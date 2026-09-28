Vì sao Travel + Leisure gọi Phú Quốc là tâm điểm MICE tiếp theo của châu Á?

Trong bài viết mới, tạp chí cho rằng đảo Ngọc đang có cơ hội cạnh tranh trên bản đồ sự kiện quốc tế bằng lợi thế riêng: kết hợp hạ tầng hội nghị quy mô lớn với sức hút của một hòn đảo nhiệt đới.

Một buổi sáng họp cùng đối tác, buổi chiều đi cáp treo vượt biển, buổi tối dự tiệc bên sân khấu pháo hoa. Lịch trình ấy nghe giống kỳ nghỉ hơn một chuyến công tác, nhưng chính là kiểu trải nghiệm khiến Travel + Leisure chú ý đến Phú Quốc trong bài viết có tiêu đề tạm dịch: “Vì sao mọi người đang nói về Phú Quốc như tâm điểm MICE tiếp theo của châu Á?”.

Phú Quốc đang hình thành năng lực phục vụ du lịch MICE, với khu nghỉ dưỡng quốc tế, địa điểm tổ chức sự kiện, show diễn đẳng cấp và mạng bay mở rộng… Ảnh: Sunset Town

Theo tạp chí, Phú Quốc từng được biết đến chủ yếu qua những bãi biển và nhịp sống nghỉ dưỡng. Hai năm gần đây, bên cạnh sức hút ấy, hòn đảo dần hình thành năng lực phục vụ du lịch MICE, với các khu nghỉ dưỡng quốc tế, địa điểm tổ chức sự kiện, show diễn đẳng cấp quốc tế và mạng bay đang mở rộng.

Travel + Leisure mô tả Thị trấn Hoàng Hôn như một “khu tổ chức sự kiện ngoài trời”, nơi các chương trình Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, Cầu Hôn và pháo hoa có thể trở thành một phần lịch trình dành cho đoàn khách doanh nghiệp. Sun Bavaria GastroPub, được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới, bổ sung không gian cho những sự kiện quy mô lớn. Với các chương trình trong nhà, Sun Signature Gallery và Sun Tropical Ballroom cho phép nhà tổ chức lựa chọn địa điểm theo quy mô, tính chất của từng cuộc gặp.

Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub bổ sung không gian cho những sự kiện quy mô lớn.

Điều khiến Phú Quốc hấp dẫn hơn một điểm đến có nhiều phòng họp là trải nghiệm của khách mời sau khi hội nghị kết thúc. Tạp chí dẫn Hòn Thơm làm ví dụ: chuyến cáp treo vượt biển, công viên nước Aquatopia, khu trò chơi Exotica và các hoạt động trên bãi biển có thể kết nối thành một ngày du lịch khen thưởng. Như Travel + Leisure nhận xét, sức hấp dẫn nằm ở việc “đưa trải nghiệm điểm đến vào chính chương trình sự kiện”.

Lưu trú cũng là một phần của bài toán này. Các khu nghỉ dưỡng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và Premier Village Phú Quốc đáp ứng những nhóm khách khác nhau, từ cuộc gặp riêng của lãnh đạo đến đoàn khen thưởng đông người. Khi các khách sạn quốc tế tiếp tục được phát triển tại Hòn Thơm và Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach), nhà tổ chức sẽ có thêm lựa chọn để bố trí nhiều đoàn khách trong cùng một sự kiện. Tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach), một đại lộ khách sạn đang được thành hình trước thềm APEC 2027. Trong giai đoạn đầu, nơi đây dự kiến hình thành 17 tòa khách sạn với hơn 7.000 phòng; các giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được mở rộng, đưa tổng quy mô toàn khu lên gần 20.000 phòng.

Một đại lộ khách sạn đang được thành hình tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) trước thềm APEC 2027

Nếu những sản phẩm hiện có giúp Phú Quốc tổ chức các chương trình MICE theo cách riêng, các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ nâng quy mô cuộc chơi. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được quy hoạch với phòng đại tiệc không cột rộng 11.050 m², sức chứa dự kiến tới 10.000 người, cùng không gian tiệc kết hợp biểu diễn 2.000 chỗ và trung tâm báo chí quốc tế. Đây là bước bổ sung quan trọng cho những đại hội, triển lãm hoặc sự kiện cần nhiều hoạt động diễn ra đồng thời, thay vì chỉ một phiên họp trong một khách sạn.

Liền kề trung tâm hội nghị, nhà biểu diễn đa năng APEC dự kiến có hơn 4.000 chỗ ngồi và sân khấu rộng 30 m, có thể phục vụ chương trình nghệ thuật, hòa nhạc, liên hoan phim và sự kiện doanh nghiệp lớn. Sân bay quốc tế Phú Quốc đang được mở rộng; tuyến đường ĐT.975 và hệ thống tàu điện nhẹ cũng được phát triển để kết nối sân bay với khu vực tổ chức hội nghị. Với khách MICE, những công trình ấy giải một bài toán rất thực tế: đưa hàng nghìn đại biểu từ chuyến bay đến nơi lưu trú, hội họp và dự sự kiện đúng giờ.

Các công trình phục vụ APEC 2027 sẽ bổ sung cho những đại hội, triển lãm hoặc sự kiện cần nhiều hoạt động diễn ra đồng thời.

Travel + Leisure nhìn nhận APEC 2027 là bước ngoặt giúp Phú Quốc có thêm năng lực đón các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Nhưng điều tạp chí quan tâm hơn là: sau khi hội nghị kết thúc, điều gì sẽ khiến các nhà tổ chức tiếp tục chọn Phú Quốc?

Câu trả lời nằm ở những gì APEC để lại và cách chúng vận hành cùng nhau. Trung tâm hội nghị có thể đón các đại hội lớn; nhà hát, khách sạn, đường bay và những trải nghiệm tại Nam đảo cho phép nhà tổ chức thiết kế một chương trình hoàn chỉnh, từ phiên họp đến tiệc tối và hành trình khen thưởng. Theo Travel + Leisure, Phú Quốc vì thế “không cần bắt chước Singapore, Bangkok hay Hong Kong để cạnh tranh”: hòn đảo có thể đáp ứng quy mô của một điểm đến MICE quốc tế, đồng thời đem đến khung cảnh biển đảo “mời gọi” khách muốn ở lại lâu hơn.