Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh rót hơn 1.900 tỷ trong ba tuần liên tiếp

Cổ phiếu VPB đã được tự doanh mua ròng liên tục trong 3 tuần gần đây với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Bên cạnh thông tin về thương vụ bán vốn, triển vọng kinh doanh quý III/2026 và sự mở rộng hệ sinh thái đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy VPB.

Tự doanh mua ròng hơn 1.900 tỷ đồng cổ phiếu VPB

Từ đầu tháng 9, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục thu hút dòng tiền thông minh từ “cá mập”.

Trong 15 phiên giao dịch từ 8/9 đến 28/9, VPB liên tục được khối tự doanh mua ròng, với tổng khối lượng hơn 73 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.925 tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ ngày 15/9 đến 28/9, VPB liên tiếp là cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng nhiều nhất trên thị trường.

Tự doanh liên tục mua ròng cổ phiếu VPB từ đầu tháng 9 đến nay.

Động thái gom hàng của “cá mập” xuất hiện cùng nhịp tăng mạnh mẽ của cổ phiếu. So với vùng giá thấp ghi nhận vào cuối tháng 7, cổ phiếu VPB đã tăng khoảng 20%.

Đà tăng gần đây của VPB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận những kết quả tích cực trong nửa đầu năm và dự báo mạnh mẽ cho quý III/2026 cũng như thông tin cổ đông chiến lược muốn nâng tỷ lệ sở hữu. Theo nguồn tin từ Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%.

Hai bên hướng tới khả năng hoàn tất giao dịch trong năm nay và đang trong quá trình đàm phán và thảo luận thêm về định giá. Một thông tin quan trọng từ Reuters là SMBC đã thảo luận nội bộ về khả năng tăng sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường.

Thông tin về thương vụ đã giúp cổ phiếu VPB có thời điểm tăng hết biên độ lên 23.600 đồng/cổ phiếu trong phiên chiều 25/9, đưa vốn hóa ngân hàng lên khoảng 232.000 tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD. Chốt phiên, VPB tăng 4,07% với thanh khoản đạt 48 triệu đơn vị, gấp gần 3 lần so với trung bình từ đầu năm.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài nhưng không nêu danh tính cụ thể. Tính theo thị giá chốt phiên 26/9, lượng cổ phiếu dự kiến chào bán có giá trị khoảng 14.300 tỷ đồng.

Để mua toàn bộ bộ lượng cổ phiếu trên bằng phương thức khớp lệnh trên sàn, với thanh khoản bình quân từ đầu năm khoảng 17,5 triệu cổ phiếu VPB mỗi phiên, giao dịch có thể tương đương gần 40 phiên.

Lợi nhuận quý III dự báo cao nhất trong nhóm tư nhân

Bên cạnh thông tin về thương vụ bán vốn, triển vọng kinh doanh quý III/2026 và sự mở rộng hệ sinh thái cũng đang trở thành một động lực cho cổ phiếu VPB. MBS và VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của VPBank đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, đều cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân thuộc phạm vi dự báo của từng công ty.

Cụ thể, tại báo cáo ngành ngân hàng công bố ngày 25/9, Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 11.649 tỷ đồng trong quý III, tăng 27% so với cùng kỳ; đồng thời cao hơn so với dự phóng tăng trưởng lợi nhuận 19,1% trong danh sách theo dõi của MBS.

Các chuyên viên phân tích kỳ vọng tín dụng VPBank tăng khoảng 26% so với đầu năm vào cuối quý III, với động lực từ khách hàng doanh nghiệp và SME. Trước áp lực cạnh tranh lãi suất, VPBank vẫn được kỳ vọng duy trì tăng trưởng huy động vượt trội so với toàn ngành, quanh mức 29% so với đầu năm.

MBS cũng đưa ra khuyến nghị “Khả quan” với VPB, đưa cổ phiếu này vào nhóm 3 cổ phiếu ngân hàng ưu tiên nhờ những yếu tố như hưởng lợi hạn mức tín dụng cao hơn toàn ngành và có câu chuyện riêng về bán vốn.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý III của VPBank đạt 10.770 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động đạt 24.200 tỷ đồng, tăng 20%.

VCBS dự báo tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ lợi thế nhận được hạn mức cao hơn trung bình ngành, đồng thời sự phục hồi trong mảng tín dụng tiêu dùng và bán lẻ. Song song đó, VCBS cho rằng kết quả lợi nhuận sẽ khả quan khi các công ty con gia tăng đóng góp, đặc biệt là FE CREDIT và VPBankS; cũng như việc ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu thông qua việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho nhiều phân khúc khách hàng nhờ tận dụng hệ sinh thái toàn diện.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, VPBank đạt gần 18.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 68% so với cùng kỳ. Riêng quý II, lợi nhuận đạt gần 11.000 tỷ đồng, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử VPBank. Tổng tài sản hợp nhất vượt 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tăng thêm 19,2% so với đầu năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, VPBank vừa ông bố Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Sự hiện diện của VPLife đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính khác biệt của VPBank. Trong chiến lược 5 năm giai đoạn 2026–2030, VPBank hướng tới kiến tạo hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam với sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, trong đó VPLife giữ vai trò quan trọng để hoàn thiện năng lực cung cấp các giải pháp tài chính và bảo vệ toàn diện cho khách hàng.