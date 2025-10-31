Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân trật đốt sống cổ hiếm gặp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa qua tiếp nhận, cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam 67 tuổi bị chấn thương cột sống cổ phức tạp, hiếm gặp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng cổ, được các bác sĩ xử trí cố định bằng nẹp colie và tiến hành chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị trật đốt sống cổ C45 kèm trật cài diện khớp phía sau hai bên.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân bị trật đốt sống cổ phức tạp, hiếm gặp.

Đây là một dạng chấn thương rất nặng và hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 10% trong các ca gãy trật cột sống cổ thấp, đa phần ở bệnh nhân nam trên 60 tuổi. Điểm đặc biệt của những ca bệnh này là tổn thương mất vững nặng, nguy cơ liệt tủy, liệt tứ chi, rối loạn hô hấp hay tuần hoàn, chiếm đến 70 – 90% ngay tại hiện trường hoặc trên đường tới viện, đòi hỏi can thiệp kịp thời và chính xác.

May mắn khi nhập viện, các bác sĩ chưa ghi nhận tình trạng tổn thương nặng về thần kinh. Đánh giá đây là một trường hợp khó, các phương pháp phẫu thuật thông thường không thể xử lý được tổn thương, kèm theo cần phẫu thuật trong thời gian sớm nhất để đảm bảo khả năng hồi phục cũng như giảm nguy cơ tổn thương tuỷ thứ phát do chèn ép.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh - Cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra phương án phẫu thuật, áp dụng phẫu thuật 2 đường tiếp cận cho bệnh nhân: Phẫu thuật phía sau để gỡ trật, giải phóng các cấu trúc bị lệch vẹo và nắn chỉnh đưa các mặt khớp về vị trí giải phẫu bình thường, đảm bảo không còn chèn ép tủy; Phẫu thuật phía trước để ghép xương, cố định cột sống cổ, giải phóng chèn ép tủy, cố định vững cột sống cổ.

Ê-kíp bác sĩ do BSCKII Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nắn trật, giải phóng chèn ép tủy, cố định và ghép xương cho nam bệnh nhân H.V.N.

Sau ca mổ, tổn thương cột sống cổ của bệnh nhân đã được nắn trật và cố định vững hoàn toàn, không có tổn thương tuỷ, không yếu liệt và tiên lượng hồi phục hoàn toàn không có di chứng về thần kinh.