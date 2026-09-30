Vin Nexus Center: Trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu “lạ"

Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.

Tập đoàn Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ…



Theo thỏa thuận hợp tác, Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hướng tới làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số, quang điện tử, robot và tự động hóa, khoa học vật liệu và công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không, khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.