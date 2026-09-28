Bất động sản Ciputra: Cùng địa chỉ, vì sao chênh lệch hàng chục triệu mỗi m²?

Được mệnh danh là "khu đô thị nhà giàu" lâu đời bậc nhất Hà Nội, Ciputra hiện không sở hữu một khung giá chung thống nhất mà đang chứng kiến sự đa dạng trải dài từ phân khúc dưới 90 triệu/m² cho đến những dòng sản phẩm hạng sang vượt ngưỡng 180-200 triệu/m².

Ciputra và sự phân hóa mặt bằng giá theo phân khúc

Quan sát toàn cảnh khu đô thị "nhà giàu" Ciputra, có thể thấy rõ sự phân hóa sâu sắc về mặt bằng giá, phụ thuộc vào vị trí ô đất và phân khúc sản phẩm.

Ở nhóm tiệm cận dưới 80–90 triệu đồng/m², thị trường ghi nhận các dự án như IA20 (dự án dành cho cán bộ chính sách) hiện chào bán khoảng 70–90 triệu đồng/m² hay CT13 dao động khoảng 80–97 triệu đồng/m².

Ở phân khúc cao cấp hiện hữu, mức giá thứ cấp ghi nhận phổ biến từ 100–120 triệu đồng/m². Điển hình như The Link đang giao dịch quanh mức 100–120 triệu đồng/m², hay các dự án mang thương hiệu Sunshine như Sunshine City, Sunshine Riverside duy trì ngưỡng 90–110 triệu đồng/m²; Sunshine Golden River từ 117 -140 triệu/m2… Nhóm dự án này được đánh giá cao nhờ vị trí, tầm nhìn, hệ tiện ích hoàn thiện đã được kiểm chứng và rất được lòng cộng đồng quốc tế cả ở nhu cầu an cư lẫn khai thác cho thuê.

Trong khi đó, phân khúc hạng sang sở hữu những dự án thiết lập mặt bằng giá lên tới 180–200 triệu đồng/m². Tuy nhiên, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác bởi các dự án này thường nằm ở vị trí tâm điểm Ciputra, gần sông, hồ hoặc công viên nội khu 65ha; mật độ thấp, sở hữu quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn vận hành quốc tế thuộc hàng bậc nhất tại khu đô thị. Nhóm này có những đại diện như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences hay Maison Privée…

Có thể nói, sự chênh lệch này không đơn thuần phản ánh yếu tố thời điểm mở bán cũ hay mới, mà xuất phát từ chính các giá trị cốt lõi cấu thành nên sản phẩm. Cùng mang tên gọi chung là Ciputra, nhưng mỗi ô đất tại đây lại sở hữu một tọa độ, mật độ xây dựng, tiêu chuẩn hoàn thiện và chất lượng không gian sống hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, cùng một địa chỉ không đồng nghĩa với cùng một giá trị tài sản.

Với mức giá từ 90 - 110 triệu, người mua có nhiều lựa chọn căn hộ tại Ciputra

Bài toán không nằm ở “rẻ hay đắt”, mà ở “mua được gì”?

Thời gian gần đây, sự xuất hiện của một dự án mới tại khu đô thị Ciputra với mức giá khởi điểm từ 95 triệu đồng/m² đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. So với nhóm dự án mới đang neo ở ngưỡng cao tại khu vực, con số này khiến không ít người liên tưởng đến một cơ hội “bắt đáy” hấp dẫn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới đầu tư sành sỏi, mức giá kể trên không đại diện cho toàn dự án mà thường chỉ là con số khởi điểm.

“Mức giá này thường áp dụng cho các căn hộ ở trục căn hoặc tầng kém lợi thế hơn, đồng thời đi cùng điều kiện thanh toán sớm lên tới 95% giá trị căn hộ. Nếu lựa chọn tầng đẹp, hướng mát hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng, chi phí thực tế mà người mua phải trả sẽ ở một ngưỡng hoàn toàn khác, có thể lên tới 120-130 triệu/m2 hoặc hơn là chuyện hết sức bình thường”, một nhà đầu tư lâu năm phân tích.

Bên cạnh giá, vị trí cụ thể trong tổng thể Ciputra cũng là yếu tố cần được đặt lên bàn cân. Như trường hợp của dự án đang được đề cập có vị trí gần cầu Thăng Long, xen giữa nhiều khối nhà, khó có được lợi thế về sự thông thoáng, yên tĩnh, riêng tư và tầm nhìn như nhiều vị trí đắc địa khác tại Ciputra. Bên cạnh đó, cơ cấu quy hoạch có sự hiện diện của nhà ở xã hội cũng là một yếu tố cần tính đến khi tham chiếu mặt bằng giá so với các dự án thương mại cao cấp khác trong cùng khu đô thị.

Xét trên bài toán chi phí cơ hội, với khoảng ngân sách 80–120 triệu đồng/m², người mua hiện đang có hàng loạt lựa chọn chất lượng đã hiện hữu tại Ciputra như Sunshine City, Sunshine Riverside, The Link….Khách hàng có thể kiểm chứng trực tiếp chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích, cảnh quan, không gian sống thực tế cũng như khả năng khai thác dòng tiền ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi bàn giao kéo dài nhiều năm đối với các dự án mới.

Đối với người mua ở thực hay khai thác thực, câu hỏi quan trọng nhất không phải là "giá này có rẻ hay không", mà là "với số tiền đó, giá trị thực nhận lại là gì".

Mức giá trên mỗi mét vuông chỉ là một biến số trong bài toán đầu tư và an cư. Một sản phẩm có giá bán thấp không tự động biến sản phẩm đó thành một món hời. Đối với người mua ở thực hay khai thác thực, câu hỏi quan trọng nhất không phải là "giá này có rẻ hay không", mà là "với số tiền đó, giá trị thực nhận lại là gì". Việc đánh giá đúng bất động sản đòi hỏi góc nhìn toàn diện về vị trí thực tế, tiến độ bàn giao, chi phí sử dụng vốn và chất lượng sống dài hạn, thay vì chỉ căn cứ vào những con số neo giá trên thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh các định hướng chính sách như Nghị quyết 278/NQ-CP đề xuất quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, câu chuyện chất lượng xây dựng và tuổi thọ công trình càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định giá trị tài sản. Khi quyền sử dụng gắn liền với chất lượng vận hành và niên hạn thực tế, một công trình bàn giao tiêu chuẩn cao, duy trì hạ tầng tốt và tọa lạc tại vị trí lõi sẽ có khả năng giữ giá cũng như thanh khoản vượt trội hơn hẳn các công trình có chất lượng bàn giao trung bình ở những vị trí kém đắc địa hơn.

Con số danh nghĩa có thể tạo ra cảm giác hấp dẫn ban đầu, nhưng giá trị tài sản thực nhận và độ bền dòng tiền trong tương lai mới là yếu tố quyết định hiệu quả sau cùng.