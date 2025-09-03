Hà Nội

Người phụ nữ có khối u sụn xương sọ kích thước khổng lồ

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u khổng lồ vùng đỉnh trán làm biến dạng khuôn mặt cô gái ở Sơn La suốt 15 năm.

Bình Nguyên

Ngày 2/9, Sở Y tế TP HCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa thực hiện thành công phẫu thuật loại bỏ một khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán khổng lồ cho một bệnh nhân nữ.

Nữ bệnh nhân tên G.T.S (22 tuổi, quê Sơn La) mang khối u này từ năm 7 tuổi. Khối u phát triển chậm trong thời gian đầu nhưng sau đó lan rộng xuống mặt, xâm lấn hốc mắt trái, khiến gương mặt biến dạng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. Vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, bệnh nhân không có cơ hội tiếp cận y tế sớm.

Hình ảnh khối u khổng lồ vùng đỉnh trán trước phẫu thuật. Ảnh: SYT
Giữa tháng 8/2025, với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào sáng 28/8/2025, với sự tham gia của 6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê hồi sức.

Cuộc mổ kéo dài 7 giờ, bao gồm các bước cắt bỏ lớp da tổn thương bên ngoài khối u, bộc lộ và loại bỏ khối u xương đến bản sọ, tái tạo trần hốc mắt trái, và sử dụng vạt da tại chỗ kiểu Limberg flap để che phủ vết mổ.

Toàn bộ quá trình được kiểm soát cầm máu hiệu quả mà không cần truyền máu, phù hợp với yêu cầu tôn giáo của bệnh nhân.

Hình ảnh gương mặt bệnh nhân trước và sau phẫu thuật
Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, có khả năng di chuyển nhẹ nhàng và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Các xét nghiệm kiểm tra nằm trong giới hạn an toàn. Khuôn mặt bệnh nhân được cải thiện đáng kể, loại bỏ hoàn toàn khối u khổng lồ.

Sở Y tế TP HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã phẫu thuật thành công loại bỏ một khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán có kích thước khổng lồ, phức tạp, mang lại gương mặt gần như bình thường cho người bệnh.

#khối u sụn xương sọ #phẫu thuật loại bỏ khối u #bệnh nhân nữ Sơn La #khối u khổng lồ vùng đỉnh trán #phẫu thuật thần kinh sọ #tái tạo khuôn mặt

