Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hài cốt 7 trẻ sơ sinh hé lộ bí mật động trời

Kho tri thức

Phát hiện hài cốt 7 trẻ sơ sinh hé lộ bí mật động trời

Tại địa điểm khảo cổ Uşaklı Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của 7 đứa trẻ sơ sinh. Phát hiện này hé lộ phong tục chôn cất của người Hittite.

Tâm Anh (theo ATI)
Hài cốt của ít nhất 7 đứa trẻ sơ sinh đã được các chuyên gia tìm thấy khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Uşaklı Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Università di Pisa.
Hài cốt của ít nhất 7 đứa trẻ sơ sinh đã được các chuyên gia tìm thấy khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ Uşaklı Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Università di Pisa.
Theo các chuyên gia, những hài cốt trẻ em này nằm gần một công trình bí ẩn của người Hittite. Thi hài trẻ sơ sinh được chôn cùng với trò, xương động vật và các mảnh gốm. Những phát hiện này có liên quan chặt chẽ tới công trình của người Hittite gần đó. Ảnh: Università di Pisa.
Theo các chuyên gia, những hài cốt trẻ em này nằm gần một công trình bí ẩn của người Hittite. Thi hài trẻ sơ sinh được chôn cùng với trò, xương động vật và các mảnh gốm. Những phát hiện này có liên quan chặt chẽ tới công trình của người Hittite gần đó. Ảnh: Università di Pisa.
Công trình này, chỉ được biết đến với cái tên "Cấu trúc Hình tròn", có niên đại từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Tuy nhiên, hiện giới nghiên cứu chưa thể xác định chính xác mục đích của công trình này. Ảnh: Università di Pisa.
Công trình này, chỉ được biết đến với cái tên "Cấu trúc Hình tròn", có niên đại từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Tuy nhiên, hiện giới nghiên cứu chưa thể xác định chính xác mục đích của công trình này. Ảnh: Università di Pisa.
Do vậy, các nhà khảo cổ học tập trung vào việc khám phá những khu vực mới của "Cấu trúc Hình tròn" trong thời kỳ người Hittite chiếm đóng nơi này. Ảnh: Ingeborg Simon / CC BY-SA 3.0.
Do vậy, các nhà khảo cổ học tập trung vào việc khám phá những khu vực mới của "Cấu trúc Hình tròn" trong thời kỳ người Hittite chiếm đóng nơi này. Ảnh: Ingeborg Simon / CC BY-SA 3.0.
Anacleto D'Agostino, đồng giám đốc dự án khảo cổ, cho hay việc tìm thấy những trẻ sơ sinh được chôn cất một cách có chủ đích cho thấy người Hittite có sự đối xử khác biệt với trẻ em. Điều này không được ghi chép trong các tài liệu viết của người Hittite. Ảnh: anatolianarchaeology.net.
Anacleto D'Agostino, đồng giám đốc dự án khảo cổ, cho hay việc tìm thấy những trẻ sơ sinh được chôn cất một cách có chủ đích cho thấy người Hittite có sự đối xử khác biệt với trẻ em. Điều này không được ghi chép trong các tài liệu viết của người Hittite. Ảnh: anatolianarchaeology.net.
Việc trẻ em được chôn cất khác so với người trưởng thành trong các xã hội cổ đại ở Cận Đông không phải là hiếm. Điều này thay đổi tùy theo văn hóa nhưng trẻ em thường không được chôn cất trong nghĩa trang sau khi qua đời. Đôi khi, hài cốt của trẻ em được lưu giữ tại nhà riêng hoặc những địa điểm có ý nghĩa văn hóa. Ảnh: amuraworld.com.
Việc trẻ em được chôn cất khác so với người trưởng thành trong các xã hội cổ đại ở Cận Đông không phải là hiếm. Điều này thay đổi tùy theo văn hóa nhưng trẻ em thường không được chôn cất trong nghĩa trang sau khi qua đời. Đôi khi, hài cốt của trẻ em được lưu giữ tại nhà riêng hoặc những địa điểm có ý nghĩa văn hóa. Ảnh: amuraworld.com.
Các nhà khảo cổ học tin rằng có thể "Cấu trúc Hình tròn" từng là một không gian nghi lễ quan trọng, có lẽ là nơi chôn cất những đứa trẻ chết yểu. Ảnh: amuraworld.com.
Các nhà khảo cổ học tin rằng có thể "Cấu trúc Hình tròn" từng là một không gian nghi lễ quan trọng, có lẽ là nơi chôn cất những đứa trẻ chết yểu. Ảnh: amuraworld.com.
Giới chuyên gia cho hay cần tìm thêm bằng chứng để xác nhận mối liên hệ giữa "Cấu trúc Hình tròn" và hài cốt của những đứa trẻ sơ sinh. Ảnh: amuraworld.com.
Giới chuyên gia cho hay cần tìm thêm bằng chứng để xác nhận mối liên hệ giữa "Cấu trúc Hình tròn" và hài cốt của những đứa trẻ sơ sinh. Ảnh: amuraworld.com.
Di chỉ Uşaklı Höyük đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về người Hittite - tộc người Ấn - Âu đã đến Anatolia vào đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên và trở thành một thế lực thống trị vào năm 1340 trước Công nguyên. Ảnh: Charles Texier (Public Domain).
Di chỉ Uşaklı Höyük đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về người Hittite - tộc người Ấn - Âu đã đến Anatolia vào đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên và trở thành một thế lực thống trị vào năm 1340 trước Công nguyên. Ảnh: Charles Texier (Public Domain).
Đế chế Hittite được cho là đã sụp đổ vào khoảng năm 1193 trước Công nguyên với nguyên nhân có thể là do những cuộc di cư quy mô lớn trong khu vực. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Đế chế Hittite được cho là đã sụp đổ vào khoảng năm 1193 trước Công nguyên với nguyên nhân có thể là do những cuộc di cư quy mô lớn trong khu vực. Ảnh: Carole Raddato (CC BY-NC-SA).
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#hài cốt trẻ sơ sinh #người Hittite #phong tục chôn cất cổ đại #Cấu trúc Hình tròn #chôn cất trẻ em

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT