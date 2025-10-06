Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phản ứng vàng của gia đình, cụ ông 90 tuổi nghẹt đường thở thoát chết

Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị tắc nghẽn đường thở do răng yếu, phản xạ nuốt chậm..., trong quá trình ăn uống và chăm sóc cần đặc biệt lưu ý.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công cụ ông N.V.S (90 tuổi, ở Hà Nội) bị tắc nghẽn đường thở trong lúc ăn tối. Nhờ nhà ở ngay sát bệnh viện và người thân phản ứng nhanh, đưa ông đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Khoảng 19h30 tối 4/10, sau khi nuốt thìa cơm cuối cùng, ông S. đột ngột tím tái, ngừng thở. Con cháu lập tức hỗ trợ vỗ rung sơ cứu và nhanh chóng đưa ông vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

nghet-tho.jpg
Ép tim ngoài lồng ngực để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, không có mạch cảnh, mạch bẹn và huyết áp không đo được.

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn: Ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, đặt ống thở. Trong quá trình cấp cứu, đặt ống thở, các bác sĩ phát hiện và lấy ra dị vật gây tắc nghẽn đường thở – là những hạt cơm trong bữa ăn tối. Sau 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch đập trở lại.

nghe-tho-2.jpg
Điều trị tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Đặng Hoàng Điệp, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tắc nghẽn đường thở xảy ra khi thức ăn, nước, hoặc vật lạ lọt vào đường hô hấp, gây bít tắc khiến người bệnh không thể thở được. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn tới tử vong chỉ sau vài phút.

Để phòng tránh tắc nghẽn đường thở cấp ở người cao tuổi, bác sĩ Đặng Hoàng Điệp khuyến cáo, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị tắc nghẽn đường thở do răng yếu, phản xạ nuốt chậm hoặc mắc các bệnh lý như tai biến, Parkinson, Alzheimer…

Vì vậy, trong quá trình ăn uống và chăm sóc cần đặc biệt lưu ý: Ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn. Người già thường có răng yếu và phản xạ nuốt chậm, nếu ăn vội hoặc vừa ăn vừa nói rất dễ bị sặc, nghẹt đường thở.

Thứ hai cần lựa chọn thực phẩm phù hợp. Tránh các món dai, cứng, khô hoặc dễ vỡ vụn như thịt gân, bánh khô, cơm nếp, lạc rang… Ưu tiên món mềm, dễ nuốt, có nước hoặc sốt như cháo, súp, cơm mềm.

Thứ ba là không ăn khi đang mệt hoặc nằm vì khi mệt, phản xạ nuốt giảm. Người cao tuổi nên ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi nhẹ khi ăn, tuyệt đối không ăn khi đang nằm hoặc nửa nằm nửa ngồi.

nghet-tho-1.jpg
Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ngoài ra, đối với người có bệnh lý nền ảnh hưởng đến nuốt, gia đình cần chú ý quan sát khi ăn, nếu thấy ho sặc, tím tái, khó thở – phải ngừng ăn ngay, gọi cấp cứu. Gia đình nên biết cách vỗ lưng, ấn ngực hoặc ép tim ngoài lồng ngực trong trường hợp khẩn cấp và gọi 115 ngay khi người bệnh mất ý thức.

Ca cấp cứu cho người bệnh tắc nghẽn đường thở - Video BVCC

Câu chuyện cấp cứu thành công cụ ông 90 tuổi là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc ăn uống an toàn và trang bị kỹ năng sơ cứu trong mỗi gia đình. Chỉ một phút lơ là có thể dẫn đến nguy kịch, nhưng cũng chỉ một hành động đúng lúc có thể cứu cả mạng người.

#cấp cứu tắc nghẽn đường thở #bệnh nhân ngưng thở #sơ cứu đột quỵ #điều trị tắc nghẽn đường thở #phòng ngừa nghẹt thở người cao tuổi #cấp cứu ngưng tim

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đồng xu 2,5 cm mắc kẹt trong thực quản bé gái hơn 5 tuổi

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ chơi với các vật nhỏ, dễ nuốt như đồng xu, pin cúc áo, đồ lắp ráp nhỏ…

Ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt dị vật nguy hiểm. Bệnh nhi là bé gái hơn 5 tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng, được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nuốt được, buồn nôn nhưng không nôn được, khó thở sau khi chơi một mình tại nhà.

nuot-dong-cu.jpg
Hình ảnh dị vật đồng xu trên phim chụp - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Can thiệp qua nội soi phế quản ống cứng, điều trị bệnh tắc nghẽn đường thở

Can thiệp qua nội soi phế quản ống cứng được áp dụng khá rộng rãi tại các trung tâm y học lớn trên thế giới, được lựa chọn hàng đầu trong hầu hết các thủ thuật can thiệp điều trị qua nội soi phế quản.

Tắc nghẽn đường thở do u sùi, dị vật hoặc sẹo gây chít hẹp khí, phế quản là những bất thường không hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tình trạng này có thể dẫn đến xẹp phổi, viêm phổi dưới chỗ chít hẹp, làm trầm trọng thêm tình trạng của người bệnh, thậm chí tử vong. Do đó, việc can thiệp xử trí kịp thời để giải phóng chỗ tắc nghẽn, tái thông đường thở đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nội soi phế quản ống mềm là một biện pháp nội soi phổ biến hiện nay tại các trung tâm hô hấp trong nước và trên thế giới. Việc can thiệp qua nội soi ống mềm có thể giúp giải quyết trong một số trường hợp như gắp dị vật đường thở, xơ sẹo hẹp khí quản sau mở khí quản bằng cách sử dụng đốt nhiệt, tuy nhiên biện pháp này chỉ hạn chế trong trường hợp sẹo không quá dày và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái hẹp.

Xem chi tiết

Đời sống 247

Gắp hạt hồng xiêm trú ngụ 1 tháng trong phế quản cụ bà 75 tuổi

Dị vật đường thở nằm lâu trong lòng phế quản có thể gây tổn thương thùy phổi, biến chứng nặng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở...

Ngày 17/4, các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mới đây đã nội soi phế quản thành công gắp ra dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản của một cụ bà 75 tuổi. Đây là một ca bệnh hy hữu tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Ho, khó thở kéo dài không ngờ do hạt hồng xiêm

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nguy cơ từ lạm dụng thuốc ngủ

Nhiều người tìm đến thuốc ngủ như giải pháp nhanh để thoát khỏi mất ngủ, nhưng ít ai biết rằng việc lạm dụng có thể khiến tinh thần sa sút, trí nhớ suy giảm.

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Stress kéo dài có thể gây suy tim không?

Chuyên gia cảnh báo, nếu không học cách giải tỏa, stress không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây tổn thương cho tim, làm tăng nguy cơ suy tim và đột quỵ.

Cách bảo quản dưa hấu ngon tươi lâu

Cách bảo quản dưa hấu ngon tươi lâu

Dưa hấu là trái cây tươi mát, ngon ngọt được nhiều người ưa thích. Vậy làm cách nào để bảo quản dưa hấu tươi ngon lâu ngày, đảm bảo an toàn sức khỏe?