoài trời, vận động nhẹ để nâng cao sức đề kháng, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh quá lâu.