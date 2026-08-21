Thịt nuôi trong phòng thí nghiệm: Tương lai rất gần của ngành chăn nuôi?

Một ngày nào đó, miếng thịt trên đĩa có thể được tạo ra từ vài tế bào động vật thay vì cả một con vật.

Thịt nuôi cấy, còn gọi là thịt tế bào hay cultivated meat, là một trong những công nghệ thực phẩm gây tranh luận nhất hiện nay. Ý tưởng nghe giống khoa học viễn tưởng, nhưng quy trình cơ bản lại bắt đầu từ một thứ rất quen thuộc: tế bào động vật.

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Các nhà khoa học lấy một lượng nhỏ tế bào từ động vật, sau đó nuôi chúng trong môi trường giàu chất dinh dưỡng. Những tế bào này được nhân lên trong các thiết bị gọi là bioreactor, nơi nhiệt độ, oxygen, pH và nguồn dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ. Khi đạt đủ số lượng, chúng có thể được kích thích phát triển thành tế bào cơ, mỡ hoặc những loại mô khác cần thiết để tạo thành sản phẩm giống thịt.

Điểm khác biệt căn bản nằm ở chỗ: không cần nuôi cả con vật để lấy thịt. Về lý thuyết, một mẫu tế bào ban đầu có thể được nhân lên thành lượng vật chất sinh học rất lớn. Các kỹ thuật giàn giáo sinh học và in sinh học 3D thậm chí đang được nghiên cứu để tạo ra cấu trúc phức tạp hơn, chẳng hạn những miếng thịt có sự phân bố cơ và mỡ giống thịt truyền thống.

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Điều này khiến thịt nuôi cấy được kỳ vọng có thể giảm nhu cầu sử dụng đất và nước cho chăn nuôi, đồng thời hạn chế việc giết mổ động vật. Tuy nhiên, những lợi ích môi trường vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn năng lượng và quy mô sản xuất thực tế, vì các bioreactor công nghiệp cũng cần rất nhiều năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Thách thức lớn nhất hiện nay có lẽ không còn nằm ở câu hỏi “có thể tạo ra thịt hay không?”, mà là “có thể tạo ra nó với giá rẻ và quy mô đủ lớn hay không?” FDA Mỹ cho biết các nhà sản xuất vẫn đang tìm cách mở rộng quy trình để tạo ra sản lượng ổn định và có giá cạnh tranh.

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Công nghệ này cũng đã vượt qua một cột mốc quan trọng. Tính đến tháng 2/2026, FDA Mỹ đã hoàn tất quy trình tham vấn trước khi đưa ra thị trường cho 5 sản phẩm làm từ tế bào động vật nuôi cấy, gồm gà, mỡ lợn và cá hồi. Điều đó không có nghĩa mọi loại thịt nuôi cấy đều được phép bán, bởi mỗi sản phẩm vẫn phải đáp ứng những yêu cầu quản lý tương ứng.

Và đây chính là điều thú vị nhất: trong tương lai, “trang trại” sản xuất thịt có thể không còn nhất thiết là những cánh đồng rộng lớn với hàng nghìn con gia súc. Nó có thể là một nhà máy sạch với những bồn nuôi tế bào khổng lồ.

Nếu công nghệ này thành công về kinh tế, lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể sản xuất thịt bằng cách nuôi chính mô thịt thay vì nuôi toàn bộ con vật.