Kim tự tháp Ai Cập và bí ẩn chưa lời giải trong Kinh thánh

Tại sao Kinh thánh không đề cập đến kim tự tháp Ai Cập dù là kiệt tác kỹ thuật và thời điểm tồn tại rõ ràng? Bí ẩn này vẫn chưa có lời giải.

Trên công trường xây dựng kim tự tháp Ai Cập. (Nguồn: Neville Dear)

Kinh thánh vốn được các nhà nghiên cứu công nhận là một nguồn sử liệu kể về các sự kiện diễn ra ở Trung Đông và ở một phần châu Âu từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Vậy mà trong Kinh thánh lại không có một dòng nào đề cập đến kim tự tháp Ai Cập cả.

Có rất nhiều nghịch lý trong khoa học lịch sử và đây là một một ví dụ trong số đó: Kinh thánh vốn được các nhà nghiên cứu công nhận là một nguồn sử liệu kể về các sự kiện diễn ra ở Trung Đông và ở một phần châu Âu từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Vậy mà trong Kinh thánh lại không có một dòng nào đề cập đến kim tự tháp Ai Cập.

Ai cũng biết kim tự tháp Ai Cập thực sự là một kiệt tác, một kỳ quan của kỹ thuật, một “viên ngọc của ngành xây dựng” của cả thời đại đó và thời hiện đại. Liệu có một thuyết âm mưu nào đó ở đây chăng?

Đôi lời về kim tự tháp Ai Cập: Liệu thần Thoth có liên quan gì đến kim tự tháp không?

Chúng ta hãy tạm coi điều này là hiển nhiên đi – các vị thần tạo nên xứ Ai Cập và tất cả các vị thần được thờ trong các đền thờ ở Ai Cập đều từng là… người.

Xin quý độc giả chớ hiểu lầm – chúng tôi không có ý nói rằng những vị thần này từng là những người phàm trần, rồi đột nhiên (nhờ những công trạng đặc biệt nào đó) trở thành thần thánh.

Vấn đề nằm ở chỗ là mỗi vị thần Ai Cập đều có nguyên mẫu ngoài đời thực – nguyên mẫu đó có thể là một chiến binh vĩ đại, một nhà cai trị thông thái, một thầy thuốc tài ba, hay một kỹ sư xuất chúng.

Còn bây giờ xin nói đôi lời về kim tự tháp. Có một sự thật rõ ràng là ngày nay, ngay cả khi sử dụng công nghệ hiện đại, người ta cũng không thể tái tạo được kim tự tháp Ai Cập như nguyên bản của nó.

Các nhà nghiên cứu hiện đại đã tiến hành nhiều thí nghiệm, bao gồm cả việc vận chuyển những khối đá khổng lồ. Nhưng có một điều họ không thể nào phủ nhận được: kim tự tháp Ai Cập thực sự là những công trình phức tạp, và để xây dựng chúng, người kỹ sư phải sở hữu những khả năng thực sự phi thường.

Người đàn ông sở hữu những khả năng phi thường đó đã thực sự trở thành nguyên mẫu của thần Thoth. Một kỹ sư tài ba có tên là Thoth được cho là người có công lớn trong việc xây dựng các kim tự tháp Ai Cập vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

Thoth sau này trở thành một trong những vị thần của đền thờ Ai Cập. Và sau đó, muộn hơn rất nhiều, người ta mới viết Kinh thánh (hiện chưa xác định được chính xác thời điểm mà Kinh thánh được viết, nhưng chí ít thì cũng phải là một nghìn năm sau khi các kim tự tháp được xây dựng). Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì?

“Không có Đức Chúa nào khác, ngoài…”

Kinh thánh đã tuyên bố rằng trên thế gian này chỉ có một Chúa, và chính Ngài là Đấng đã ban ra các điều răn cho Moses, đã rẽ nước biển, đã đốt cháy Sodom và Gomorrah… Các nhân vật siêu nhiên khác, mặc dù không bị Kinh thánh phủ nhận, được ám chỉ rằng họ không phải là thần thánh, mà là những thế lực tà ác, và việc thờ phụng họ không đơn thuần chỉ là tội lỗi mà còn là điều nguy hiểm đến tính mạng.

Đến đây thì xuất hiện một câu hỏi: Vậy thì liệu người Do Thái cổ đại có hay biết gì về sự tồn tại của kim tự tháp Ai Cập không? Câu trả lời chỉ có thể là “Có,” bởi vì xét cho cùng, người Do Thái cổ đại từng là nô lệ ở Ai Cập trong một thời gian khá dài, và họ đương nhiên phải nhìn thấy kim tự tháp.

Tất nhiên họ phải biết ai là người đã xây dựng kim tự tháp, và đã xây dựng chúng như thế nào. Đừng quên rằng vào thời điểm đó, Thoth không phải là một kỹ sư trong nhận thức của người Ai Cập mà là một vị thần. Xét theo những gì mà ông được cho là đã xây dựng, thì ông là một vị thần khá hùng mạnh.

Việc đề cập đến kim tự tháp Ai Cập trong Kinh thánh chắc chắn sẽ dẫn đến nhu cầu phải tường thuật về việc ai là người đã xây dựng kim tự tháp, chúng được xây dựng khi nào, và mục đích của việc xây dựng kim tự tháp là gì?

Các kim tự tháp đều là những kỳ quan của tư duy kỹ thuật và thực tiễn công nghệ, điều này đã được loài người ở mọi thời đại khẳng định. Do đó tác giả của Kinh thánh, dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận sự vĩ đại của vị thần dị giáo nào đó đã xây dựng chúng, mà điều này hoàn toàn đi ngược lại tư tưởng chỉ đạo của Kinh thánh.

Xin chớ quên rằng Kinh thánh, mặc dù là một nguồn sử liệu quý giá, nhưng là một nguồn sử liệu đặc biệt, mang tính tôn giáo, huyền bí và theo một nghĩa nào đó – mang cả tính tuyên truyền nữa.

Những gì được đề cập đến ở đây chỉ là một giả thuyết, nhưng nó rất gần với sự thật – một vấn đề trong khuôn khổ tư duy khoa học.

Phải chăng kim tự tháp là vô dụng?

Nếu xem xét phiên bản Kinh thánh được hầu hết các nhà sử học trên thế giới công nhận, và tóm lược mọi thứ được nói đến trong phiên bản này, thì câu chuyện sẽ diễn ra như sau:

Kinh thánh đã mô tả đủ loại tai họa đến với người Do Thái cổ đại, sự tương tác của họ với các dân tộc khác, bao gồm cả người Ai Cập, và con đường đã đưa người Do Thái cổ đại đến với Chúa.

Tranh vẽ “Cuộc di cư của người Do Thái khỏi Ai Cập”, tác giả: David Roberts. (Nguồn: Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Birmingham của Anh)

Kim tự tháp chắc chắn đã tồn tại vào thời điểm Kinh thánh được viết ra và xuyên suốt các sự kiện được mô tả trong Kinh thánh. Tuy nhiên, các kim tự tháp không thể đóng bất kỳ vai trò nào trong Kinh thánh cả – chúng đứng lặng lẽ trong sa mạc và chỉ thế mà thôi.

Ở đây cũng nên lưu ý thêm rằng việc Kinh thánh không đả động gì đến kim tự tháp đã gián tiếp bác bỏ giả thuyết cho rằng chúng được xây dựng bởi nô lệ Do Thái.

Trong Kinh thánh có những đoạn mô tả sự tham gia của các nô lệ Do Thái vào việc xây dựng một số thành phố Ai Cập, nhưng không nói cụ thể họ đã xây dựng những công trình gì.

Vì vậy, việc Kinh thánh không đề cập gì đến kim tự tháp Ai Cập được các nhà sử học giải thích là do kim tự tháp không liên quan gì đến các sự kiện được mô tả trong Kinh thánh.

Ngoài ra, điều này còn do người Do Thái cổ đại về nguyên tắc cũng không biết kim tự tháp được xây dựng để nhằm mục đích gì.