Phát hiện nước ngọt bên dưới Bắc Đại Tây Dương

Giải mã

Phát hiện nước ngọt bên dưới Bắc Đại Tây Dương

Sâu bên dưới Bắc Đại Tây Dương, một cuộc thám hiểm nghiên cứu mang tính đột phá đã phát hiện một tầng nước ngọt nằm bên dưới tầng nước mặn.

Tâm Anh (theo Ssbcrack)
Được đặt tên là Expedition 501, sáng kiến ​​này tiếp nối một khám phá được thực hiện gần 50 năm trước, khi một tàu của chính phủ Mỹ khoan thăm dò khu vực này và phát hiện ra trữ lượng nước ngọt bất ngờ dưới đại dương. Ảnh: ssbcrack.
Vào mùa Hè năm nay, đoàn thám hiểm đã khoan thăm dò ngoài khơi bán đảo Cape Cod (Mỹ) và thu thập thành công hàng nghìn mẫu vật từ nơi mà các nhà khoa học tin rằng có thể là một tầng chứa nước ngầm khổng lồ trải dài từ New Jersey đến Maine. Ảnh: ZME Science/Midjourney.
Ông Brandon Dugan tại Trường Mỏ Colorado, người tham gia đoàn thám hiểm, đã mô tả nhiệm vụ này vô cùng quan trọng và lưu ý: "Chúng ta cần tìm kiếm mọi khả năng có thể để tìm thêm nước cho xã hội". Ảnh: Colombia University.
Các chuyên gia nhận thấy tính cấp bách của tình trạng khan hiếm nước trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng. Vì vậy, đoàn thám hiểm đặt mục tiêu nghiên cứu những nguồn nước ngầm như một giải pháp tiềm năng. Ảnh: nbcboston.
Các nhà nghiên cứu trên tàu Liftboat Robert đã thu thập gần 50.000 lít mẫu nước và sẽ phân tích chuyên sâu tại các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới trong những tháng tới. Mục tiêu của họ bao gồm xác định nguồn gốc của nước và liệu loại nước này đến từ các sông băng, hệ thống nước ngầm trên Trái đất liền hay kết hợp nhiều nguồn. Ảnh: NASA-Goddard Space Flight Center/NOAA GOES.
Khi thế giới chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể tình trạng thiếu nước ngọt - được Liên Hợp Quốc dự báo sẽ vượt nguồn cung 40% trong vòng 5 năm tới - thì việc tìm kiếm các nguồn nước thay thế là điều vô cùng cấp thiết. Ảnh: Henrik Egede-Lassen/www.zoomedia.dk.
Nguồn cung cấp nước ngọt ven biển đang bị ô nhiễm do mực nước biển dâng cao và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nước như trung tâm dữ liệu vận hành Trí tuệ nhân tạo (AI) càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nước. Ảnh: scitechdaily.
Thiên tai và biến đổi khí hậu làm phức tạp thêm tình hình an ninh nước ở nhiều khu vực, bao gồm Cape Town, Nam Phi - nơi đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng. Ảnh: Canva | Indian Defence Review.
Expedition 501 là dự án hợp tác trị giá 25 triệu USD với sự tham gia của hơn một chục quốc gia. Đây là một dự án chưa từng có tiền lệ về cách tiếp cận có hệ thống trong việc khoan tìm nước ngọt dưới đáy biển. Ảnh: Deposit Photos / Oleg Dorokhin.
Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đó cho thấy có một tầng chứa nước ngầm ngoài khơi lớn trong khu vực, gợi ý về tiềm năng hỗ trợ nguồn nước cho người dân trong nhiều thế kỷ. Ảnh: csridentity.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo Ssbcrack)
#nước ngọt dưới biển #khám phá đại dương #tầng chứa nước ngầm #thám hiểm Bắc Đại Tây Dương

