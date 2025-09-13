Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh chúc mừng NXB Tri thức nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 12/9, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Ngọc Linh; Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Phổ biến kiến thức Cơ quan Trung ương VUSTA đã đến chúc mừng và tặng hoa cán bộ, nhân viên, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (13/9/2005-13/9/2025).

Lãnh đạo VUSTA chúc mừng và tặng hoa cán bộ, nhân viên, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập

Thay mặt lãnh đạo VUSTA, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh chúc mừng chặng đường 20 năm hình thành, nỗ lực xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Tri thức. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của Nhà xuất bản Tri thức trong thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh: Đảng uỷ, Lãnh đạo VUSTA luôn tin tường và dành sự quan tâm rất lớn đến hoạt động xuất bản của VUSTA nói chung và Nhà xuất bản Tri thức nói riêng. Hai mươi năm không chỉ là khoảng thời gian nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là dịp để tri ân những các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên đã đồng hành, cống hiến cho sự phát triển của Nhà xuất bản Tri thức cũng như khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà xuất bản Tri thức trong tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tập thể Nhà xuất bản Tri thức

Nhà xuất bản Tri thức với bề dày 20 năm hoạt động và phát triển, là tâm huyết của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ. Nhà xuất bản Tri thức được giới trí thức, lãnh đạo VUSTA gửi gắm giao nhiệm vụ quan trọng, đó là góp phần phổ biến kiến thức khoa học trong nhiều lĩnh vực. Và trong 20 năm qua, những đóng góp của Nhà xuất bản Tri thức đã được giới khoa học, bạn đọc và xã hội ghi nhận. Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Nhà xuất bản Tri thức trong thời gian qua đã góp phần ngày càng làm cho thương hiệu Nhà xuất bản Tri thức được khẳng định, thể hiện được giá trị của mình trong hệ thống VUSTA và trở thành một bộ phận không thể tách rời của VUSTA.

Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cùng lãnh đạo Văn phòng, Ban Phổ biến kiến thức tham quan Ban Biên tập Nhà xuất bản Tri thức

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cũng giao nhiệm vụ cho Nhà xuất bản Tri thức: Với lực lượng tinh gọn hiện nay, tập thể Nhà xuất bản Tri thức cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết. Trong bối cảnh mới, Nhà xuất bản Tri thức cần phải có tư duy mới, chiến lược mới để bắt nhịp được nhu cầu, đối tượng đón nhận sản phẩm của mình Nhà xuất bản Tri thức hiện nay. Tuy nhiên cần có những hướng đi phù hợp với thực tiễn, xác định lộ trình, bước đi chắc chắn dựa trên khả năng của mình. Đặc biệt, cần khai thác mạnh mẽ nội lực, hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc VUSTA, thúc đẩy liên kết các hội ngành, các tổ chức khoa học công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học ... để ngày càng mang đến những cuốn sách hay và giá trị cho bạn đọc, thực hiện tốt sứ mệnh là nhà xuất bản của giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của VUSTA.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của nhà xuất bản, bà Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản Tri thức đã có báo cáo với lãnh đạo VUSTA một số kết quả hoạt động nổi bật của Nhà xuất bản Tri thức thời gian qua. Bà Bùi Thu Hằng phát biểu tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Nhà xuất bản Tri thức trước đây, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo VUSTA đã luôn dành sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về nhiều mặt để Nhà xuất bản Tri thức vượt qua nhiều khó khăn và vững bước trên con đường phát triển. Toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức hứa với Lãnh đạo VUSTA sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện tốt nhiệm vụ và sứ mệnh được giao trong thời gian tới.

Nhà xuất bản Tri thức đã đạt nhiều Giải thưởng Sách Quốc gia

Nhà xuất bản Tri thức được thành lập vào tháng 9 năm 2005, trực thuộc trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với tôn chỉ mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu khoa học và công nghệ được áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống, giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhà xuất bản Tri thức có chức năng, nhiệm vụ xuất bản các xuất bản phẩm, những công trình nghiên cứu, các thành tựu khoa học, tài liệu tham khảo về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam và nước ngoài; các tác phẩm phổ biến tri thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam, nước ngoài và các loại văn hóa phẩm khác theo quy định của pháp luật.

Với tâm huyết, khả năng và trách nhiệm, Nhà xuất bản Tri thức đã chọn cho mình một triết lý hoạt động xuyên suốt, đó là “Chân thành – Chuyên nghiệp – Khai phóng”: Chân thành đối với độc giả; Chuyên nghiệp, hiện đại trong tổ chức xuất bản và tinh thần khoa học Khai phóng.

Trong 20 năm hoạt động vừa qua, Nhà xuất bản Tri thức đã luôn kiên trì, bền bỉ theo đuổi, thực hiện triết lý của mình, trở thành một trong những nhà xuất bản có thương hiệu, có đóng góp trong phổ biến tri thức từ phổ thông đại chúng đến tinh hoa đỉnh cao của Việt Nam và thế giới đương đại. Với những kết quả đã đạt được, Tri thức đã có được tình cảm yêu mến của một bộ phận bạn đọc Việt Nam.