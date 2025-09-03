1 tuần 5 cuộc đời hồi sinh nhờ ghép gan

Khi cả nước hân hoan mừng ngày Quốc khánh 2/9, ở một góc nhỏ nơi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ánh đèn phòng mổ vẫn sáng suốt đêm. Không có ngày nghỉ lễ, chỉ có những trái tim bền bỉ giành sự sống cho người bệnh mắc suy gan cấp, ung thư gan,…

Tuần cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống những bệnh nhân suy gan cấp, ung thư gan. Các bệnh nhân chỉ có một cơ hội sống duy nhất là ghép gan.

Việc thực hiện liên tiếp 5 ca ghép gan trong một tuần không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều khoa, từ điều phối hiến tạng, gây mê, hồi sức đến chăm sóc hậu phẫu.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân N.H.V - Ảnh BVCC

5 bệnh nhân, 5 câu chuyện hồi sinh

Mỗi bệnh nhân mang một câu chuyện. Nhưng ánh mắt của họ đều chờ một tia sáng, phép màu thay đổi số phận, cuộc đời họ.

Câu chuyện về chàng thanh niên N.H.N, 19 tuổi, ở Bắc Ninh không chần chừ, kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan của mình cho người cha đang suy gan cấp, hội chứng não gan độ III. Khoảng 2 tuần nay, anh N.H.V (cha của N.H.N) thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày không cải thiện. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị từ ngày 13/8, tại đây được điều trị kháng sinh, bổ trợ chức năng gan, thay huyết tương 02 lần.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản ngày 21/8. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được thay huyết tương vào ngày 22/8, điều trị tích cực.

“Tình trạng của bố lúc đó rất nặng, cả gia đình chỉ hy vọng bố tỉnh lại. Khi bác sĩ thông báo, tính từ thời gian hôn mê, bố em còn 72 giờ đồng hồ để ghép gan. Bố em đã hôn mê 01 ngày rồi, tức là bố em chỉ còn 36 tiếng đếm ngược. Lúc đó rất gấp, em và mọi thành viên trong gia đình đi làm các xét nghiệm, tuy nhiên chỉ có em và mẹ phù hợp, tương thích.

Nhưng em không muốn mẹ hiến gan vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng. Và em không chần chừ, kí giấy đồng ý hiến tặng một phần gan cho bố”, N.H.N chia sẻ về quyết định của mình khi hiến tặng gan cho bố của mình.

Ngày 24/8, các bác sĩ đã tiến hành ghép gan thành công cho bệnh nhân N.H.V.

Sức khỏe của người hiến và người nhận của các ca ghép đều hồi phục tốt - Ảnh BVCC

Em N.H.N xúc động chia sẻ: “Hình ảnh bố hôn mê, ám ảnh trong tâm trí em. Em sợ bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, vì em còn chưa kịp báo hiếu cho bố. Đến bây giờ, thấy bố tỉnh lại sau ca ghép gan, em thấy hạnh phúc, xúc động vô cùng”.

Hay câu chuyện về nam bệnh nhân 60 tuổi, Ninh Bình, được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát đa ổ sau mổ 2 năm. Năm 2023, bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan. Bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ phát hiện khối u gan tái phát, không sốt, không đau bụng, không vàng da, không rối loạn đại tiện.

Trung tá, PGS, TS Vũ Văn Quang - Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan trái cách đây 2 năm và đã được phẫu thuật nội soi cắt gan trái. Bệnh nhân kiểm tra định kỳ phát hiện tái phát u gan ở phần gan còn lại và được tư vấn ghép gan.

Việc tiến hành ghép gan ở những bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt gan trước đó thường phức tạp và khó khăn hơn vì tình trạng dính do mổ cũ, đồng thời hệ thống mạch máu và đường mật bên trái đã bị cắt bỏ, khiến việc tạo hình và thực hiện các miệng nối trở nên đặc biệt khó khăn”.

Sức khỏe của người hiến và người nhận của các ca ghép đều hồi phục tốt - Ảnh BVCC

Sau ghép, sức khỏe của người nhận và người hiến diễn biến ổn định và được theo dõi đánh giá chặt chẽ. 5 bệnh nhân từng đứng giữa ranh giới sống – chết, giờ đang hồi phục tốt, đây chính là món quà quý báu dành cho những người thầy thuốc quân y.

“Có lẽ, không gì thiêng liêng hơn độc lập của một dân tộc, và cũng không gì quý giá hơn khoảnh khắc thấy người bệnh được hồi sinh một lần nữa, thoát khỏi bệnh tật”, PGS, TS Vũ Văn Quang hạnh phúc khi thấy người bệnh hồi phục.

Nội soi lấy mảnh ghép, bước tiến của nền y học phát triển

Các ca ghép gan trong tuần qua, các bác sĩ đều lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép gan cho người nhận. Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ máy móc hiện đại, đồng bộ.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi ích cho người hiến gan như: can thiệp ít xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương đương với mổ mở.

Sức khỏe của người hiến và người nhận của các ca ghép đều hồi phục tốt - Ảnh BVCC

Kể từ trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 11/2021, cho đến nay, đơn vị này đã thực hiện thành công trên 90 trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép.

Trên thế giới chỉ có một số ít các Trung tâm Gan mật và Ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.