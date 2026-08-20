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[GALLERY] Khám phá ngôi chùa Khmer dát vàng đang 'hot' nhất Trà Vinh

Kho tri thức

[GALLERY] Khám phá ngôi chùa Khmer dát vàng đang 'hot' nhất Trà Vinh

Chùa Vàm Ray, ngôi chùa Khmer dát vàng, trở thành điểm đến hot nhờ MV mới của Phương Mỹ Chi, thu hút du khách yêu văn hóa và kiến trúc độc đáo.

Theo Trúc Hồ/ Znews
Sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi, chùa Vàm Ray ở xã Hàm Giang, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) bất ngờ được giới trẻ tìm kiếm và đổ xô đến chụp ảnh với trang phục truyền thống Khmer. Trong MV, ngôi chùa hiện lên mãn nhãn với những góc máy rộng và phân cảnh cận, truyền tải được nét sinh hoạt văn hóa Khmer Nam Bộ đặc trưng.
Sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi, chùa Vàm Ray ở xã Hàm Giang, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) bất ngờ được giới trẻ tìm kiếm và đổ xô đến chụp ảnh với trang phục truyền thống Khmer. Trong MV, ngôi chùa hiện lên mãn nhãn với những góc máy rộng và phân cảnh cận, truyền tải được nét sinh hoạt văn hóa Khmer Nam Bộ đặc trưng.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Chùa Vàm Ray được xây dựng trên nền một ngôi chùa cũ hơn 600 năm, khánh thành vào năm 2010. Toàn bộ hạng mục đi theo phong cách kiến trúc cung điện hệ phái Nam tông, kết hợp Ấn Độ giáo và triết lý Phật giáo, nổi bật với lớp sơn son thếp vàng phủ kín. Gần 20 năm qua, chùa Vàm Ray đã trở thành điểm tựa tâm linh, gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ.
Cổng tam quan của chùa vươn cao với cấu trúc tháp nhọn nhiều tầng, bề mặt chạm khắc nổi các nữ thần Kayno (nửa người nửa chim), dạ xoa Krud (chim thần). Giữa sân chùa là cột trụ Naga, rắn thần trong văn hóa và tôn giáo Nam Á, được nâng đỡ bởi 8 tượng rắn thần 5 đầu dũng mãnh. Nơi đây thường được nhà sư và người dân thắp nến vào những ngày lễ hội để khấn cầu.
Cổng tam quan của chùa vươn cao với cấu trúc tháp nhọn nhiều tầng, bề mặt chạm khắc nổi các nữ thần Kayno (nửa người nửa chim), dạ xoa Krud (chim thần). Giữa sân chùa là cột trụ Naga, rắn thần trong văn hóa và tôn giáo Nam Á, được nâng đỡ bởi 8 tượng rắn thần 5 đầu dũng mãnh. Nơi đây thường được nhà sư và người dân thắp nến vào những ngày lễ hội để khấn cầu.
Họa tiết chạm khắc đặc trưng của văn hóa Khmer được tôn trí từ sân, cột, tường, mái đến cửa, điển hình là tượng thánh 4 mặt Maraprum ở lan can. Những hàng cột bên ngoài chánh điện được xây dựng theo kiến trúc Corinth, tiếp giáp giữa đầu cột với mái chùa có tượng thần Krud ngậm ngọc với 2 tay nâng đỡ mái.
Họa tiết chạm khắc đặc trưng của văn hóa Khmer được tôn trí từ sân, cột, tường, mái đến cửa, điển hình là tượng thánh 4 mặt Maraprum ở lan can. Những hàng cột bên ngoài chánh điện được xây dựng theo kiến trúc Corinth, tiếp giáp giữa đầu cột với mái chùa có tượng thần Krud ngậm ngọc với 2 tay nâng đỡ mái.
Chánh điện có 4 cổng hướng về các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó cổng chính quay về hướng Đông, tượng trưng cho hành trình tu tập của Đức Phật từ Tây sang Đông. Bên trong đặt một tượng Phật lớn ở vị trí cao nhất, các tượng phật nhỏ được bố trí ở vị trí thấp hơn. Bốn bức tường nổi bật với những bức bích họa kể về cuộc đời Đức Phật. Trên trần, các mảng hoa văn Khmer cũng được phối màu vàng, đỏ, xanh và cam rực rỡ.
Chánh điện có 4 cổng hướng về các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó cổng chính quay về hướng Đông, tượng trưng cho hành trình tu tập của Đức Phật từ Tây sang Đông. Bên trong đặt một tượng Phật lớn ở vị trí cao nhất, các tượng phật nhỏ được bố trí ở vị trí thấp hơn. Bốn bức tường nổi bật với những bức bích họa kể về cuộc đời Đức Phật. Trên trần, các mảng hoa văn Khmer cũng được phối màu vàng, đỏ, xanh và cam rực rỡ.
Xung quanh chánh điện được bao bọc bởi hàng rào trang trí bằng tượng chằn Year mặc áo giáp với dáng ngồi bảo vệ ngôi chùa.
Xung quanh chánh điện được bao bọc bởi hàng rào trang trí bằng tượng chằn Year mặc áo giáp với dáng ngồi bảo vệ ngôi chùa.
Giữa tháng 8, nhiếp ảnh gia Minh Luân (26 tuổi, sống tại TP.HCM, quê ở Trà Vinh) lần đầu đến chiêm ngưỡng chùa Vàm Ray. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết: "Tôi ấn tượng với nét kiến trúc của ngôi chùa, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, sắc vàng rực rỡ từng ngóc ngách. Đi từ cổng đến chánh điện có thể cảm nhận rõ độ rộng và thoáng mát của khuôn viên. Tôi tự hào khi quê hương có nhiều công trình đẹp và lưu giữ văn hóa. MV của Phương Mỹ Chi như một cầu nối để du khách biết đến Trà Vinh nhiều hơn, giúp tỉnh có thêm động lực phát triển du lịch trong thời gian tới".
Giữa tháng 8, nhiếp ảnh gia Minh Luân (26 tuổi, sống tại TP.HCM, quê ở Trà Vinh) lần đầu đến chiêm ngưỡng chùa Vàm Ray. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết: "Tôi ấn tượng với nét kiến trúc của ngôi chùa, hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, sắc vàng rực rỡ từng ngóc ngách. Đi từ cổng đến chánh điện có thể cảm nhận rõ độ rộng và thoáng mát của khuôn viên. Tôi tự hào khi quê hương có nhiều công trình đẹp và lưu giữ văn hóa. MV của Phương Mỹ Chi như một cầu nối để du khách biết đến Trà Vinh nhiều hơn, giúp tỉnh có thêm động lực phát triển du lịch trong thời gian tới".
Nằm đối diện chánh điện, tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 54 m, cao 20 m là biểu tượng của chùa Vàm Ray. Tượng được đặt trên bệ tương đương ngôi nhà 2 tầng, toàn bộ phủ sơn son thiếp vàng. Các hàng cột và cầu thang bố trí tượng thánh 4 mặt Maraprum, nữ thần Kayno và chim thần Marakrit tạo sự uy nghiêm.
Nằm đối diện chánh điện, tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 54 m, cao 20 m là biểu tượng của chùa Vàm Ray. Tượng được đặt trên bệ tương đương ngôi nhà 2 tầng, toàn bộ phủ sơn son thiếp vàng. Các hàng cột và cầu thang bố trí tượng thánh 4 mặt Maraprum, nữ thần Kayno và chim thần Marakrit tạo sự uy nghiêm.
Khi đến chùa Vàm Ray, du khách có thể chứng kiến các nghi thức tắm Phật truyền thống và xem vũ điệu lâm thôn nhịp nhàng. Nếu muốn hòa vào không khí những dịp lễ lớn của người Khmer, thời điểm tham quan lý tưởng vào lễ Chol Chnam Thmay (tháng 4), lễ cúng ông bà Dolta (tháng 9), lễ cúng trăng Rằm Ok Om Bok (tháng 10 âm lịch).
Khi đến chùa Vàm Ray, du khách có thể chứng kiến các nghi thức tắm Phật truyền thống và xem vũ điệu lâm thôn nhịp nhàng. Nếu muốn hòa vào không khí những dịp lễ lớn của người Khmer, thời điểm tham quan lý tưởng vào lễ Chol Chnam Thmay (tháng 4), lễ cúng ông bà Dolta (tháng 9), lễ cúng trăng Rằm Ok Om Bok (tháng 10 âm lịch).
Theo Trúc Hồ/ Znews
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#Trà Vinh #chùa Khmer #Vàm Ray #Phương Mỹ Chi #du lịch Trà Vinh #văn hóa Khmer

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