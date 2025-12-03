Phẫu thuật cứu hai mẹ con sản phụ bị phình mạch máu não đe dọa tính mạng

Một ca cấp cứu đặc biệt được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam xử trí thành công, cứu sống cả mẹ và thai nhi trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”.

Đó là trường hợp của sản phụ N.T.H. 35 tuổi, ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình. Sản phụ mang thai 39 tuần, phình mạch máu não.

BSCKI. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: "Sản phụ có một đoạn mạch máu não bị phình to ra. Đây là triệu chứng đặc biệt nguy hiểm, mọi quyết định, từ chẩn đoán đến xử trí, đều phải chính xác và kịp thời từng giây.

Ê - kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Vì vậy, khi thực hiện gây mê tủy sống để bắt con chúng tôi phải hết sức thận trọng và cân nhắc trong chọn liều thuốc tê và vị trí chọc kim cho phù hợp với bệnh nhân để huyết áp không bị tụt hoặc tăng nhưng vẫn đảm bảo giảm đau tốt cho bệnh nhân để phẫu thuật viên mổ thuận lợi".

Nhờ hệ thống trang thiết bị hồi sức và giám sát hiện đại, cùng các phẫu thuật viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, ca phẫu thuật đã thành công. Em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, người mẹ an toàn và hồi phục tốt.

Em bé cất tiếng khóc chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau trong phòng hồi sức là niềm hạnh phúc không chỉ của gia đình sản phụ mà còn là niềm tự hào của toàn ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

BSCKI,Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng khoa Sản, người thực hiện trực tiếp ca phẫu thuật tự hào chia sẻ: “Thành công của ca mổ là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ tập thể và sự phối hợp chuyên nghiệp giữa các chuyên khoa. Mỗi thành viên trong ê-kíp đều góp phần quan trọng – từ khâu chuẩn bị, gây mê, phẫu thuật cho đến hồi sức sau mổ”.

Sau ca phẫu thuật, sản phụ xúc động nghẹn ngào: “Khoảnh khắc biết mình và con đều an toàn, tôi thực sự biết ơn đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Mẹ tròn con vuông là món quà vô giá cho gia đình”.

Mẹ tròn con vuông là món quà vô giá cho gia đình - Ảnh BVCC