Phát hiện, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 8/4, thông tin từ Đội quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức khảo sát, xác minh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Theo đó, hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa) cùng nhiều di vật, gồm: 10 cúc áo quân phục, 36 chiếc đinh, 1 đoạn nhỏ dây cao su, 1 võng, 1 dây điện thông tin…

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Xác định đây là 2 hài cốt liệt sĩ đã được đồng đội an táng chu đáo trong thời chiến, Đội quy tập 589 tiến hành cất bốc, thực hiện các nghi thức theo quy định và được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ.

Cùng ngày (7/4), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đơn vị vừa phát hiện và cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 6 tại khu vực rừng Khe Núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Cụ thể, 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm dưới lớp đất sâu từ 1,5-1,6m, kèm theo nhiều di vật còn nhận dạng tốt như tăng nguyên tấm, vải dù, túi tử sĩ, cúc áo và một lọ thủy tinh chứa thông tin.

Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh tại thị trấn Khe Sanh để chăm sóc, hương khói, bảo quản.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định của Quân đội và Nhà nước.

