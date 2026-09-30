Vin Nexus Center: Trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu “lạ"

Vingroup hợp tác cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.
Tập đoàn Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ…
Theo thỏa thuận hợp tác, Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hướng tới làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số, quang điện tử, robot và tự động hóa, khoa học vật liệu và công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không, khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.
Truyền thông quốc tế: Vinhomes là đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới
Trong cuộc chuyển dịch của đô thị toàn cầu, Vinhomes được truyền thông quốc tế nhắc đến như một “đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới”.
Những đánh giá này nhấn mạnh ba năng lực cốt lõi của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam: khả năng kiến tạo các hệ sinh thái hoàn chỉnh, theo đuổi tầm nhìn quy hoạch nhiều thập kỷ trên nền tảng quỹ đất chiến lược, và tiên phong phát triển những mô hình đô thị ESG++.
"Nếu phải chọn một thương hiệu bất động sản có độ nhận diện cao nhất tại Việt Nam, đó chắc chắn là Vinhomes. Họ luôn thực hiện đúng những gì đã cam kết và sở hữu năng lực triển khai các đại dự án ở quy mô toàn quốc - điều mà rất ít chủ đầu tư có thể làm được”, hãng tin Associated Press (Mỹ) trích dẫn nhận định của ông Marc Townsend, Cố vấn cấp cao tại Arcadia Consulting Vietnam, khi phân tích về sức hút ngày càng lớn của Vinhomes đối với nhà đầu tư toàn cầu.
Đọc nhiều nhất
Mùa trung thu viên mãn, HDBank gọi tên “Tỷ phú” vàng
Trung thu năm nay, HDBank hiện thực hóa giấc mơ “tỷ phú” cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Ngân hàng để vun đắp tương lai.
Hậu trường 21 ngày đưa bệnh nhi 11 tuổi người Hàn vượt lằn ranh sinh tử
21 ngày điều trị cho bệnh nhi người Hàn Quốc bị chấn thương sọ não là một thử thách chuyên môn lớn đối với đội ngũ y tế giữa đảo ngọc.
Môi giới “chọn mặt gửi vàng” khi thị trường BĐS cạnh tranh khắc nghiệt
Thị trường BĐS ghi nhận chuyển động tích cực khi khung pháp lý mới dần thẩm thấu, dòng tiền tích sản quay lại và nguồn cung chất lượng liên tục được bổ sung.
Vingroup hợp tác cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.
Vì sao Travel + Leisure gọi Phú Quốc là tâm điểm MICE tiếp theo của châu Á?
“Từ phòng hội nghị bước ra bãi biển” là cách Travel + Leisure hình dung trải nghiệm MICE tại Phú Quốc.
Sunshine Sky City hiện thực hóa 'chuẩn sống quốc tế' gần kề Phú Mỹ Hưng
Kề cận Phú Mỹ Hưng cùng địa thế 3 mặt hướng sông độc tôn, Sunshine Sky City định hình vị thế biểu tượng đô thị mới tại Nam TP HCM.
Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên
Sáng 29/9, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.
Giám đốc dự án Vin Nexus Center: Không đặt 'trần' giáo dục cho trẻ đặc biệt
Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ triết lý giáo dục của Vin Nexus Center – ngôi trường phi lợi nhuận chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh rót hơn 1.900 tỷ trong ba tuần liên tiếp
Cổ phiếu VPB đã được tự doanh mua ròng liên tục trong 3 tuần gần đây với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.
Biệt thự biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ: Kết nối trung tâm thành phố
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cách Bến Thành chỉ 13 phút di chuyển, đủ gần để trở về thường xuyên, đủ khác biệt để mỗi cuối tuần mang một nhịp sống mới.