Vinhomes Green Paradise - nơi căn nhà mở rộng trải nghiệm của cả ba thế hệ

Tại Vinhomes Green Paradise, không gian đô thị được định hướng để kết nối nhu cầu sống, học tập, làm việc và nghỉ ngơi của nhiều thế hệ trong cùng gia đình.

Để gia đình ba thế hệ sống thoải mái, ngôi nhà thêm diện tích thôi là chưa đủ. Cha mẹ cần cơ hội phát triển sự nghiệp, con trẻ cần môi trường học tập và trưởng thành, ông bà cần nhịp sống chủ động, cả gia đình cần những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặt những nhu cầu ấy trong cùng không gian đô thị, nơi thành phố, biển và thiên nhiên hội tụ, mở rộng giá trị căn nhà và cuộc sống từng người.

Một nơi ở cho cả sự nghiệp cha mẹ, việc học của con và cuộc sống tuổi vàng

Khi chọn nhà, nếu chỉ ưu tiên gần văn phòng cha mẹ, sinh hoạt của ông bà và trẻ nhỏ sẽ phụ thuộc vào người đưa đón. Ngược lại, nơi ở yên tĩnh nhưng tách khỏi công việc lại khiến người đi học, đi làm khó thu xếp.

Một nơi ở chất lượng vì thế phải đáp ứng đồng thời các nhu cầu, để sự thuận tiện của người này không trở thành bất tiện của người khác. Đó cũng là cách Vinhomes Green Paradise quy hoạch và tổ chức cuộc sống của cư dân tương lai.

Đường sắt tốc độ cao đưa Cần Giờ vào bán kính sống hàng ngày của cư dân TP HCM

Siêu đô thị kết nối với trung tâm chỉ trong 13 phút di chuyển khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành. Đồng thời, ngay nội khu, hệ thống văn phòng, thương mại và tổ hợp hội nghị tạo thêm cơ sở để các hoạt động kinh tế phát triển ngay tại chỗ.

Với những người đang ở giai đoạn tích cực xây dựng sự nghiệp, cấu trúc này mở ra cách tiếp cận linh hoạt hơn về nơi ở. Gia đình sinh sống bên biển nhưng cha mẹ vẫn duy trì được sự nghiệp và các mối quan hệ tại trung tâm, đồng thời tiếp cận những cơ hội hình thành tại Cần Giờ khi đô thị phát triển.

Với con trẻ, lợi thế nằm ở khả năng học tập ngay trong môi trường sống. Vinhomes Green Paradise quy hoạch 104 trường học, gồm Vinschool, Brighton College Việt Nam và các loại hình trường khác. Hạ tầng giáo dục được tổ chức trong siêu đô thị biển giúp gia đình có thêm cơ sở cân nhắc một nơi ở gần thiên nhiên mà vẫn đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài của trẻ.

Hành trình trưởng thành của trẻ còn diễn ra ngoài lớp học. Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub rộng 2,8 ha mang đến các chương trình bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, tư duy sáng tạo... VinWonders Cần Giờ 122 ha đưa cả thế giới lễ hội 5 châu về ngay bên nhà. Khi đó, thời gian sau giờ học của trẻ có thể dành cho vận động, khám phá và giao lưu mà hoàn toàn không phải di chuyển vào trung tâm.

VinWonders Cần Giờ, sở hữu gần 300 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, sẽ khai trương vào 1/7/2027

Với ông bà, chất lượng sống nằm ở khả năng tự tổ chức một ngày theo nhịp riêng. Hơn 370 công viên nội khu cùng quy hoạch đưa mảng xanh đến gần nơi ở, trong bán kính chỉ 500 m, tạo thêm không gian cho việc đi bộ, gặp gỡ và vận động. Khi những hoạt động thường ngày có thể thực hiện thuận tiện, người cao tuổi giảm sự phụ thuộc vào lịch trình của con cháu, đồng thời có thêm cơ hội duy trì đời sống xã hội riêng.

Mỗi thế hệ có một thế giới riêng, cả gia đình có thêm thời gian chung

Một gia đình có thể sống dưới cùng mái nhà nhưng chưa chắc có nhiều trải nghiệm chung. Cha mẹ bận rộn với công việc, trẻ dành phần lớn thời gian cho học tập, còn ông bà thường chờ những chuyến đi được con cháu thu xếp. Vì vậy, giá trị của một nơi ở nhiều thế hệ còn nằm ở khả năng đưa những trải nghiệm chung về gần nhà.

Tại Vinhomes Green Paradise, biển hồ Lagoon 800 ha nước mặn tự nhiên, cùng 121 km đường bờ biển ôm trọn tới từng căn biệt thự, mở ra một không gian như vậy. Cùng một mặt nước, trẻ có thể khám phá và vui chơi, cha mẹ tìm khoảng nghỉ sau ngày làm việc, ông bà thưởng ngoạn hoặc tản bộ. Một cảnh quan có thể phục vụ những nhu cầu khác nhau mỗi ngày mà không đòi hỏi cả gia đình phải chờ đến một kỳ nghỉ.

Cảnh quan mặt nước mở ra không gian để các thế hệ cùng tận hưởng mà không cần chờ đến một kỳ nghỉ riêng của gia đình.

Căn nhà có diện tích hữu hạn, nhưng đời sống của các chủ nhân Vinhomes Green Paradise không dừng lại sau cánh cửa. Hệ thống công viên, 900 km đường dạo bộ, 100 km đường xe đạp và các không gian ngoài trời tạo thêm không gian để các thành viên vận động, trò chuyện, vui chơi cùng nhau hay đơn giản là dành thời gian bên nhau.

Thiên nhiên Cần Giờ tiếp tục đưa trải nghiệm ấy ra ngoài ranh giới khu ở. Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ là một phần quan trọng của bối cảnh sống của cư dân siêu đô thị. Trẻ có thể quan sát cây cối, con nước và môi trường tự nhiên; người lớn có thêm những khoảng thời gian tách khỏi nhịp công việc; ông bà có thể chia sẻ với cháu những câu chuyện gắn với thiên nhiên và vùng đất. Gia đình nhờ đó sẽ có thêm những ký ức chung gắn với nơi mình sống.

Rừng ngập mặn Cần Giờ mở rộng không gian khám phá của gia đình, bổ sung trải nghiệm sinh thái cho đời sống và việc học của trẻ.

Đó là khác biệt giữa căn nhà đủ chỗ ở và địa chỉ đủ điều kiện để mỗi người phát triển cuộc sống của mình. Trẻ có thêm trải nghiệm, người lớn có hướng tiếp cận công việc, ông bà có không gian chủ động sinh hoạt. Khi nhiều nhu cầu được đáp ứng trong cùng môi trường, gia đình bớt phải tách riêng lựa chọn nơi ở cho từng thế hệ.

Vinhomes Green Paradise gợi mở giá trị gia đình từ sự hội tụ ấy. Thành phố giữ nhịp sự nghiệp và cơ hội, biển mở không gian sum họp, thiên nhiên dành chỗ cho khám phá và tận hưởng. Ngôi nhà vì thế trở nên rộng hơn trong cách sử dụng, bởi thế giới của từng thành viên tiếp tục mở ra ngoài bốn bức tường.