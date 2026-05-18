Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn cho các công trình APEC

“Các công trình phục vụ APEC 2027 không chỉ là bộ mặt của quốc gia mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế lâu dài cho toàn vùng. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết ngay các vướng mắc về vốn và mặt bằng, đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.”

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các công trình phục vụ APEC 2027.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc, trong khi áp lực thời gian cho APEC 2027 ngày càng lớn.

Điểm đáng chú ý, theo báo cáo của địa phương và các đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở năng lực triển khai hay nguồn lực thi công, mà tập trung ở hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được xử lý đồng bộ.

Cụ thể, khu vực quanh Cảng hàng không Phú Quốc hiện vẫn tồn tại nhiều tuyến điện cao thế và cột điện chưa được ngầm hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian tiếp cận hạ cánh và phương thức điều hành bay an toàn. Bên cạnh đó, một số cột phát sóng viễn thông có chiều cao vượt ngưỡng kỹ thuật cho phép cũng đang tạo ra nguy cơ ảnh hưởng đến việc phê duyệt phương thức bay mới. Đây được xem là “nút thắt” cấp bách nhất hiện nay nếu muốn bảo đảm kế hoạch đưa đường băng mới vào khai thác trong tháng 7 tới.

UBND tỉnh An Giang đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Công Thương và EVN khẩn trương thống nhất cơ chế vốn để triển khai di dời, ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện trước ngày 30/6. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với doanh nghiệp viễn thông rà soát, điều chỉnh các hạ tầng phát sóng ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nghe báo cáo về tiến độ dự án đầu tư mở rộng đường tỉnh ĐT.975

Trong khi đó, khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng từng gây áp lực lên tiến độ dự án trước đây đã cơ bản được tháo gỡ. Theo báo cáo của địa phương, nguồn cát phục vụ san lấp hiện đã được bảo đảm. Đối với nguồn đá xây dựng – loại vật liệu từng khiến các nhà thầu lo ngại nguy cơ đứt gãy thi công – tỉnh đang ưu tiên điều phối tối đa từ đất liền ra Phú Quốc để phục vụ dự án sân bay và các công trình trọng điểm.

Việc tháo gỡ được bài toán vật liệu đã tạo điều kiện để hàng loạt hạng mục bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt. Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà thầu thi công báo cáo Phó Thủ tướng, hạng mục đường băng số 2 của Cảng hàng không Phú Quốc hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công. Các hạng mục kỹ thuật cốt lõi cơ bản đã hoàn thiện và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nghiệm thu, mục tiêu vận hành từ tháng 7 năm nay.

Không chỉ sân bay, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối phục vụ APEC cũng đang được đẩy mạnh thi công. Tuyến ĐT.975 – trục giao thông huyết mạch kết nối sân bay với các khu chức năng – hiện được tổ chức thi công liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành đồng bộ với nhà ga hành khách, khu xử lý hành lý và các hạ tầng phụ trợ trước ngày 30/8.

Theo đánh giá của đoàn công tác Chính phủ, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thi công nhanh mà phải xử lý đồng bộ toàn bộ các vấn đề kỹ thuật, vận hành và kết nối để bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế cho APEC 2027.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tặng quà đội ngũ nhân lực đang thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chuyến kiểm tra của đoàn công tác Chính phủ được xem là động thái thúc tiến độ mạnh mẽ đối với các công trình hạ tầng chiến lược tại Phú Quốc. Xa hơn mục tiêu phục vụ một sự kiện đối ngoại cấp cao, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ tại đây được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích phát triển mới cho du lịch, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư của toàn khu vực trong những năm tới.

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 15/5/2026, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận nhiều hạng mục đạt tiến độ cao. Nhà ga VIP đã hoàn thành toàn bộ phần thô và kết cấu thép, trong khi đường cất hạ cánh số 2 cơ bản hoàn thiện, mục tiêu đưa vào vận hành cuối tháng 6/2026. Riêng sân đỗ 1C đã hoàn tất và đưa vào khai thác.

Tuyến ĐT.975 – trục kết nối chính giữa sân bay và khu vực tổ chức sự kiện – hiện đã hoàn thành khoảng 80% hệ thống hào kỹ thuật, cống thoát nước và khoảng 65% phần nền đường. Trong khi đó, tuyến tàu điện đô thị LRT cũng đồng loạt triển khai nhiều hạng mục như hầm sân bay, hầm APEC, các cầu vượt và nhà ga dọc tuyến.

Đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép của trung tâm hội nghị và triển lãm đã đạt khoảng 90%, còn nhà hát đa năng đạt khoảng 80%. Nhiều dự án đô thị, tái định cư và hạ tầng phụ trợ khác cũng đang được tăng tốc để bảo đảm đồng bộ tiến độ phục vụ APEC 2027.