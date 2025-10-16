Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi giao mùa

Thời tiết giao mùa khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp. Cha mẹ cần chú ý chăm sóc, giữ ấm và tăng sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho con.

Trương Hiền

Giao mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh hô hấp như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi dị ứng hay viêm phổi. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và không khí ô nhiễm là những yếu tố thuận lợi để vi rút và vi khuẩn phát triển.

Việc chủ động phòng bệnh cho trẻ trong giai đoạn này rất cần thiết, giúp trẻ khỏe mạnh, tránh những biến chứng nguy hiểm.

4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Giữ ấm cơ thể cho trẻ

Khi trời chuyển lạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, cơ thể trẻ dễ bị nhiễm lạnh, dẫn đến giảm sức đề kháng. Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo ấm, nhiều lớp để dễ điều chỉnh theo nhiệt độ; Tránh để trẻ tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, đặc biệt vào buổi sáng và tối. Che chắn đầu, cổ và bàn chân trẻ, bởi đây là những vị trí dễ bị lạnh nhất.

Dinh dưỡng và nước uống hợp lý

Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất sẽ giúp hệ miễn dịch của trẻ mạnh mẽ hơn. Bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, vitamin A và kẽm; Thức ăn giàu protein như trứng, thịt, cá giúp tăng sức đề kháng; Khuyến khích trẻ uống đủ nước, nước ấm sẽ tốt hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Vi rút gây bệnh hô hấp dễ lây qua đường hô hấp hoặc tay. Cha mẹ cần dạy trẻ rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước bữa ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh đồ chơi, nôi, giường và các bề mặt mà trẻ thường tiếp xúc. Thường xuyên mở cửa sổ, thông gió và giữ nhà sạch sẽ, tránh khói bụi, ô nhiễm không khí.

Tránh đưa trẻ đến nơi đông người

Vào thời điểm giao mùa, các bệnh hô hấp thường bùng phát ở trường học, nhà trẻ hoặc nơi công cộng. Hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người nếu không cần thiết. Nếu trẻ phải đi học, nên nhắc trẻ đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần với bạn bè đang ho, sổ mũi.

Theo dõi sức khỏe, tiêm phòng đầy đủ

Một số bệnh hô hấp có thể phòng ngừa bằng vắc-xin như cúm, phế cầu hoặc ho gà. Đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin theo lịch. Theo dõi các dấu hiệu bất thường như sốt, ho nhiều, khó thở, chảy mũi kéo dài. Nếu trẻ có triệu chứng nặng hoặc kéo dài, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Giữ tinh thần trẻ thoải mái

Stress, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ có thể làm suy giảm miễn dịch. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, thường là 10–12 giờ mỗi ngày đối với trẻ nhỏ. Khuyến khích trẻ chơi ngoài trời, vận động nhẹ để nâng cao sức đề kháng, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh quá lâu.

#Phòng bệnh hô hấp cho trẻ #Chăm sóc trẻ giao mùa #Giữ ấm và dinh dưỡng cho trẻ #Vệ sinh cá nhân và môi trường #Phòng tránh bệnh hô hấp mùa giao #Tiêm phòng và theo dõi sức khỏe

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Tự mua thuốc trị ho khi thời tiết thay đổi, nhiều người viêm phổi nguy kịch

Việc điều trị bệnh hô hấp phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Với những trường hợp nặng, người bệnh cần được hỗ trợ y khoa tích cực.

Tăng 20%, nhiều người viêm phổi nặng

Trong những ngày qua, lượng người bệnh đến thăm khám và nhập viện tại Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định do các bệnh hô hấp có xu hướng tăng, ước tính tăng khoảng 20% so với các tháng trước.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ động phòng bệnh cúm mùa khi thời tiết nóng lạnh thất thường

Thời tiết mưa bão ẩm ướt, nóng lạnh thất thường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, vi rút gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh, đặc biệt là vi rút cúm mùa.

Theo CDC Lâm Đồng, bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Bệnh cúm thông thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Điều cần biết để giữ sức khỏe đường hô hấp cho người cao tuổi

Người cao tuổi dễ mắc bệnh đường hô hấp do sức đề kháng giảm. Ăn uống hợp lý, tập luyện nhẹ và tiêm phòng giúp bảo vệ sức khỏe.

Người cao tuổi là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các bệnh đường hô hấp, từ viêm mũi, cảm cúm thông thường đến viêm phổi nặng, viêm phế quản mạn tính và hen suyễn. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến suy giảm miễn dịch theo tuổi tác. Khi tuổi tăng, hệ thống miễn dịch hoạt động kém hiệu quả, khả năng chống lại virus, vi khuẩn và nấm yếu đi. Đồng thời, cơ chế tự phục hồi của cơ thể chậm, khiến các tổn thương ở đường hô hấp khó hồi phục.

Ngoài ra, các bệnh lý mạn tính phổ biến ở người cao tuổi như tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, COPD hay thậm chí béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp và dẫn đến biến chứng nặng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới