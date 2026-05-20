Hôm nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm

Ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đồng phạm đối mặt cáo buộc tham nhũng trong các dự án bệnh viện lớn, thiệt hại hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hôm nay (20/5), TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 6 ngày.

Trong vụ án, nhóm đồng phạm của bà Tiến gồm bị cáo: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn, đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Tiến có 4 luật sư bào chữa, 8 đồng phạm khác của bà có gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Ngoài ra, Tòa triệu tập hơn 70 tổ chức, cá nhân là người liên quan.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc sai phạm trong Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Theo cáo trạng, dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 - 2019.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng để nhờ giúp đỡ nhằm được thực hiện các gói thầu. Sau khi được đồng ý thì tiếp tục trao đổi, thống nhất để các nhà thầu được thực hiện gói thầu.

Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh trao đổi, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu theo hướng đáp ứng điều kiện cho các nhà thầu đã được thỏa thuận từ trước trúng thầu.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Chiến Thắng đã thỏa thuận với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Đổi lại, sau khi được tạm ứng vốn, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm số tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Trong kết luận điều tra thể hiện, ông Thắng sau khi nhận 88,4 tỷ đồng từ các nhà thầu đã đưa bà Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; đưa ông Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng; ông Trần Văn Sinh 2,9 tỷ; ông Kim Trung 1,7 tỷ đồng…

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc, sai phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 803 tỷ đồng.