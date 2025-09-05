Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Liệt mặt ngoại biên có nguy cơ liệt vĩnh viễn

Liệt mặt nếu không được điều trị hợp lý, bệnh có thể để lại những di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt, viêm loét giác mạc….

Thúy Nga

Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường là yếu tố thuận lợi khiến nhiều bệnh lý xuất hiện, trong đó có liệt mặt ngoại biên (liệt Bell), hay liệt Dây thần kinh số VII – căn bệnh thường liên quan đến tác động của lạnh.

Dây thần kinh số VII ngoại biên nằm sát bề mặt da nên rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi gặp lạnh đột ngột, mạch máu nuôi thần kinh co lại, gây thiếu máu cục bộ và phù nề, chèn ép dây thần kinh, dẫn tới liệt mặt. Chỉ vài giây tiếp xúc với nguồn lạnh cũng có thể khởi phát bệnh.

liet-mat-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân liệt mặt ngoại biên - Ảnh BVCC

Bà T. (70 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng mắt trái không nhắm kín, miệng méo sang phải, ăn uống rơi vãi. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên bên trái.

Sau 3 tuần điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp y học cổ truyền, tình trạng của bà đã cải thiện rõ rệt và tiếp tục được theo dõi, điều trị đến khi hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền – Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 54 bệnh nhân liệt mặt. Tháng cao điểm có tới 7 trường hợp vào viện điều trị. Hiện tại, khoa đang điều trị cho 5 bệnh nhân.

leit-mat.jpg
Điều trị liệt mặt ngoại biên - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, liệt mặt ngoại biên là hội chứng tổn thương dây thần kinh số VII từ nhân nằm ở cầu não trở ra, gây nên giảm hoặc mất vận động các cơ ở mặt.

Bệnh gặp tương đối phổ biến ở mọi lứa tuổi và giới tính. Nguyên nhân gây liệt mặt thường do lạnh, chiếm 80%. Ngoài ra do các nguyên nhân khác như nhiễm trùng, chấn thương, u.

Tiên lượng phục hồi của liệt mặt do lạnh nói chung là tốt với tỷ lệ khỏi trung bình từ 70% đến 100%. Nếu bệnh nhẹ có thể khỏi sau 2-6 tuần, còn lại khỏi sau 2-3 tháng.

Nếu không được điều trị hợp lý, bệnh có thể để lại những di chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, co giật nửa mặt, viêm loét giác mạc…

Điều trị chủ yếu là chống viêm, giảm phù nề, kích thích dẫn truyền thần kinh, chống virus. Các biện pháp điều trị chứng bệnh này rất đa dạng như điều trị bằng thuốc tây y, điều trị bằng vật lý trị liệu, điều trị bằng châm cứu. Xu hướng điều trị ngày nay là đông tây y kết hợp.

liet-mat-1.jpg
Châm cứu trị liệt mặt ngoại biên - Ảnh BVCC

"Người dân cần lưu ý, khi có các biểu hiện như méo miệng, mắt nhắm không kín, uống nước rơi vãi… cần đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các bài thuốc dân gian vì có thể bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Liệt mặt ngoại biên nếu không phát hiện và điều trị sớm có nguy cơ dẫn tới liệt vĩnh viễn”, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền khuyến cáo.

#liệt mặt ngoại biên #liệt dây thần kinh số VII #liệt Bell #điều trị liệt mặt #bệnh lý dây thần kinh mặt #liệt mặt do lạnh

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn thận u tuyến nước bọt tái phát gây liệt mặt, mù, chuyển ung thư

U tuyến nước bọt mang tai ác tính, di căn có thể gây ra các biến chứng ở đầu, cổ, phổi và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Ngày 3/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện và phẫu thuật thành công cho một người bệnh bị u hàm mặt tái phát.

Bệnh nhân L.Đ.V. (70 tuổi, Hà Nội) có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật (1 năm trước) và từng phẫu thuật u góc hàm hai bên cách đây 10 năm. Ông V. còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tiền liệt tuyến.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật u tuyến nước bọt mang tai cho nam bệnh nhân 53 tuổi

U tuyến nước bọt mang tai là khối u hiếm gặp vùng đầu cổ khá phức tạp, liên quan đến sự xuất hiện của khối u tại tuyến mang tai.

Sợ liệt mặt không mổ không ngờ u vẫn gây liệt

Nhiều bệnh nhân bị u tuyến nước bọt mang tai mang tâm lý e ngại phẫu thuật vì sợ liệt dây thần kinh mặt sau mổ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận virus Zona tái hoạt ở dây thần kinh mặt gây liệt

Khi có bất kỳ dấu hiệu như đau vùng tai, đau giật vùng đầu, mụn nước vùng mặt hoặc bất ngờ liệt mặt 1 bên, hãy thăm khám và điều trị kịp thời.

Zona là bệnh lý do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Sau khi mắc thủy đậu, virus này không bị loại bỏ hoàn toàn mà “ẩn náu” trong các hạch thần kinh cảm giác.

Khi sức đề kháng suy giảm (tuổi cao, stress, bệnh mạn tính, dùng thuốc ức chế miễn dịch…), virus có thể tái hoạt động, gây ra các tổn thương da và đau dọc theo đường đi của dây thần kinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.