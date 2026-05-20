Xã hội

Mưa lớn làm sập tường nhà ở Phú Thọ, hai cháu nhỏ bị đè khi đang ngủ

Mưa lớn tối 19/5 khiến một bức tường tại nhà dân ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ đang ngủ trên giường.

Nguyễn Hinh

Sáng 20/5, nguồn tin của PV cho biết, trên địa bàn xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ sập tường nhà do mưa lớn khiến hai cháu nhỏ bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 tối 19/5, tại nhà ông PVT (SN 1952, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê), mưa lớn làm một bức tường của ngôi nhà bị đổ sập, đè vào hai cháu nhỏ đang nằm ngủ trên giường.

Hai nạn nhân được xác định là cháu PTL (SN 2022) và cháu PTN (SN 2024). Sau khi xảy ra vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa các cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục sự cố sáng 20/5.

Trong đó, cháu PTN bị thương nặng, đang được các y bác sĩ hồi sức cấp cứu; cháu PTL bị thương nhẹ.

Ngay trong đêm, Công an xã Cẩm Khê phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

#Phú Thọ #Cẩm Khê #sập tường nhà #mưa lớn #trẻ em bị thương #cứu hộ cứu nạn

Lũ quét, sạt lở ở Lào Cai: Hơn 300 người đang tìm kiếm người mất tích

Lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai đã gây thiệt hại hơn 260 tỷ đồng. Có 5 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương do mưa lũ.

Trưa ngày 14/9, lãnh đạo Thị ủy Sa Pa (Lào Cai) cho biết, 300 người được huy động đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích ở khu vực dọc suối Nậm Pá để tìm các nạn nhân bị lũ ống cuốn mất tích tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh.
Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 10h sáng ngày 14/9, tổng thiệt hại tại các huyện Văn Bàn, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai ước khoảng hơn 260 tỷ đồng. Có 5 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương do mưa lũ.
