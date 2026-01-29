Hà Nội

Xã hội

Xử lý trường hợp lập nhóm TikTok chia sẻ nội dung kích động bạo lực

Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời xử lý một trường hợp lập nhóm TikTok để đăng tải, chia sẻ nội dung kích động bạo lực, tệ nạn xã hội.

Khánh Hoài

Theo kết quả xác minh của Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ), C.N.N (sinh năm 2008, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) là người tạo lập group chat có tên “9h văn lang” trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nhóm chat này có 32 thành viên, trong đó C.N.N là chủ nhóm.

Từ đầu tháng 1/2026, C.N.N đã chủ động tìm kiếm trên mạng xã hội các hình ảnh, video clip phản ánh hành vi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

cats-8855.jpg
Hình ảnh C.N.N làm việc tại cơ quan Công an xã.

Sau khi tải về, C.N.N đăng tải các nội dung trên vào group chat với mục đích thu hút người tham gia nhóm và khuyến khích các thành viên học theo hành vi trong các video, hình ảnh đã đăng tải. Theo khai nhận, C.N.N nhận thấy các video có nội dung tương tự trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và người theo dõi nên đã thực hiện hành vi nêu trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Bản Nguyên đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với C.N.N về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tệ nạn xã hội”, vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này là 3.750.000 đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, C.N.N đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác xóa bỏ group chat “9h văn lang”, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, không tái phạm trong thời gian tới.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên trong việc sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

