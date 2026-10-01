Gọn để xuống hầm, dễ lùi đỗ, VinFast VF 2 hợp người sống chung cư

Chiều dài 3.090 mm, chiều rộng 1.496 mm cùng bán kính quay đầu 4,45 m tạo sự linh hoạt cho VinFast VF 2 khi di chuyển và đỗ xe trong hầm chung cư.

Chính sách “Vì tương lai xanh” lần 2 đưa giá xe về hơn 182 triệu đồng, tăng khả năng tiếp cận ô tô cho người sống tại đô thị.

Xe gọn, thuận tiện xoay xở trong hầm chung cư

Với cư dân chung cư, việc chọn ô tô gắn liền với chỗ gửi xe mỗi ngày. Thao tác đánh lái, quay đầu và lùi vào ô đỗ trong hầm gửi xe chật chội không hề đơn giản, đặc biệt với người mới lấy bằng.

VF 2 giải quyết “nỗi sợ” đỗ xe của nhiều người nhờ kích thước gọn gàng. Xe có chiều dài 3.090 mm và chiều rộng 1.496 mm. Thân xe gọn cho phép người lái thuận tiện tiến, lùi, đồng thời dễ căn khoảng cách với cột và các xe đỗ bên cạnh. Trong khi đó, nhờ bán kính quay đầu chỉ 4,45 m, chủ xe ít phải đánh lái nhiều lần khi rẽ, đổi hướng trong hầm.

Chiều cao 1.663,2 mm của VF 2 cũng phù hợp với nhiều bãi đỗ tại chung cư và trung tâm thương mại. Khoảng sáng gầm không tải 166,3 mm cho phép xe dễ dàng đi qua gờ giảm tốc và lên xuống dốc hầm.

Độ gọn gàng không làm mất đi khả năng phục vụ gia đình của VF 2. Xe có chiều dài cơ sở 2.065 mm, bố trí bốn chỗ ngồi. Hàng ghế sau có móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, phù hợp với nhu cầu đưa đón con của các gia đình.

Giá hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi 3%

Sự thuận tiện khi gửi xe là một cơ sở để cư dân chung cư chọn VF 2. Quyết định mua còn dễ thực hiện hơn nhờ mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt sau ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2. Theo đó, từ mức giá niêm yết 188 triệu đồng, VF 2 được ưu đãi 3% từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, tương đương 5,64 triệu đồng, đưa giá bán về 182,36 triệu đồng.

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast. Người đang sử dụng xe máy để đi làm cũng có thể dễ dàng lên đời ô tô với chính sách trên.

Với khách hàng cần phân bổ ngân sách cho nhiều nhu cầu, chương trình “Mua xe 0 đồng” cung cấp phương án vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng. Chính sách được áp dụng tới hết ngày 31/12/2026.

Sau khi nhận xe, người dùng tiếp tục hưởng ưu đãi miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc tới hết ngày 10/2/2029. Quyền lợi này đưa khoản chi cho năng lượng hằng tháng của các gia đình về gần như bằng 0.

Hiện tại, mạng lưới trạm sạc của V-Green đã mở rộng tại 34 tỉnh, thành phố với quy mô 150.000 cổng. Người dùng xe VF 2 có thể dễ dàng tìm và sử dụng trạm sạc công cộng ngay tại nơi sống, nơi làm việc hoặc trên đường đi thông qua ứng dụng VinFast.