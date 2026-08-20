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Kho tri thức

Đường hầm bí mật 4.500 năm tuổi vừa được phát hiện trong kim tự tháp Giza

Suốt hơn 4.500 năm, một hành lang nằm ẩn sau những khối đá khổng lồ của Kim tự tháp Giza vẫn tồn tại mà không ai biết.

Thanh Bình (tổng hợp)

Kim tự tháp Khufu, hay Đại Kim tự tháp Giza, từ lâu được xem là một trong những công trình bí ẩn nhất thế giới cổ đại. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngay cả ngày nay, bên trong khối đá khổng lồ ấy vẫn còn những khoảng trống chưa được con người khám phá trực tiếp.

Ảnh: dailygrail

Năm 2023, nhóm nghiên cứu quốc tế ScanPyramids công bố một phát hiện đặc biệt: một hành lang chưa từng được biết đến nằm phía sau những khối đá hình chữ V ngược ở mặt phía bắc kim tự tháp. Hành lang dài khoảng 9m, rộng và cao khoảng 2m, nằm cách mặt ngoài của kim tự tháp chưa đầy 1m.

Điều kỳ lạ là các nhà khảo cổ không phát hiện nó bằng cách đục phá tường. Họ sử dụng muography, một kỹ thuật dựa vào các muon – những hạt sinh ra khi tia vũ trụ tương tác với khí quyển. Muon có thể xuyên qua lượng vật chất rất lớn. Khi đo sự thay đổi mật độ muon đi qua kim tự tháp, các nhà khoa học có thể phát hiện những vùng rỗng bên trong mà không cần phá hủy công trình.

Ảnh: linkedin

Sau khi dữ liệu muon cho thấy sự tồn tại của khoảng trống, các nhà nghiên cứu đưa một camera nội soi cực nhỏ vào thông qua một khe hẹp. Hình ảnh thu được cho thấy một hành lang bằng đá có trần tạo bởi những khối đá lớn, nằm ngay phía sau khu vực “Chevron” ở mặt bắc. Đây là lần hiếm hoi một cấu trúc được phát hiện bằng phương pháp vật lý hạt rồi sau đó được nhìn thấy trực tiếp bằng camera.

Nhưng câu hỏi hấp dẫn nhất vẫn chưa có lời giải: hành lang này dùng để làm gì?

Một số giả thuyết cho rằng nó có thể liên quan đến kỹ thuật xây dựng, chẳng hạn một không gian giảm tải giúp phân bố trọng lượng của những khối đá phía trên. Những giả thuyết khác cho rằng nó có thể dẫn đến một cấu trúc khác chưa được khám phá. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học hiện chưa cho phép kết luận rằng phía sau nó có một “phòng bí mật” hay kho báu nào. Thậm chí dữ liệu muon cho thấy hành lang này dường như không nối trực tiếp với “Big Void”, một khoảng trống lớn khác được phát hiện năm 2017.

Ảnh: iha.com

Điều đáng nói là phát hiện này không phải một đường hầm dẫn xuống kho báu, như một số tiêu đề giật gân từng mô tả. Nó quan trọng hơn thế: nó chứng minh rằng những kỹ thuật hiện đại có thể “nhìn xuyên” một trong những công trình cổ đại lớn nhất thế giới mà gần như không gây tổn hại cho nó.

Và Đại Kim tự tháp vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Nếu một hành lang dài 9m có thể ẩn trong đó suốt 4.500 năm, còn bao nhiêu khoảng trống khác vẫn đang nằm im giữa những khối đá mà chúng ta chưa biết đến?

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#phát hiện hành lang bí mật trong kim tự tháp Giza #kỹ thuật muography khám phá cấu trúc cổ đại #ứng dụng công nghệ hình ảnh nội soi trong khảo cổ #giải mã chức năng hành lang trong kiến trúc Kim tự tháp #khám phá các khoảng trống chưa được biết đến trong di sản cổ đại

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