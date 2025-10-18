Hà Nội

Phát hiện chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương động vật

Kho tri thức

Phát hiện chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương động vật

Các nhà nghiên cứu tin rằng, chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương đùi hà mã do người Homo erectus chế tạo. Hiện vật cổ xưa này được tìm thấy ở Ethiopia.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong cuộc khai quật ở Ethiopia, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương đùi hà mã. Công cụ này được xác định do người Homo erectus tạo ra. Giới nghiên cứu vô cùng kinh ngạc khi tìm thấy chiếc rìu này ở Ethiopia. Ảnh: Berhane Asfaw.
Katsuhiro Sano, nhà khảo cổ học đến từ Đại học Tohoku của Nhật Bản, cùng nhóm của ông đã xác định được một chiếc rìu cầm tay có niên đại 1,4 triệu năm tuổi được chôn dưới các lớp trầm tích cổ đại. Ảnh: Gen Suwa.
Nhóm nghiên cứu có phát hiện này khi đang làm việc tại Thành hệ Konso, một khối đá lộ thiên từ kỷ Pleistocene, cách đây khoảng 2.580.000 năm đến 11.700 năm, nằm ở đầu phía tây nam của Đới Tách giãn Ethiopia Chính. Địa điểm này nổi tiếng thế giới là nơi tìm thấy các công cụ thời tiền sử, phần lớn được chế tác bởi loài người Homo erectus - những người đi thẳng đứng, tương tự như người hiện đại. Ảnh: Pixabay.
Khi nhóm của nhà khảo cổ Sano phát hiện chiếc rìu cầm tay, họ nhanh chóng nhận ra nó có cấu trúc khác biệt do được làm từ xương. Ảnh: Berhane Asfaw.
Sau khi so sánh chiếc rìu với các mẫu xương động vật có vú, nhóm nghiên cứu phát hiện công cụ đơn giản nhưng tinh xảo này - không giống như hầu hết các loại rìu từ thời tiền sử - được đẽo từ xương động vật. Ảnh: Berhane Asfaw.
Kết quả phân tích cho thấy loại xương làm nên chiếc rìu có thể đến từ xương đùi hoặc xương ống chân của con hà mã. Ảnh: Sano et al, doi: 10.1073/pnas.2006370117.
Các chiếc rìu thời tiền sử được tìm thấy trước đó thường làm từ đá. Chiếc rìu làm từ xương hà mã dài 12,7 cm được người Homo erectus chế tác bằng cách đập vỡ một khúc xương lớn của con vật rồi đẽo, gọt để tạo ra 2 mặt và lưỡi sắc bén. Ảnh: nhm.ac.uk.
Việc chế tạo công cụ từ xương động vật khó hơn nhiều so với chế tạo từ đá bởi vì người chế tạo cần phải khéo léo gọt giũa các cạnh đủ chính xác để tạo ra hình dạng và góc độ phù hợp. Ảnh: Tim Evanson (CC BY-SA).
Phát hiện mới cho thấy người Homo erectus có đủ kỹ năng để chế tạo và sử dụng công cụ tinh xảo, sắc bén. Ảnh: ancient-origin.
Theo nhóm nghiên cứu, chiếc rìu làm từ xương hà mã có thể được người Homo erectus dùng để giết, xẻ thịt động vật có kích thước lớn làm thức ăn. Ảnh: Getty Images.
Tâm Anh (theo ATI)
