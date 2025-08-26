Lần đầu tiên phẫu thuật thành công ca giãn não thất ở tuyến tỉnh

Lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh

Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng cho trẻ em bị não úng thủy. Đây là một kỹ thuật cao, chuyên sâu trong phẫu thuật thần kinh, lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Người bệnh là cháu Lê Khánh L. (13 tuổi, trú tại phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên) với chẩn đoán não úng thủy - là bệnh lý thần kinh nghiêm trọng, nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến các biến chứng rất nặng nề cho trẻ.

Qua thăm khám, trẻ tiền sử phát hiện giãn não thất từ lâu nhưng không theo dõi thường xuyên, đợt này trẻ biểu hiện đau đầu nhiều, kéo dài, ở nhà điều trị thuốc nhưng không đáp ứng nên mới đưa trẻ đến khám.

Trẻ vào viện trong tình trạng: đường thở thông thoáng, tự thở, phổi thông khí đều, tim đều, mạch rõ, chỉ đau đầu, không sốt, không nôn, không co giật, chưa có dấu hiệu màng não hay thần kinh khu trú...

Để làm rõ tình trạng bệnh, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả hình ảnh ghi nhận: Giãn toàn bộ hệ thống não thất, một dấu hiệu đặc trưng của tình trạng não úng thủy. Đây là bệnh lý nguy hiểm khi lượng dịch não tủy tăng lên bất thường, gây tăng áp lực trong sọ, có thể dẫn tới biến chứng thần kinh.

Ê kíp các y, bác sĩ, điều dưỡng đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trước diễn biến bệnh, kíp bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng. Đây là phương pháp điều trị kinh điển và hiệu quả cho những trường hợp não úng thủy, giúp dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng để cơ thể hấp thụ dần.

Bệnh nhi được chuẩn bị chu đáo trước phẫu thuật, vô cảm bằng phương pháp gây mê nội khí quản, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.Ca phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng, chính xác nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các thầy thuốc Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sau phẫu thuật, sức khỏe trẻ đã ổn định, các triệu chứng đau đầu thuyên giảm rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận biến chứng sau mổ.

Ban giám đốc Bệnh viện và một số lãnh đạo khoa, phòng tặng hoa và quà chúc mừng cho các bác sĩ và ê kíp phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh gây biến chứng nghiêm trọng ở cả trẻ em và người lớn

Theo Ths.BS Nguyễn Văn Chiến người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật cho biết: Não úng thủy là tình trạng giãn não thất do sự mất cân bằng giữa sản xuất, lưu thông và hấp thu dịch não tủy dẫn đến tích tụ dịch trong hệ thống não thất hoặc khoang dưới nhện gây tăng áp lực nội sọ và có thể tổn thương nhu mô não.

Đây là một bệnh khá nguy hiểm, có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng dễ gặp hơn. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, khả năng hồi phục rất cao và phát triển bình thường. Ngược lại, nếu để muộn, áp lực nội sọ tăng kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển trí tuệ và vận động của trẻ, thậm chí gây tử vong.

Trường hợp bệnh nhân Lê Khánh L. là minh chứng rõ ràng cho vai trò quan trọng của việc theo dõi sát các biểu hiện bất thường ở trẻ. Chỉ từ những triệu chứng đơn giản như đau đầu kéo dài, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra thay vì tự điều trị tại nhà. Việc nhập viện sớm, chẩn đoán chính xác và phẫu thuật kịp thời đã giúp bệnh nhi thoát khỏi nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Trước thành công của ca phẫu thuật, Ban Giám đốc Bệnh viện đã trực tiếp đến Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng để chúc mừng các y, bác sĩ, ê-kíp phẫu thuật, động viên gia đình và trao quà cho bệnh nhi.

Ban giám đốc bệnh viện và các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng​​​​​ động viên tặng quà chúc mừng cho gia đình bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Lương Đức Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Đây là ca phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng đầu tiên ở trẻ em được thực hiện thành công tại tỉnh.

Trước đây, những kỹ thuật chuyên sâu như thế này hầu như chỉ được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, với yêu cầu rất cao về chuyên môn và trang thiết bị.