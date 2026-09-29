Vì sao nhà hát có thể thay đổi giá trị của cả một đô thị?

Một nhà hát khi được đặt cạnh quảng trường, trung tâm hội nghị, khách sạn và khu mua sắm không chỉ hút dòng người mà còn tạo ra cả một nền kinh tế xung quanh.

Khi TP.HCM bước vào kỷ nguyên hướng biển, Tổ hợp Trung tâm Hội nghị & Nhà hát Sóng Xanh tại khu Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ) không chỉ là một điểm hẹn văn hóa, mà còn đóng vai trò hạt nhân làm nên diện mạo của một “Quận Nhất mới” bên thềm đại dương.

Cỗ máy tạo dòng khách từ hạ tầng sự kiện và giải trí tỷ USD

Quận 1 cũ trở thành trái tim lịch sử của TP.HCM không thuần túy vì vị trí địa lý, mà bởi nơi đây từng tập trung dày đặc các lý do để người ta tìm đến, dù không sinh sống tại đó. Đó có thể là những cuộc hẹn giao thương, những buổi biểu diễn nghệ thuật, những chuyến mua sắm hay bữa tối sau giờ làm việc… Trong bức tranh kinh tế, văn hóa sôi động của Quận 1 cũ, dấu ấn của Nhà hát thành phố cùng các công trình biểu tượng, tổ hợp khách sạn, trung tâm mua sắm… hiện lên rõ nét.

Bước sang thế kỷ XXI, không gian trung tâm cũ dần chạm trần giới hạn về quỹ đất và hạ tầng. Để mở rộng dư địa tăng trưởng, TP.HCM xoay trục chiến lược về hướng biển. Trên quỹ đất 1.067 ha của khu Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), một trung tâm tích hợp thế hệ mới đang thành hình với đầy đủ các chức năng trụ cột: văn hóa nghệ thuật, hội nghị triển lãm, lưu trú cao cấp, giải trí và thương mại. Hạt nhân của mô hình này là Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh rộng 7ha.

Tổ hợp Sóng Xanh kết hợp chức năng biểu diễn, hội nghị và triển lãm, tạo nhiều lý do để du khách đến Vịnh Tiên.

Nhà hát có hai khán phòng với tổng sức chứa 5.000 chỗ, đáp ứng các chương trình nghệ thuật, biểu diễn đỉnh cao. Trung tâm hội nghị tích hợp ba ballroom và 18 phòng họp đa năng, sức chứa gần 10.000 khách, đóng vai trò một thủ phủ MICE bên bờ biển. Không gian Expo có diện tích trưng bày 40.000m² mở thêm khả năng tiếp nhận những hoạt động giao thương, triển lãm chuyên ngành.

Mỗi cấu phần tạo nên một dòng khách khác nhau. Người xem biểu diễn có thể đến vào buổi tối; khách hội nghị dành nhiều giờ cho chương trình làm việc; khách triển lãm di chuyển giữa các gian hàng. Khi lịch hoạt động được tổ chức bổ trợ, tổ hợp có điều kiện duy trì sức sống qua nhiều khung giờ, trong nhiều ngày liên tục, thay vì phụ thuộc vào một thời điểm đông khách.

Quảng trường Lễ hội Nghệ thuật với sức chứa tới 60.000 người bổ sung một không gian tập hợp công chúng quy mô lớn. Đây sẽ là nơi tổ chức những chương trình có tính lan tỏa rộng, vượt khỏi phạm vi sinh hoạt của một đô thị, như các siêu lễ hội, concert quốc tế...

Lúc này, tác động của tổ hợp Sóng Xanh trong việc thay đổi vị thế của Vịnh Tiên trở nên rõ nét. Vịnh Tiên sẽ là địa chỉ xuất hiện dày đặc trong lịch làm việc, gặp gỡ, mua sắm, vui chơi giải trí của nhiều cộng đồng, cả trong và ngoài nước. Sự hội tụ ấy tạo nền tảng để Vịnh Tiên khẳng định vai trò của một “Quận Nhất mới”, tương tự cách Quận 1 cũ hình thành trước đây.

Đặc biệt, bài toán tiếp cận “Quận Nhất mới” được hóa giải nhờ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đưa du khách từ Bến Thành đến Vịnh Tiên chỉ trong khoảng 13 phút. Khoảng cách được đo lại bằng thời gian di chuyển chính là cú hích đưa dòng người tìm đến.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Cần Giờ - Bến Thành nằm trong nội khu Vinhomes Green Paradise, kết nối trung tâm TP.HCM chỉ 13 phút

Kinh tế trải nghiệm thắp sáng diện mạo siêu đô thị biển

Một buổi biểu diễn hay hội nghị, triển lãm kết thúc chưa nhất thiết khép lại hành trình của khán giả, khách tham dự. Nhu cầu ẩm thực, gặp gỡ hoặc mua sắm, giải trí sẽ tiếp tục khi hệ sinh thái điểm đến, dịch vụ được quy hoạch trên đường di chuyển của dòng người.

Tại Vịnh Tiên, Vincom Mega Mall 7,2ha được bố trí đối diện Hub Depot đường sắt cao tốc và Nhà hát Sóng Xanh. Đồng nghĩa, các cửa hàng có cơ hội tiếp cận cả người đến bằng giao thông công cộng lẫn người tham dự sự kiện. Một điểm mua sắm vì thế có thể trở thành nơi dòng khách dừng lại cả trước và sau chương trình, sự kiện.

Outlet rộng 20ha bổ sung một động cơ tiêu dùng khác: mua sắm có chủ đích. Khách có thể dành riêng thời gian cho hoạt động này rồi kết hợp ăn uống, giải trí. Khi hai mô hình thương mại cùng hiện diện, Vịnh Tiên có điều kiện phục vụ cả những nhu cầu phát sinh trong chuyến đi lẫn nhu cầu đủ mạnh để tự tạo ra chuyến đi.

Những ngày qua, rất đông khách hàng tìm đến VPBH Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ để tìm hiểu về sản phẩm và tiềm năng của Vịnh Tiên.

Hệ thống khách sạn với các thương hiệu quốc tế danh tiếng, như JW Marriott, Grand Hyatt, Crowne Plaza, Vinpearl và những khách sạn boutique cao cấp tạo cơ sở để giữ chân dòng khách ở lại. Với khách dự hội nghị, việc có khách sạn, sân golf, nhà hát, công viên giải trí và các tổ hợp mua sắm trong cùng một khu vực giúp chuyến công tác có thể nối dài thành kỳ nghỉ. Mỗi đêm lưu trú thêm mở ra những nhu cầu tiêu dùng tiếp theo.

Đối với cư dân tương lai, lợi ích trước hết là quyền tiếp cận những hoạt động thường phải chủ động lên lịch đi xa. Xa hơn, một khu vực thu hút dòng người đến sử dụng dịch vụ sẽ tạo cơ hội việc làm, kinh doanh và cho thuê. Khi đó, giá trị sử dụng của bất động sản được nâng đỡ bởi đời sống đô thị xung quanh, bên cạnh chất lượng của chính căn nhà.

Nếu Quận 1 cũ là di sản bồi đắp qua nhiều thế kỷ bên bờ sông Sài Gòn, thì “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên chính là câu trả lời mang tầm vóc tương lai của TP.HCM hướng biển, nơi một nhà hát biểu tượng khơi nguồn dòng khách, kinh tế trải nghiệm giữ chân dòng tiền và chuẩn sống sinh thái bền vững kiến tạo giá trị an cư truyền đời.