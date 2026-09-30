Park Residence: Tọa độ đầu tư “vàng” giữa tâm điểm Sun Urban City

Tọa lạc tại điểm giao thoa chiến lược các trục hạ tầng liên vùng và đại đô thị Sun Urban City, Park Residence định hình một chuẩn mực đầu tư mới tại Nam Hà Nội.

Người xưa đã đúc kết “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” để nói về những yếu tố làm nên giá trị của một vị trí đắc địa. Tại Park Residence, lợi thế ấy hội tụ đầy đủ khi các tòa căn hộ vừa nằm trong lõi trung tâm Sun Urban City, ngay giao điểm của ba trục giao thông xương sống 36m, 32m và 50m, vừa cận kề không gian mặt nước và cảnh quan xanh của đô thị.

Vị trí tâm điểm Sun Urban City của Park Residence. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Vị trí siêu kết nối - Bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng bền vững

Từ Park Residence, đại lộ 36m kết nối trực tiếp với đường song hành Vành đai 5 Vùng Thủ đô, kéo dài đến cầu vượt sông Châu Giang chuẩn bị thi công, mở thêm hướng di chuyển nhanh chóng tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đồng thời, trục đường này còn dẫn tới nút giao Liêm Tuyền - khu vực ga Phủ Lý của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đón đầu cơ hội đột phá hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Trong khi đó, tuyến 32m và đường 50m tạo kết nối liên hoàn tới phân khu Kim Ngân - Kim Tiền đã hiện hữu và các đô thị hợp phần tiếp theo của Sun Mega City. Cùng với đó, 5 đại công viên được phát triển dọc các trục giao thông chính, trong đó 4 đại công viên nằm kế cận Park Residence, góp phần nâng cao giá trị tiện ích và sức hấp dẫn của dự án.

Park Residence đón động lực tăng trưởng hạ tầng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với Park Residence, lợi thế không chỉ nằm ở khả năng kết nối đa hướng. Trong chiến lược tái cấu trúc không gian kinh tế Vùng Thủ đô, khu vực Nam Hà Nội trọng tâm là Hà Nam (Ninh Bình) đang chuyển mình từ “vùng đệm” ngoại vi thành một cực tăng trưởng kinh tế độc lập, đa chức năng. Sự chuyển mình này được neo giữ bởi ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, y tế chuyên sâu cấp quốc gia và hệ sinh thái đào tạo đại học gắn với du lịch trải nghiệm.

Ba trụ cột này đang kéo theo dòng vốn sản xuất và hình thành cộng đồng cư dân thực - hai điều kiện then chốt để bất động sản tăng trưởng bền vững, đúng với quy luật phát triển của các đô thị vệ tinh trên thế giới.

Ba nguồn cầu tạo nền cho dòng tiền

Khác với những mô hình đầu tư chủ yếu trông chờ vào kỳ vọng tăng giá, thực tế vận hành từ phân khu Art Residence cho thấy hệ sinh thái Sun Urban City đã bắt đầu hình thành nguồn cầu đa dạng, từ khách du lịch, khách sự kiện đến nhóm chuyên gia và người lao động.

Đầu tư 4 căn hộ Art Residence cho thuê, chị Phạm Thị Hiên (phường Đồng Văn, Ninh Bình), cho biết: “Hiện tôi đang có hai căn cho thuê lâu dài với mức giá từ 5-7 triệu đồng/tháng, trong khi hai căn còn lại tôi muốn hướng tới khai thác nguồn cầu du lịch vì thời gian gần đây lượng khách tìm thuê ngắn ngày để vui chơi, giải trí ở Sun Urban City khá tốt.”

Căn hộ Art Residence ghi nhận mức giá cho thuê hấp dẫn. Ảnh: Ánh Dương

Dư địa khai thác vẫn còn rộng, đặc biệt với vị trí của Park Residence nằm tại lõi trung tâm Sun Urban City, thuận lợi tiếp cận nhiều nhóm khách và đón đầu nhu cầu lưu trú ngày càng mở rộng trong khu vực.

Bên cạnh các danh lam thắng cảnh tại Ninh Bình, hệ thống đại công viên, chuỗi lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí tại Sun Urban City đang hình thành một điểm đến mới đối với du khách và cư dân Thủ đô, cũng như các khu vực lân cận. Vào cuối tuần, dịp lễ, Tết hay những thời điểm diễn ra các sự kiện lớn, nhu cầu lưu trú cũng gia tăng mạnh theo lượng khách đến trải nghiệm.

Sự hiện diện của hai bệnh viện tuyến trung ương cùng các hoạt động hội thảo y tế, thể thao, văn hóa và thương mại mở ra nguồn khách không phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch. Từ nhóm bệnh nhân và người nhà có nhu cầu lưu trú dài ngày cho tới đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Hiện nay 10 cụm công nghiệp FDI đang hoạt động tại Hà Nam (Ninh Bình) với tỷ lệ lấp đầy trên 90% tiếp tục tạo lực cầu lưu trú lớn.

Park Residence sở hữu lợi thế lớn khi nằm cạnh 3 đại công viên. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Ba nguồn cầu này bổ trợ cho nhau: khách du lịch tạo sức bật vào cuối tuần và mùa lễ hội; khách y tế, sự kiện bổ sung nhu cầu trong tuần; còn chuyên gia và người lao động tạo dòng khách dài hạn. Đây cũng là cơ sở để hoạt động khai thác có thể linh hoạt giữa cho thuê ngắn ngày và dài ngày, thay vì phụ thuộc vào một nhóm khách duy nhất.

Tối ưu không gian sống, mở rộng dư địa sinh lời

Bên cạnh lợi thế vị trí, Park Residence tạo khác biệt với thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng trên từng mét vuông. Chiều cao thông thủy lên tới 4,85m cho phép phát triển không gian theo phương đứng, phù hợp cả nhu cầu ở và khai thác lưu trú.

Điểm nhấn là thiết kế thông minh “2 căn hộ trong 1”, căn 29m² có diện tích hữu dụng lên tới 44m²; căn 45m² mở rộng lên 68m² và căn 55m² đạt tới 90m². Nhờ đó, mỗi căn hộ có thêm dư địa để bố trí phòng ngủ, khu sinh hoạt hoặc không gian phục vụ lưu trú, tùy theo nhu cầu của gia chủ.

Thiết kế căn hộ “2 trong 1” tối ưu công năng. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên những tài sản có giá trị sử dụng thực, có khả năng tạo dòng tiền và nằm tại khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển, Park Residence sở hữu lợi thế vượt trội từ chính hệ sinh thái đã hình thành tại Sun Urban City, đồng thời khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, y tế, giáo dục, công nghiệp và dịch vụ... Dòng tiền bắt đầu từ nhu cầu lưu trú hiện hữu, trong khi giá trị tài sản được tích tụ cùng sự phát triển của đô thị trong tương lai.