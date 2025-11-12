Hà Nội

Phát hiện dụng cụ khoan hộp sọ cách nay 2.300 năm

Kho tri thức

Phát hiện dụng cụ khoan hộp sọ cách nay 2.300 năm

Trong cuộc khai quật tại khu định cư của người Celtic ở Ba Lan, các chuyên gia đã tìm thấy dụng cụ phẫu thuật hộp sọ khoảng 2.300 năm tuổi.

Tâm Anh (theo LS)
Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã phát hiện một công cụ bằng sắt hiếm có mà người Celtic đã sử dụng để thực hiện phẫu thuật sọ não cách đây khoảng 2.300 năm. Ảnh: Bartłomiej Kaczyński.
Theo các chuyên gia, hiện vật trên được tìm thấy tại Łysa Góra - một địa điểm của người Celtic ở vùng Mazovia, Ba Lan. Ảnh: Culture Club/Getty Images.
Nhà khảo cổ Bartłomiej Kaczyński cho hay: "Kỹ thuật và độ chính xác trong quá trình chế tạo đồ vật bằng sắt cho thấy trình đồ luyện kim của người Celtic". Theo ông, công cụ bằng sắt trên có khả năng được người Celtic sử dụng để khoan sọ người. Ảnh: Geography Photos/Universal Images Group/Getty Images.
Phẫu thuật khoan sọ là một hình thức phẫu thuật hộp sọ được thực hiện ở nhiều nền văn minh cổ trên thế giới - bao gồm những vùng đất hiện nay là Tây Ban Nha, Israel và Bolivia - trong ít nhất 5.000 năm, cho đến đầu thế kỷ 19. Ảnh: Scottish Highlanders via Wikimedia Commons.
Mặc dù có một số phương pháp khoan sọ nhưng người Celt chủ yếu sử dụng "kỹ thuật cạo sọ truyền thống" và chỉ một số ít khu định cư của người Celt thực hành "khoan sọ". Ảnh: outfit4events.
"Người Celt đã thực hành khoan sọ với bằng chứng là các công cụ riêng lẻ được tìm thấy trong các ngôi mộ. Dường như những ca phẫu thuật này không chỉ có mục đích ma thuật mà còn có mục đích y học", nhà khảo cổ Bartłomiej cho hay. Ảnh: prydain.fandom.com.
Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bộ hài cốt nào của những người từng thực hiện phẫu thuật hộp sọ tại Łysa Góra. Ảnh: worldhistory.
Nhóm nghiên cứu cho biết sự hiện diện của người Celtic ở Łysa Góra khá bất ngờ bởi đây là địa điểm xa nhất về phía đông bắc ở châu Âu mà nền văn minh này từng đặt chân đến. Ảnh: Kleon3 (CC BY-SA).
Theo nhà khảo cổ Kaczyński, dụng cụ khoan xương sọ được phát hiện vào mùa xuân năm nay cùng với mũ trụ. Thế nhưng, phát hiện này hiếm gặp hơn bởi đến nay, các chuyên gia chỉ một vài dụng cụ phẫu thuật này được tìm thấy tại các di chỉ của người Celtic. Ảnh: realmofhistory.
Hiện vật mới tìm thấy có lưỡi dao chuyển thành dạng gai và có lẽ ban đầu được gắn vào một cán gỗ. Nó được xem là một loại dao mổ thời cổ đại. Đồng thời, khám phá này cho thấy người Celtic ở Łysa Góra có kiến thức chuyên môn về y tế hoặc các nghi lễ tôn giáo. Ảnh: realmofhistory.
