Phát triển phân bón hữu cơ Phú Mỹ theo hướng giải pháp dinh dưỡng toàn diện

Từ nền tảng mạnh về phân bón vô cơ, việc phát triển phân bón hữu cơ mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho Phú Mỹ.

Trước yêu cầu ngày càng cao về sức khỏe đất, chất lượng nông sản và sản xuất nông nghiệp bền vững, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) xác định phát triển phân bón hữu cơ là hướng đi dài hạn, từng bước chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hữu cơ và vô cơ.

Mới đây, PVFCCo-Phú Mỹ đã tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển phân bón hữu cơ - Từ chính sách đến chiến lược Phú Mỹ”, tập trung trao đổi về định hướng quản lý, xu hướng phát triển phân bón hữu cơ và các giải pháp về sản phẩm, thị trường của Phú Mỹ.

Phát triển hữu cơ là định hướng dài hạn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT PVFCCo-Phú Mỹ - cho rằng nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất. Sau nhiều năm canh tác thâm canh, tại một số vùng sản xuất đã xuất hiện những vấn đề liên quan đến suy giảm chất lượng đất, đặt ra nhu cầu rõ nét hơn đối với các giải pháp dinh dưỡng cân đối và bền vững.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, với Phú Mỹ, phát triển phân bón hữu cơ không phải là một hoạt động mang tính ngắn hạn mà đã được xác định trong chiến lược phát triển của Tổng công ty. Đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm, bổ sung cho thế mạnh truyền thống về phân bón vô cơ, từng bước hình thành hệ sinh thái giải pháp dinh dưỡng cây trồng và mở rộng không gian tăng trưởng mới.

Năm 2025, Phú Mỹ bước đầu đưa các sản phẩm hữu cơ ra thị trường với sản lượng tiêu thụ khoảng 3.000 tấn. Sang năm 2026, Tổng công ty đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên 30.000 tấn, đồng thời triển khai nhiều nguồn hàng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và gia công trong nước. Quá trình triển khai giúp doanh nghiệp tích lũy thêm những kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng sản phẩm, bao bì, logistics, đặc điểm nhu cầu từng vùng thị trường và cách tổ chức hệ thống tiêu thụ.

Ở bình diện chung, phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ cũng đang được thúc đẩy mạnh hơn từ chính sách đến thực tiễn. Đến nay 25/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ; hơn 900 lớp tập huấn đã được tổ chức cho trên 40.000 lượt nông dân, cùng hơn 40 mô hình ứng dụng phân bón hữu cơ trên các cây trồng chủ lực..

Tại chuyên đề “Định hướng phát triển phân bón hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”, ông Vũ Thắng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cung cấp bức tranh tổng thể về sản xuất, lưu hành, quản lý chất lượng, sử dụng phân bón và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tiếp nối phần trao đổi về chính sách và xu hướng thị trường, ông Nguyễn Lê Đức Trọng - Phó Trưởng ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo-Phú Mỹ trình bày định hướng phát triển Phân bón Hữu cơ Phú Mỹ đến năm 2030. Theo đó, Tổng công ty xác định chuyển dần từ cung cấp các sản phẩm phân bón riêng lẻ sang xây dựng “giải pháp dinh dưỡng toàn diện”, hướng đồng thời đến ba mục tiêu: năng suất cây trồng, sức khỏe đất và chất lượng nông sản. Định hướng này được khái quát qua thông điệp “Hồi sinh đất - Bật sức cây - Nâng tầm nông sản Việt”. Phú Mỹ sẽ tiếp tục hoàn thiện các nhóm sản phẩm hữu cơ, hữu cơ khoáng, hữu cơ vi sinh, sản phẩm cải tạo đất, humic, than sinh học… để bổ sung cho hệ sản phẩm vô cơ và xây dựng các chương trình dinh dưỡng phù hợp hơn với cây trồng, đất đai và mùa vụ.

Giải pháp không dừng ở sản phẩm mà còn kết hợp mô hình trình diễn, hoạt động thực địa, tư vấn dinh dưỡng đất, ứng dụng công nghệ và nền tảng số, thể hiện bước chuyển từ bán sản phẩm sang đồng hành dài hạn hơn với người nông dân và hệ thống phân phối.

Tại phiên thảo luận, ông Dương Đức Huy - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh phân bón hữu cơ cần được nhìn nhận trong mối quan hệ bổ trợ với phân bón vô cơ, thay vì tách rời hoặc coi là sự thay thế hoàn toàn. Việc sử dụng dinh dưỡng cần bảo đảm cân đối, đúng loại, đúng thời điểm, đúng nhu cầu cây trồng và phù hợp với từng vùng sinh thái. Nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ rất đa dạng, từ phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi đến nhiều nguồn hữu cơ khác. Vì vậy, bài toán không chỉ nằm ở việc có nguồn nguyên liệu, mà còn ở khâu thu gom, phân loại, xử lý, kiểm soát quy trình và chất lượng đầu ra. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường bền vững, sản phẩm cần được nghiên cứu theo từng nhóm cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng và nhu cầu dinh dưỡng cụ thể, thay vì áp dụng một công thức chung.

“Thước đo” quan trọng vẫn là hiệu quả thực tế trên đồng ruộng. Khi người nông dân nhìn thấy sự khác biệt về đất, cây trồng, năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế, chính kết quả sản xuất sẽ trở thành cơ sở thuyết phục nhất để sản phẩm được lan tỏa.

Từ góc nhìn này, phát triển thị trường phân bón hữu cơ không thể chỉ dựa vào truyền thông hoặc chính sách bán hàng. Doanh nghiệp cần đồng thời đầu tư vào nghiên cứu, mô hình thực địa, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi kết quả và xây dựng dữ liệu đủ tin cậy để chứng minh hiệu quả sử dụng trong điều kiện sản xuất cụ thể.

Các đại biểu cũng đề xuất Phú Mỹ tiếp tục mở rộng mô hình trình diễn tại địa phương, theo dõi kết quả qua nhiều vụ để hình thành dữ liệu thực tế về năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế. Đây được xem là một trong những cách trực tiếp nhất để tạo niềm tin và từng bước thay đổi thói quen sử dụng phân bón của người nông dân.

Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ nhấn mạnh phát triển phân bón hữu cơ là định hướng lâu dài của Tổng công ty. Việc mở rộng quy mô cần gắn với chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng và lợi ích hài hòa của người nông dân cùng các bên trong chuỗi giá trị. Các ý kiến tại Hội thảo là cơ sở để Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nguồn cung, chính sách kinh doanh và tổ chức thị trường. Sau Hội thảo, các bộ phận liên quan sẽ hoàn thiện danh mục sản phẩm, kế hoạch kinh doanh phân bón hữu cơ năm 2027; đồng thời xây dựng chương trình truyền thông, mô hình trình diễn và lựa chọn cây trồng, địa bàn, hệ thống phân phối trọng điểm.

Từ nền tảng mạnh về phân bón vô cơ, việc phát triển phân bón hữu cơ mở thêm một không gian tăng trưởng mới cho Phú Mỹ. Điểm cốt lõi không phải là đặt hữu cơ và vô cơ ở hai phía đối lập, mà là kết hợp các nguồn dinh dưỡng một cách khoa học để giải quyết đồng thời bài toán của đất, cây trồng và nông sản. Qua đó, PVFCCo-Phú Mỹ từng bước chuyển từ cung cấp sản phẩm sang cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện, lấy hiệu quả thực tế trên đồng ruộng, sức khỏe đất và giá trị nông sản làm nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững hơn.