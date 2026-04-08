KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Phát hiện, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật, gồm 10 cúc áo quân phục, 1 võng, 6 cúc áo bộ đội, 1 dây điện thông tin…

Hạo Nhiên

Ngày 8/4, thông tin từ Đội quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức khảo sát, xác minh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa.

Theo đó, hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa) cùng nhiều di vật, gồm: 10 cúc áo quân phục, 36 chiếc đinh, 1 đoạn nhỏ dây cao su, 1 võng, 1 dây điện thông tin…

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Xác định đây là 2 hài cốt liệt sĩ đã được đồng đội an táng chu đáo trong thời chiến, Đội quy tập 589 tiến hành cất bốc, thực hiện các nghi thức theo quy định và được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ.

Cùng ngày (7/4), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đơn vị vừa phát hiện và cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ 6 tại khu vực rừng Khe Núi Chà Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập.

Cụ thể, 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm dưới lớp đất sâu từ 1,5-1,6m, kèm theo nhiều di vật còn nhận dạng tốt như tăng nguyên tấm, vải dù, túi tử sĩ, cúc áo và một lọ thủy tinh chứa thông tin.

Hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về Khu văn hóa tâm linh tại thị trấn Khe Sanh để chăm sóc, hương khói, bảo quản.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại nghĩa trang theo đúng quy định của Quân đội và Nhà nước.

>>> Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Đồng Nai)
#Hài cốt #liệt sĩ #tìm thấy #cất bốc #Quảng Trị #Khe Sanh

Bài liên quan

Xã hội

Mở chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

"Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và thần tốc.

Ngày 2/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao mục tiêu và tầm quan trọng của chiến dịch, nhất là trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Xem chi tiết

Xã hội

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Hài cốt liệt sĩ được Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/2, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, qua nắm thông tin, khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, ngày 22/1, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã tìm thấy 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà ông Phan Văn An, thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Ngày 29/1, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc tại thôn Tà Rùng và Xa Re, xã Khe Sanh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.
Xem chi tiết

