Kỳ thú loài thằn lằn có 30 đốt sống cổ, sát thủ săn cá dưới đại dương

Giải mã

Cryptoclidus là một loài bò sát biển thuộc nhóm plesiosaur sống vào kỷ Jura giữa, nổi bật với chiếc cổ dài duyên dáng và lối sống săn mồi dưới đại dương cổ đại.

T.B (tổng hợp)
1. Sống cách đây khoảng 166–164 triệu năm. Cryptoclidus xuất hiện trong kỷ Jura giữa, cùng thời với nhiều loài khủng long và các sinh vật biển khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest.
2. Tên gọi mang ý nghĩa “xương đòn ẩn giấu”. Cái tên Cryptoclidus xuất phát từ cấu trúc xương đòn khó thấy, đặc điểm giải phẫu đặc biệt của loài này. Ảnh: Pinterest.
3. Có chiếc cổ dài đặc trưng. Cổ của nó gồm hơn 30 đốt sống, giúp linh hoạt trong việc bắt cá và các sinh vật nhỏ dưới nước. Ảnh: Pinterest.
4. Kích thước trung bình so với plesiosaur khác. Cryptoclidus dài khoảng 4–6 mét, nhỏ hơn nhiều loài plesiosaur khổng lồ nhưng vẫn là kẻ săn mồi đáng gờm. Ảnh: Pinterest.
5. Hàm và răng thích nghi với việc bắt cá. Hàm dài cùng răng nhọn thưa giúp nó dễ dàng tóm gọn cá và động vật thân mềm trơn trượt. Ảnh: Pinterest.
6. Chân chèo lớn dùng để bơi. Với bốn chi biến thành vây chèo, Cryptoclidus có thể bơi lượn uyển chuyển trong đại dương cổ đại. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch được tìm thấy ở châu Âu. Nhiều mẫu hóa thạch Cryptoclidus đã được phát hiện tại Anh và Pháp, góp phần giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nhóm plesiosaur. Ảnh: Pinterest.
8. Được mô tả lần đầu vào năm 1871. Nhà cổ sinh vật học Seeley là người đặt tên và mô tả loài này dựa trên hóa thạch được khai quật ở Oxfordshire. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Cryptoclidus #loài thằn lằn cổ đại #sinh vật biển kỷ Jura #bò sát biển cổ đại #hóa thạch Cryptoclidus #săn cá dưới đại dương

