Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Vin Nexus Center: Trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu “lạ"

Không có màu sắc rực rỡ hay những hành lang dài đơn điệu, Vin Nexus Center được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ dựa trên những nhu cầu của học sinh giáo dục đặc biệt.

PV
anh-a1.jpg
Trường Giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center được khởi công xây dựng và chính thức đón học sinh trong thời gian thần tốc - chưa đầy 12 tháng. Trong khoảng thời gian cực ngắn, từ khu đất trống, ngôi trường hạnh phúc hình trái tim, rộng 1,6 ha đã hiện lên với gam màu xanh dịu giữa lòng khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Trường hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận, các chương trình học theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập.
anh-a2.jpg
Bước qua cổng Vin Nexus Center, điều dễ nhận thấy là từ hành lang, lớp học đến những khoảng sinh hoạt chung đều khoác lên mình một bảng màu nhạt, ấm và dịu, thay cho các gam màu mạnh thường thấy ở trường học thông thường. Sự “lạ” ấy không bắt đầu từ mong muốn tạo ra một ngôi trường đẹp, mà từ một câu hỏi thực tế: “Làm thế nào để không gian không trở thành một nguồn gây quá tải giác quan cho trẻ?”, ThS giáo dục Nguyễn Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Khối Học thuật Vinschool, Giám đốc dự án Vin Nexus Center chia sẻ.
anh-a4.jpg
Những cột tròn thay cho góc vuông, các mảng tường được bo mềm, một số khu vực có lớp đệm cao đến khoảng 2 m; ngay cả những chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng được tính đến từ góc nhìn của một đứa trẻ. “Với học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt, an toàn là điểm bắt đầu của việc học”, cô Minh nói, đồng thời nhấn mạnh không gian cần dễ hiểu, dễ dự đoán và có thể điều chỉnh theo từng nhu cầu.
anh-a5.jpg
Các lớp học tại Vin Nexus Center được duy trì với quy mô nhỏ từ 8-12 học sinh với 2-3 cô giáo. Mỗi học sinh có một "Spiky Profile" - hồ sơ năng lực đa điểm. Mỗi em có một kế hoạch giáo dục cá nhân với mục tiêu về học thuật, giao tiếp, hành vi, kỹ năng thích ứng.
anh-a6.jpg
Bàn ghế trong lớp cũng được sắp xếp linh hoạt cho hoạt động cả lớp, nhóm nhỏ hoặc tương tác một-một, thay vì cố định theo một kiểu bố trí duy nhất. Đại diện VNC cho rằng, “một không gian tốt phải biết thay đổi theo cách học của trẻ”, để giáo viên có thể giảm bớt kích thích không cần thiết và tập trung vào từng mục tiêu phát triển.
anh-a7.jpg
Phía sau những lớp học là hệ thống không gian can thiệp, nơi giáo viên, chuyên gia phân tích hành vi, chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu và tâm lý lâm sàng có thể phối hợp hỗ trợ học sinh. Điều đáng chú ý là các kỹ năng không dừng lại trong phòng can thiệp mà tiếp tục được củng cố ở lớp học, khu vui chơi hay trong những hoạt động thường ngày.
anh-a8.jpg
Giữa những khu vực học tập và vận động là các khoảng nghỉ nhỏ, góc riêng và phòng yên tĩnh với ghế mềm, ánh sáng có thể điều chỉnh, cây xanh và ít kích thích thị giác. “Có những lúc trẻ không cần được yêu cầu làm thêm một việc, mà cần một nơi để lấy lại cân bằng”, một giáo viên tại Vin Nexus Center chia sẻ, giải thích vì sao những khoảng tưởng như “trống” lại được dành một vị trí riêng trong thiết kế trường.
anh-a12.jpg
Một căn hộ mô phỏng được dựng ngay trong trường với những vật dụng quen thuộc như không gian ở thực tế, để học sinh có thể thực hành các kỹ năng từ chăm sóc bản thân, sắp xếp đồ đạc đến dọn dẹp. Bởi mục tiêu cuối cùng của giáo dục đặc biệt không chỉ là giúp một đứa trẻ hoàn thành chương trình học, mà là chuẩn bị cho em một đời sống càng độc lập càng tốt.
anh-a14.jpg
Ở khu vườn thực nghiệm, những luống cây, khu gieo hạt và chăm sóc cây tạo nên một lớp học ngoài trời với nhịp điệu chậm hơn. Từ gieo hạt, tưới nước đến thu hoạch, giáo viên có thể biến một chuỗi việc rất đời thường thành cơ hội để trẻ học cách chờ đợi, hoàn thành nhiệm vụ, giao tiếp và phối hợp với người khác.
#VIN. VINGROUP #VINUNI

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vingroup hợp tác cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.

Tập đoàn Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ…

Theo thỏa thuận hợp tác, Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hướng tới làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số, quang điện tử, robot và tự động hóa, khoa học vật liệu và công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không, khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Truyền thông quốc tế: Vinhomes là đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới

Trong cuộc chuyển dịch của đô thị toàn cầu, Vinhomes được truyền thông quốc tế nhắc đến như một “đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới”.

Những đánh giá này nhấn mạnh ba năng lực cốt lõi của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam: khả năng kiến tạo các hệ sinh thái hoàn chỉnh, theo đuổi tầm nhìn quy hoạch nhiều thập kỷ trên nền tảng quỹ đất chiến lược, và tiên phong phát triển những mô hình đô thị ESG++.

"Nếu phải chọn một thương hiệu bất động sản có độ nhận diện cao nhất tại Việt Nam, đó chắc chắn là Vinhomes. Họ luôn thực hiện đúng những gì đã cam kết và sở hữu năng lực triển khai các đại dự án ở quy mô toàn quốc - điều mà rất ít chủ đầu tư có thể làm được, hãng tin Associated Press (Mỹ) trích dẫn nhận định của ông Marc Townsend, Cố vấn cấp cao tại Arcadia Consulting Vietnam, khi phân tích về sức hút ngày càng lớn của Vinhomes đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Y khoa chuẩn Mỹ: Mảnh ghép hoàn thiện hạ tầng sống an tâm trọn đời tại Vinhomes Green Paradise

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một đại bệnh viện đa khoa quốc tế được đồng kiến tạo ngay từ “vạch xuất phát” cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế số 1 nước Mỹ. Cùng với hệ sinh thái xanh lên tới 930 ha, Vinmec Cần Giờ đang góp phần định hình vị thế một điểm đến chăm sóc sức khỏe, du lịch y tế và nghỉ dưỡng dưỡng lành mang đẳng cấp quốc tế cho Vinhomes Green Paradise nói riêng và cả khu vực phía Nam nói chung.