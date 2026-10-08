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Số hóa - Xe

Phim ngắn AI Trung Quốc đối mặt khủng hoảng thừa

AI giúp Trung Quốc sản xuất phim ngắn với tốc độ chưa từng có, nhưng lượng nội dung quá lớn và trùng lặp đang khiến khán giả quay lưng.

Thiên Trang (TH)

AI từng được xem là công cụ có thể tạo cú hích lớn cho ngành phim ngắn Trung Quốc khi giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh đang tạo ra nghịch lý mới. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc ghi nhận khoảng 430.000 phim ngắn được phát hành trực tuyến, trong đó hơn 90% có sử dụng AI để sản xuất, theo cơ quan quản lý phát thanh và truyền hình nước này. Khi công cụ tạo video ngày càng dễ tiếp cận, thị trường nhanh chóng xuất hiện tình trạng dư thừa nội dung.

Làn sóng phim ngắn AI giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tạo ra hàng loạt nội dung với chi phí thấp hơn. (Ảnh minh họa: M.N)

AI đặc biệt phù hợp với những câu chuyện có bối cảnh phức tạp như thế giới giả tưởng, hành động hay chuyển thể tiểu thuyết trực tuyến. Những cảnh quay trước đây cần trường quay, diễn viên và kỹ xảo tốn kém nay có thể được tạo ra với chi phí thấp hơn. Một số tác phẩm được đầu tư nghiêm túc thậm chí vẫn thu hút người xem nhờ khả năng tái hiện những thế giới khó thực hiện bằng phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, lợi thế này nhanh chóng bị bào mòn khi hàng loạt studio cùng sử dụng những công cụ tương tự.

Vấn đề lớn nhất bắt đầu xuất hiện ở nội dung. Một công thức thành công có thể lập tức được nhân bản, chỉ thay đổi bối cảnh, nhân vật hoặc một vài tình tiết nhưng giữ nguyên mạch truyện. Khán giả vì thế dễ nhận ra mô-típ và đoán trước diễn biến. Robin Luo, nhà sáng lập Synintell Pictures, cho rằng tạo ra video chỉ là một phần của quá trình. Với series kéo dài hàng chục tập, nhà sản xuất vẫn phải duy trì tính nhất quán của nhân vật, diễn xuất và câu chuyện xuyên suốt.

Khi công cụ AI trở nên phổ biến, chất lượng kịch bản và khả năng giữ chân khán giả trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng. (Ảnh minh họa do AI tạo)

Khi công nghệ tạo phim AI không còn là lợi thế độc quyền, cuộc cạnh tranh đang chuyển sang kịch bản, đạo diễn và khả năng giữ chân khán giả. Diễn biến này cũng khiến phim quay người thật được chú ý trở lại. Một quan chức quản lý phát thanh và truyền hình Trung Quốc đã kêu gọi các nền tảng dành không gian riêng và tăng hỗ trợ cho microdrama live-action. Sáu nền tảng lớn, trong đó có các doanh nghiệp thuộc ByteDance và Kuaishou Technology, sau đó cam kết ít nhất 6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 894 triệu USD, cho các dự án phim ngắn người thật trong một sáng kiến được chính phủ hậu thuẫn.

Bên cạnh bài toán chất lượng, phim AI còn chịu thêm sức ép từ quy định quản lý. Nội dung được tạo bằng AI phải được gắn nhãn rõ ràng, trong khi việc sử dụng khuôn mặt và giọng nói của người thật cần có sự đồng ý. Một số doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hình ảnh được cấp phép hoặc ký thỏa thuận với diễn viên để tạo nhân vật kỹ thuật số. AI vì vậy chưa rời khỏi thị trường phim ngắn Trung Quốc, nhưng vai trò đang thay đổi. Khi việc tạo video trở nên dễ dàng, yếu tố quyết định thành công lại quay về câu hỏi quen thuộc của ngành điện ảnh: câu chuyện có đủ hấp dẫn để người xem muốn tiếp tục hay không.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#phim ngắn #AI #Trung Quốc #nội dung #giải trí #phim kỹ thuật số

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