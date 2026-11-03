Phát hiện quan tài đá bí ẩn, vì sao giới khảo cổ lấp mộ, quyết định chờ 15 năm?

Phát hiện bất ngờ khi đào hầm chứa rau

Vào mùa thu những năm 1970, một nông dân ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang đào hầm dưới sân nhà để bảo quản rau củ qua mùa đông thì bất ngờ gặp vật cứng dưới lòng đất. Đó là những viên đá cuội và gạch cũ được xếp khá ngay ngắn, khác với lớp đất tự nhiên xung quanh.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân không tiếp tục đào mà báo cho cơ quan chức năng. Các chuyên gia văn hóa nhanh chóng có mặt, kiểm tra hiện trường và nhận định lớp đá, gạch có thể là cấu trúc nhân tạo dùng để bảo vệ một ngôi mộ cổ.

Khi lớp đất và đá được xử lý, một chiếc quan tài đá màu sẫm dần lộ ra. Tuy nhiên, thay vì lập tức đưa hiện vật lên khỏi mặt đất, nhóm khảo cổ đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: khôi phục lớp đá, gạch về vị trí ban đầu rồi lấp kín khu mộ.

Một nông dân ở Hà Bắc vô tình phát hiện quan tài đá khi đào hầm chứa rau. Các chuyên gia quyết định lấp mộ, chờ công nghệ phù hợp. Ảnh: @Tân Hoa Xã (Xinhua News Agency)/Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vì sao quan tài được lấp lại?

Theo các chuyên gia khảo cổ thời đó, điều kiện khai quật và bảo tồn khi đó còn hạn chế. Quan tài đã nằm dưới đất suốt nhiều thế kỷ, có thể bị đất và độ ẩm bao quanh, khiến việc di chuyển tiềm ẩn nguy cơ nứt vỡ hoặc làm hư hại cấu trúc.

Với khảo cổ học, giá trị của một hiện vật không chỉ nằm ở bản thân món đồ mà còn ở vị trí, lớp đất và những vật thể liên quan. Nếu quan tài bị lấy lên quá sớm, các dấu vết xung quanh có thể bị phá vỡ, làm mất thông tin quan trọng về cách xây dựng và mai táng.

Một lý do khác khiến quá trình nghiên cứu cần nhiều thời gian là công tác chuẩn bị bảo tồn sau khai quật. Các chuyên gia phải xây dựng phương án vận chuyển, kiểm soát môi trường và xử lý từng loại hiện vật phù hợp. Nếu bên trong có những vật liệu đặc biệt dễ hư hỏng, việc mở quan tài mà chưa chuẩn bị đầy đủ có thể khiến chúng mất đi giá trị nghiên cứu.

Vì vậy, quyết định chờ đợi không đồng nghĩa với việc trì hoãn khám phá, mà thể hiện sự thận trọng cần thiết trước một di tích chưa được giải mã. Trong khảo cổ học, bảo vệ được những chứng tích nguyên vẹn đôi khi còn quan trọng hơn việc nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Do đó, việc tạm thời lấp mộ được xem là lựa chọn nhằm bảo vệ di tích, chờ phương pháp kỹ thuật tốt hơn.

Sau 15 năm, quan tài được đưa lên

Đến năm 1985, nhóm chuyên gia quay lại Trương Gia Khẩu với thiết bị và kỹ thuật tốt hơn. Lần này, quan tài đá được đưa lên khỏi lòng đất mà không bị hư hại đáng kể.

Các chuyên gia cho biết, khu mộ có hình thức khá đơn giản, không phát hiện cửa mộ hay đường dẫn vào. Quan tài đá nằm ở vị trí trung tâm, còn phần mộ được xây dựng bằng cách đặt quan tài trước rồi phủ đất, đá xung quanh.

Một chi tiết đáng chú ý là bên trong quan tài được cho là có 22 đồng tiền đồng cổ. Qua giám định, chúng thuộc thời Đường. Những đồng tiền này là căn cứ quan trọng để các nhà nghiên cứu xem xét niên đại của ngôi mộ.

Dẫu vậy, số lượng đồ tùy táng được mô tả là rất ít. Sự tương phản giữa quan tài đá được chế tác công phu và đồ tùy táng đơn giản khiến danh tính, địa vị cũng như hoàn cảnh của người được chôn cất trở thành câu hỏi chưa có lời giải.

Dù chiếc quan tài đá được đưa lên khỏi lòng đất, câu chuyện về ngôi mộ ở Hà Bắc vẫn còn những khoảng trống cần được làm sáng tỏ. Câu hỏi đầu tiên là danh tính người được an táng. Không có bia mộ, văn tự hoặc đồ tùy táng mang thông tin rõ ràng, việc xác định thân phận chủ nhân trở thành thách thức lớn đối với giới nghiên cứu.

Một số suy đoán cho rằng, chủ nhân có thể là người sống thanh liêm, không tích lũy nhiều tài sản. Nhưng chỉ dựa vào số lượng đồ tùy táng thì chưa đủ để xác định tính cách hay chức vị của người quá cố.

Mặt khác, tập tục mai táng có thể thay đổi theo vùng miền, hoàn cảnh gia đình, tín ngưỡng hoặc những biến động lịch sử. Muốn xác định thân phận người quá cố, các nhà nghiên cứu cần nhiều bằng chứng hơn là số lượng tài sản được chôn theo. Muốn làm rõ, cần có thêm dữ liệu về kiểu dáng quan tài, kỹ thuật chế tác, vị trí mộ và những dấu tích khảo cổ liên quan.

Dù danh tính người nằm trong quan tài vẫn chưa được xác định, hiện vật được xem là tư liệu có giá trị để nghiên cứu kỹ thuật chế tác đá, tập quán mai táng và đời sống xã hội thời Đường. Câu chuyện về chiếc quan tài đá vì thế gợi ra một bài học quan trọng: khảo cổ học không chỉ là hành trình tìm kiếm báu vật, mà còn là quá trình kiên nhẫn bảo vệ và giải mã dấu tích quá khứ. Đôi khi, quyết định chưa khai quật ngay lại chính là cách giúp di sản có cơ hội được nghiên cứu đầy đủ hơn trong tương lai.