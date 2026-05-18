Chủ xe VinFast VF 7: “Đáng lẽ nên chuyển sang xe điện sớm hơn”

Đã chạy nhiều dòng xe xăng, chủ garage dịch vụ ô tô vẫn chọn VinFast VF 7 vì lý do này.

Từng sử dụng nhiều dòng xe xăng và làm trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, anh Hoàng Văn Hiền (Nghệ An) thừa nhận, điều khiến anh tiếc nhất sau khi mua VinFast VF 7 là… không chuyển sang xe điện sớm hơn.

Anh Hoàng Văn Hiền (Nghệ An) lựa chọn VinFast VF 7 vì tổng hòa nhiều yếu tố.

- Lý do gì khiến một người đã trải nghiệm hàng loạt xe xăng như anh “quay xe” sang sở hữu VinFast VF 7?

Thực tế thì tôi đã tìm hiểu xe điện khá lâu rồi. Do làm trong ngành liên quan đến xe nên tôi có điều kiện chạy thử nhiều xe của khách và bạn bè. Việc chuyển sang xe điện không phải là quyết định vội vàng mà là kết quả sau khi phân tích kỹ lưỡng tổng hòa nhiều yếu tố.

Thứ nhất là xe điện giúp giảm ô nhiễm môi trường nên đang là xu hướng ngày càng phổ biến. Thứ hai là sự cách biệt lớn về chi phí sử dụng.

Trước đây, tôi đã dùng xe xăng của nhiều hãng, từ Kia Morning, Nissan Sunny đến Ford Ranger. Tôi chủ yếu đi lại trong phố thôi, vậy mà mỗi tháng chi phí nhiên liệu cũng rơi vào khoảng hơn 3 triệu đồng. Đấy là chưa tính đến bảo dưỡng, xe xăng mỗi lần bảo dưỡng mốc nhỏ cũng phải tốn cả triệu đồng. Đến các lần bảo dưỡng lớn, chi phí sẽ cao hơn do phát sinh phải thay thế phụ tùng.

Anh Hiền đã có cơ hội trải nghiệm thực tế VF 7 kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Còn với VF 7, chu kỳ bảo dưỡng là 15.000 km/lần. Chi phí mỗi lần chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, không phải thay dầu động cơ. Ngoài ra, chính sách của VinFast hiện tại rất tốt, đặc biệt là chương trình miễn phí sạc trong 3 năm. Chi phí năng lượng cho chiếc VF 7 của tôi gần như bằng 0. Bởi vậy, nếu so trực tiếp thì chi phí bảo dưỡng và vận hành của xe điện nhẹ hơn khá nhiều.

Ngoài ra, VinFast VF 7 có thiết kế trẻ trung, thể thao, nhìn rất bắt mắt. Quan trọng hơn, qua trải nghiệm thực tế, tôi thấy xe điện VinFast vận hành ổn định, pin cũng phù hợp với nhu cầu, nên hoàn toàn yên tâm chuyển đổi.

- Sau khi đã có trải nghiệm lâu dài, anh thấy khả năng vận hành có gì khác biệt so với xe xăng?

Điểm khác biệt lớn nhất là động cơ điện rất mạnh. Khi chuyển sang chế độ Sport, xe tăng tốc gần như ngay lập tức, không có độ trễ. Nếu so với xe xăng thì phải ở phân khúc cao hơn mới có cảm giác tương đương.

So với xe xăng, xe điện rất êm vì không có tiếng động cơ. Với người mới dùng, ban đầu có thể chưa quen, thậm chí hơi “giật mình” vì xe di chuyển mà không có tiếng máy. Nhưng sau một thời gian, mọi người sẽ cảm nhận rõ đó là ưu điểm rất lớn.

Một điểm nữa là VinFast VF 7 cho cảm giác lái mượt và thật tay. Nhiều người nghĩ xe điện cho cảm giác hơi “ảo”, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu so với xe xăng, đặc biệt là các dòng xe của BMW hay Mercedes, tôi thấy VF 7 mang lại cảm giác lái chắc chắn, dễ làm quen hơn. Tất nhiên mỗi xe có phong cách đặc trưng riêng.

Vị chủ xe hoàn toàn yên tâm sử dụng VF 7 nhờ hạ tầng sạc phủ rộng.

- Với đa số người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện, mối quan tâm hàng đầu là hạ tầng sạc. Anh nhận định như thế nào về yếu tố này?

Khi bắt đầu sử dụng xe điện, đúng là một số người lo về thời gian sạc, nhưng thực tế sử dụng thì không bất tiện chút nào. Hệ thống trạm sạc dành cho xe điện VinFast hiện nay đã phủ rất dày. Ở khu vực tôi ở, chỉ khoảng 400–500 m đã có một điểm sạc.

Thường tôi kết hợp sạc xe với các hoạt động khác như đi cà phê, đưa con đi học, nên không cảm thấy mất thời gian. Đối diện garage của tôi cũng có một trạm sạc, tôi có thể để xe ở đó rồi đi bộ về, bao giờ app báo sạc xong thì đi bộ qua lấy.

- Sau khi sử dụng VF 7, anh có thay đổi suy nghĩ gì về xe điện?

Nói thật, tôi thấy mình chuyển sang xe điện hơi muộn. Nếu biết trước nó tiết kiệm và tiện như vậy, tôi đã chuyển từ sớm hơn. Với tôi, VF 7 không chỉ là một chiếc xe để đi lại, mà là một lựa chọn hợp lý về lâu dài – vừa tiết kiệm chi phí, vừa có công nghệ, lại thân thiện với môi trường.

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!